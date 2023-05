Philips Multigroom MG7720/15 jest dowodem na to, że wszechstronna użyteczność, dobra jakość wykonania i niska cena wcale się nie wykluczają. Popularny trymer do brody, włosów i ciała można teraz nabyć w okazyjnej cenie.

Philips Multigroom - uniwersalny sprzęt w dobrej cenie

Wbrew pozorom powiedzenie "jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego" nie zawsze jest prawdziwe. Urządzenie Philips Multigroom MG7720/15 z serii 7000 jest najczęściej określane jako trymer, jednak realnie jest to sprzęt prawdziwie wielofunkcyjny. Multigroom może posłużyć zarówno do trymowania brody (bez szarpania), jak i do strzyżenia włosów na głowie, golenia klatki piersiowej (bez podrażnienia skóry) czy usuwania włosia z miejsc intymnych (bez siania spustoszenia w miejscach prawdziwie newralgicznych).

Urządzenie to zdobyło na polskim rynku ogromną popularność z uwagi na niezłą relację ceny do jakości - na samym portalu Allegro znaleźć można ponad 6,5 tysiąca ocen tego produktu, z bardzo dobrą średnią 4,89/5. W cenie standardowej, utrzymującej się około 279 zł, otrzymujemy oprócz klasycznego trymera również kilkanaście różnych nakładek, których wymiana jest banalnie prosta.

Multigroom jest wodoodporny, stąd spokojnie można go stosować pod prysznicem. Nie trzeba też martwić się o częste ładowanie - maszynka pracuje nawet 2 godziny, a podłączenie jej na raptem 5 minut do sieci pozwala na szybkie podładowanie "na chwilę".

Aktualnie Philips MG7720/15 można zgarnąć za 190 złotych na polskiej stronie Amazon. Dla uczestników programu Amazon Prime dostawa jest darmowa.

Dla osób, które wolą dołożyć nieco grosza do jakości, interesująca może być też oferta na model MG7745/15 z tej samej serii, który kosztuje wprawdzie nieco więcej, bo 279 zł, jednak jest bardziej metalowy i ma nieco mocniejszy akumulator. Oba urządzenia powinny bez większego problemu wytrzymać standardową, kilkuletnią eksploatację.

