TikTok testuje funkcję, pozwalającą użytkownikom oznaczyć, że dany komentarz jest nieistotny lub nieodpowiedni. Aby jednak nikogo nie urazić będzie to robione po cichu.

W najnowszym poście twórców platformy TikTok, pojawiły się informacje o testowaniu nowych funkcji. Jedną z nich jest możliwość „nielubienia" indywidualnych komentarzy do filmów. Użytkownicy będą mogli oznaczać te, które uznają za nieodpowiednie lub nieistotne, jednak tak, aby niechęć do danych treści nie była widoczna dla innych. Aby uniknąć nieprzyjemnych uczuć między członkami społeczności, tylko osoba, która zdecydowała się na „nielubienie" danego komentarza będzie mogła zobaczyć, że to zrobiła.

TikTok chce stworzyć miejsce na „prawdziwe zaangażowanie"

Jak uważają twórcy, opinia tego typu umożliwi dodanie szeregu czynników, pomocnych w utrzymaniu miejsca na prawdziwe zaangażowanie. Użytkownicy mogą już nie lubić filmów i dzięki temu sygnalizują aplikacji, że dane treści nie są dla nich interesujące. Przycisk "nie lubię" w sekcji komentarzy natomiast jest odzwierciedleniem pragnienia TikToka, by pomóc fanom przewijania nieskończonej ilości filmików zachować kontrolę nad interakcjami z innymi osobami w aplikacji.

Jak mówią twórcy, funkcjonalność jest dodatkiem do innych narzędzi, które są dostępne dla społeczności:

Ta praca jest dodatkiem do wielu narzędzi już dostępnych dla naszej społeczności. Na przykład członkowie społeczności mogą wybrać filtrowanie wszystkich komentarzy do ręcznego sprawdzenia lub filtrowanie komentarzy zawierających wybrane przez nich słowa kluczowe. Twórcy mogą również wybrać, kto może komentować ich treści.

Funkcja jest na razie testowana i TikTok ma poinformować o wynikach testów w ciągu najbliższych tygodni.

TikTok i bezpieczeństwo

Sposobem na zadbanie o bezpieczeństwa w TikToku jest między innymi usuwanie treści, które naruszają wytyczne dla społeczności. Twórcy opublikowali raport, który dotyczył egzekwowania zasad w czwartym kwartale 2021 roku.

Od I do IV kwartału 2021 r. liczba przypadków usuwania treści przy zerowej liczbie wyświetleń poprawiła się o 14,7% w przypadku nękania i zastraszania, 10,9% w przypadku nienawistnych zachowań, 16,2% w przypadku brutalnego ekstremizmu i 7,7% w przypadku samobójstw, samookaleczeń i niebezpiecznych czynów.

TikTok poprzez swój raport chce pokazać, że cały czas stara się zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i ponoć dalej będzie działać w tym kierunku.

