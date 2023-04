Masz do wydania około 1500 złotych? Jedną z najlepszych decyzji, jakie możesz podjąć, jest zakup pralki Candy Smart Slim. Tak jak sugerują to słowa w nazwie, urządzenie jest stosunkowo smukłe, a do tego oferuje inteligentne funkcje. Pozwalają one na osiąganie doskonałych efektów prania, a równocześnie zmniejszają zużycie energii i wody. Ciekawostką jest tu także funkcja Smart Touch, dzięki której wystarczy zbliżyć do urządzenia telefon z NFC, by na jego ekranie pojawił się komplet informacji o pralce i praniu (jak również praktyczne wskazówki). Model CS4 1062DE/2-S wiruje z prędkością do 1000 obrotów na minutę, a w bębnie mieści się 6 kg ubrań. Ten ostatni został osadzony bardzo wysoko, co ułatwia jego załadowywanie i późniejsze opróżnianie.

Najważniejsze cechy: Klasa energetyczna D

Klasa efektywności prania A

Wsad 6 kg

Prędkość wirowania 1000 obr./min

Poziom hałasu 77 dB

Klasa wirowania C

Automatyka wagowa tak

Opóźniony start tak