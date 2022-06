Przy Wild West Dynasty odnaleźć mają się gracze sympatyzujący z klasycznymi westernami oraz produkcjami, które do nich nawiązują. Wygląda na to, że gra powoli zbliża się do premiery.

Wild West Dynasty na krótkich ujęciach z rozgrywki

Toplitz Productions zapowiedziało Wild West Dynasty ponad rok temu, ale trudno określać ten tytuł mianem szeroko reklamowanego. Po miesiącach ciszy coś zaczyna się jednak zmieniać, bo najpierw wrzucono do sieci paczkę nowych grafik, a teraz także materiał wideo. Pierwszy z wycinkami rozgrywki, aczkolwiek nieszczególnie obszernymi.

Na czym będzie ona polegała? Wild West Dynasty to, wedle deklaracji wydawcy, gra z otwartym światem osadzona w czasach pełnych rewolwerowców i bandytów (Ameryka na początku XIX wieku), która łączy w sobie elementy survivalu oraz tzw. city-buildera.

Symulator przetrwania i city-builder z odrobiną RPG

Głównym celem ma być przetrwanie w nieprzyjaznych okolicznościach, do czego niezbędne będzie znalezienie miejsce do wybudowania osady. Gdy już się to uda warto postarać się o poprawę swojej pozycji, rozbudowę osady, zwiększenie liczby budynków (w tym sklepów, saloonów czy hoteli), hodowlę bydła, handel, a nawet wydobywanie złota (chociaż trzeba będzie znaleźć jego złoża).

Dla odważniejszych przewidziano opcję zapuszczania się w nieznane rejony i chociażby polowań (np. w celu zdobycia skór) czy znalezienia żony i założenia rodziny. Jak to na Dzikim Zachodzie, trzeba będzie uważać na bandytów. Gra ma dawać wybór co do widoku, zabawa będzie możliwa w perspektywie pierwszej lub trzeciej osoby. Pojawić ma się przy tym tryb fabularny Story mode oraz Free game z możliwością skupienia się na rozwoju osady/miasteczka.

Kiedy premiera Wild West Dynasty?

Premiera Wild West Dynasty była planowana na 2022 rok i nic się nie zmieniło. Niestety nie podano konkretnego terminu. Zabawa będzie możliwa wyłącznie na PC.

Warto zauważyć, że początkowo projekt był rozwijany przez Virtual Magic Games, ale najwyraźniej zaszły zmiany, o których szczególnie głośno nie informowano. Aktualnie jako producent podawane jest Moon Punch Studio. W oficjalnej notce prasowej przedstawiane jest jako „zespół około 25 osób posiadający ponad 20-letnie doświadczenie w świecie rozrywki, efektów specjalnych, animacji i produkcji VR/AR”.

Źródło: Toplitz Productions