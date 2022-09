The Last of Us to bezsprzecznie jedna z tych produkcji, które będą w najbliższym czasie najważniejsze dla HBO Max. W sieci pojawił się pierwszy zwiastun serialu.

HBO Max wreszcie chwali się The Last of Us

W świecie graczy The Last of Us to marka mająca świetną opinię. Trudno było dziwić się sporemu poruszeniu towarzyszącemu informacjom na temat planów platformy HBO Max związanych z przygotowaniem serialu przedstawiającego przygody Joela i Ellie w postapokaliptycznym świecie. Długo, bo aż do dziś (fani uniwersum wiedzą, że nieprzypadkowo), trzeba było czekać na pierwszy zwiastun (kilka sekund zaprezentowanych w sierpniu to jednak trochę mało). A czy gdy w końcu się pojawił, to nastraja optymistycznie? Sprawdźcie sami.

The Last of Us - pierwszy zwiastun serialu

Obsada znana, ale czy dobra?

Dostrzegacie na zwiastunie znane twarze? Bardzo możliwe, bo w rolach głównych wystąpią tutaj Pedro Pascal oraz Bella Ramsey, którzy nie zaliczają się do anonimowych postaci.

Pedro Pascal pojawił się w tak głośnych produkcjach jak Narcos, The Mandalorian i Gra o tron (tu w nieco mniejszej roli). W tym ostatnim serialu wystąpiła również Bella Ramsey. Inna sprawa, czy są to aktorzy dobrze dobrani do tego projektu? Pierwsze opinie w sieci wydają się mocno podzielone.

Serial The Last of Us nie ma jeszcze daty premiery

Zwiastun nie zbiegł się niestety z ogłoszeniem daty premiery. Cały czas wspomina się jedynie o tym, iż serial zostanie udostępniony w przyszłym roku (prawdopodobnie w pierwszej połowie). Zaplanowano 10 odcinków.

Czekacie? Jak podoba Wam się zaprezentowany materiał?

Źródło: HBO Max Polska