The Northman będzie kolejną okazją do spotkania z wojownikami północy. Film ma przyciągać na wielu płaszczyznach, z pewnością może robić to już samymi nazwiskami aktorów i aktorek, jacy wystąpią w głównych rolach.

The Northman z bardzo dobrze wróżącą obsadą

Wikingowie to jeden z większych serialowych hitów ostatnich lat. Nie zdziwiła zapowiedź Wikingowie: Walhalla, Netflix widzi jeszcze spory potencjał w tych klimatach i nawet jeśli szykuje opowieść o nowych bohaterach, to i ona powinna cieszyć się sporym zainteresowaniem. Nie będzie to jedyna nowość o wojownikach północy. Powstaje również film The Northman.

I całkiem możliwe, że ktoś jeszcze o nim nie słyszał. Kampania promująca nie została wprowadzona na wyższe obroty, ale możliwe, że właśnie zaczyna się to zmieniać. Światło dzienne ujrzał zwiastun, który nie tylko po raz pierwszy choć odrobinę przybliża Islandię z X wieku, do której zostaną zabrani widzowie. Jednocześnie potwierdza datę premiery filmu i pozwala rzucić okiem na główną część obsady. Nie byle jakiej, bo znaleźli się w niej między innymi Alexander Skarsgård, Willem Dafoe, Ethan Hawke czy Nicole Kidman.

The Northman oficjalny zwiastun

Kiedy premiera filmu The Northman?

Zainteresowani? Jak zapewne już się zorientowaliście, historia będzie bazować na zemście i jak przystało na realia tamtych czasów powinna okazać się brutalna. Pod względem gatunku zanosi się na połączenie thrillera i dramatu. A gdyby ktoś nie był przekonany wymienioną obsadą to wypada podkreślić, że reżyserią zajmuje się Robert Eggers (współtworzy też scenariusz). Ten pan, który odpowiadał między innymi za Lighthouse.

Premiera The Northman została zaplanowana na 22 kwietnia przyszłego roku. Film będzie można zobaczyć wyłącznie w kinach.

Na koniec jeszcze oficjalny plakat. Trzeba przyznać, że klimatyczny.

Źródło: Focus Features