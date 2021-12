Wiedźmin od Netflix powrócił. Zgodnie z obietnicami, punktualnie o godzinie 9:01 udostępniono nowe odcinki popularnego serialu na podstawie sagi Andrzeja Sapkowskiego.

Wiedźmin sezon 2. O której premiera?

1. sezon okazał się bardzo dużym sukcesem (także w Polsce), a więc stwierdzenie, że wyczekiwano nowych odcinków nie będzie tu ani trochę przesadzone. Nieco się przedłużało, bo ekipa musiała mierzyć się z problemami, jakie stwarza pandemia.

Latem ogłoszono jednak, że 2. sezon zadebiutuje 17 grudnia i na szczęście tak się dzieje. Nie trzeba nawet czekać do wieczora. Nowe odcinki opublikowano o godzinie 9:01.

Ile odcinków ma 2. serialu?

Podobnie jak w przypadku 1. sezonu należy nastawiać się na osiem odcinków. Ich tytuły to kolejno: „Ziarno prawdy”, „Kaer Morhen”, „Straty”, „Redański wywiad”, „Odwrót”, „Miły przyjacielu...”, „Voleth Meir” i „Rodzina”. Najdłuższy jest pierwszy, ma 63 minuty. Najmniej czasu zajmie obejrzenie ostatniego, ale to też solidne 52 minuty.

Gdzie kręcono 2. sezon Wiedźmina?

W przypadku 1. sezonu ekipa miała okazję odwiedzić wiele miejsc w różnych częściach Europy, zawitała również do Polski. Tym razem stało się inaczej, także z uwagi na wspomnianą już pandemię. Cały 2. sezon powstał, pod kierunkiem scenografa Andrewa Lawsa, w Wielkiej Brytanii. Oczywiście nie w jednym miejscu, a w 15 różnych lokalizacjach.

Między innymi w wytwórni Arborfield Film Studios, znajdującej się w wojskowych barakach liczących sobie ponad sto lat. To właśnie tam zbudowano trzy główne plany zdjęciowe nowego Wiedźmina. Tereny w pobliżu zostały wykorzystane na tło do serialowych scen rozgrywających się w wioskach, a także w okolicy Kaer Morhen.

„Kaer Morhen to miejsce, które w drugim sezonie staje się właściwie bohaterem serialu. To środowisko doskonale znane fanom książek i gier, musieliśmy więc trzymać się materiału źródłowego. Ale chcieliśmy też trochę go udoskonalić, aby widzowie poczuli się odrobinę zaskoczeni. To było trudne wyzwanie i duża odpowiedzialność, którą potraktowaliśmy naprawdę poważnie.” - Andrew Laws

Poza tym 2. sezon kręcono również między innymi w Coldharbour Wood w Chichester, gdzie zbudowano całą elfią wioskę, w Bourne Wood w Farnham - lokalizacji wykorzystywanej także w takich produkcjach jak Gladiator czy Harry Potter i Książę Półkrwi czy w bazie szkoleniowej brytyjskiej armii. Widzowie będą mogli zobaczyć też sceny z nad jeziora Blea Tarn, z jaskini kamieniołomu Hodge Close, z ruin klasztorów cysterskich i z wąwozu Gordale Scar, który wyróżniają dwa wodospady i wapienne klify mierzące ponad 100 metrów wysokości.

Czy nowe odcinki Wiedźmina są dobre?

Już od kilku dni w sieci zaczynają pojawiać się pierwsze recenzje i wyłania się z nich pozytywny obraz. W większości recenzenci są zadowoleni, zdaniem wielu nowy sezon jest nawet lepszy niż pierwszy. Jeśli podobnie zareagują widzowie, można będzie zarobić na związanych z tym zakładach bukmacherskich.

W pozytywnym tonie wypowiada się również Andrzej Sapkowski, a kogo jak kogo, ale jego zdanie powinno się tutaj brać pod uwagę. Autor już teraz liczy na kolejne ekranizacje i z pewnością się ich doczeka. 3. sezon Wiedźmin od Netflix został już oficjalnie potwierdzony, kolejne chyba też będzie można zobaczyć. Wstępne plany mówiły, że może powstać ich nawet 7, może 8. Wiele zależeć będzie oczywiście od tego, czy cały czas uda się przyciągać odpowiednio duże grono widzów.

Źródło: Netflix Polska