Elon Musk chwalił się niedawno, że użytkowników na Twitterze przybywa, a wręcz liczba tych aktywnych rekordowo wzrosła. Jak jednak pokazują dane, jest inny serwis, który cały czas zyskuje na popularności.

Użytkownicy Twittera szukają alternatyw

Elon Musk walczy z chaosem na Twitterze związanym z weryfikacjami kont, a tymczasem niektórzy użytkownicy, niezadowoleni ze zmiany właściciela, szukają dla siebie nowej platformy społecznościowej. Dane zebrane przez serwis Business Insider pokazują, że od czasu przejęcia serwisu przez miliardera więcej osób pobrało aplikację Twittera ze sklepów Google Play oraz Apple Store, jednak wzrost ten jest minimalny w porównaniu do portali takich jak Mastodon i Tumblr.

Zgodnie z nowymi informacjami, Mastodon odnotował wzrost liczby pobrań o 657% w ciągu 12 dni od przejęcia Twittera przez Elona Muska, z kolei popularność serwisu Tumblr wzrosła o 96% w Stanach Zjednoczonych i 77% na całym świecie.

W tym samym czasie liczba instalacji Twittera wzrosła „tylko" o 21%, choć sam miliarder chwali się, że liczba aktywnych użytkowników platformy osiągnęła rekordowe poziomy.

Oczywiście ogólna liczba użytkowników w serwisie Elona Muska jest znacznie większa niż w przypadku portali Tumblr oraz Mastodon, jednak, jak widać, cały czas rośnie zainteresowanie alternatywnymi dla Twittera portalami.

Czym właściwie jest Mastodon?

Mastodon jest darmowym serwisem społecznościowym, stworzonym przez Eugena Rochko, niemieckiego programistę. Jego początki miały miejsce w 2016 roku, a w 2021 został oficjalnie zarejestrowany jako non-profit. Platforma jest zainstalowana na tysiącach serwerów komputerowych, w większości prowadzonych przez wolontariuszy. Co ważne, Mastodon jest wolny od reklam.

Jeśli chodzi o samo działanie serwisu, jest on podobny do Twittera, acz na pewno nie identyczny. Zakładając konto na platformie na początku należy wybrać serwer, do którego się dołączy. Każdy z nich charakteryzuje się odrębną społecznością oraz zasadami, podzieloną według krajów lub zainteresowań. Niezależnie od tego, jaki serwer wybierzesz, możesz kontaktować się ze wszystkimi użytkownikami platformy.

Mastodon, podobnie jak Twitter, pozwala na publikowanie krótkich postów, tzw. „toots" o maksymalnej długości 500 znaków. Można do nich dodawać linki, filmy, pliki audio oraz obrazki. W publikacji istnieje też możliwość załączenia ankiety. Co więcej, użytkownicy mogą zaznaczyć, czy ich wpisy są widoczne dla wszystkich, czy tylko dla wybranych osób.

