Spędzaliście godziny przy serialu Wikingowie? Bardzo możliwe, że zechcecie powtórzyć to z Wikingowie: Walhalla. Już w przyszłym roku.

Wikingowie znów na Netflix, ale z nowymi bohaterami

Ostatnie godziny to spory wysyp zapowiedzi związanych z platformą Netflix. Można było się tego spodziewać, bo jesteśmy po TUDUM, czyli, jak to określono, światowym wydarzeniu dla fanów z całego świata. Te najistotniejsze wzmianki dotyczyły seriali Arcane, Wiedźmin oraz Wikingowie: Walhalla. O tym ostatnim do tej pory nie wspominaliśmy, ale trudno o lepszą okazję niż teraz do zmiany takiego stanu rzeczy.

Opublikowano bowiem pierwszy zwiastun. Czego powinniśmy tu oczekiwać? Nowej sagi, która rozpoczyna się 100 lat po zakończeniu wydarzeń, jakie można było zobaczyć w serialu Wikingowie. Widzowie mają poznać opowieść o losach najsłynniejszych wikingów w historii. W obsadzie znaleźli się między innymi Sam Corlett (jako Leif Erikson), Frida Gustavsson (Freydis Eriksdotter), Leo Suter (Harald Sigurdsson), Laura Berlin (Emma z Normandii) i David Oakes (Earl Godwin). Za reżyserię odpowiadają Niels Arden Oplev, Stephen St. Leger i Hannah Quinn.

Wikingowie: Walhalla pierwszy zwiastun

Kiedy premiera Wikingowie: Walhalla?

Trudno po jednym zwiastunie nowego filmu czy serialu wyrokować o jego atrakcyjności czy zainteresowaniu, jakie może wzbudzić. Tutaj jest to jednak nieco łatwiejsze, zapowiadana propozycja nie powinna narzekać na brak chętnych do oglądania. Wikingowie to popularna i dobrze oceniania produkcja, zapewne wielu widzów będzie chciało rzucić okiem także na wydarzenia rozgrywające się 100 lat później.

Kiedy będzie to możliwe? Jeszcze chwilę poczekamy. Serial Wikingowie: Walhalla ma zadebiutować w 2022 roku, ale póki co nie podano dokładniejszego terminu. Zainteresowani? Oglądaliście poprzedni serial o wojownikach północy?

Źródło: Netflix