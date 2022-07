Twórcom The Lost Wild dość skutecznie udaje się rozbudzać apetyty na nie tylko dobrą, ale i miłą dla oka rozgrywkę.

Survival horror utrzymany w filmowym stylu. Wedle obietnic

Co prawda gier z wielkimi gadami w rolach głównych trochę już wydano, ale trudno mówić o przesycie. Podejście do dinozaurów jest wśród twórców różne, ekipa Great Ape Games celuje w przedstawienie ich w roli niezwykle niebezpiecznych stworzeń, których lepiej unikać. Najbardziej zdroworozsądkowo.

W opracowywanym The Lost Wild gracze będą musieli rozwikłać zagadkę, jaką skrywają placówki badawcze położone w gęstej dżungli. Problem w tym, że wszystkie pobliskie tereny zostały opanowane przez dinozaury. Najskuteczniejsze metody na uniknięcie śmierci to pozostawanie w ukryciu, przemieszczanie się bezszelestnie i znajdowanie przydatnych przedmiotów - nie do bezpośredniej walki, ale np. do odwracania uwagi znacznie potężniejszych bestii.

Gra ma zaoferować widok z perspektywy pierwszej osoby i, wedle deklaracji twórców, cechować się filmową oprawą. Wydaje się, że można odnosić to również do oprawy wizualnej, która ma być bardzo mocną stroną The Lost Wild. Z kwestii technicznych ujawniono póki co tylko tyle, że wykorzystywany jest silnik Unreal Engine. Czekamy na więcej.

The Lost Wild - zwiastun

Kiedy premiera The Lost Wild?

Prawda, że wygląda dość obiecująco? Nie ma co jednak nastawiać się na rychła premierę, ponieważ twórcy mają jeszcze sporo pracy i nie zamierzają się z tym śpieszyć. The Lost Wild ma zadebiutować dopiero w 2024 roku. Mówi się przy tym włącznie o wersji na PC.

