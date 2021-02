It Takes Two to tytuł gry, która okazała się jedną z najlepszych niespodzianek gali The Game Awards 2020. To pozytywnie zakręcona zręcznościówka do zabawy we dwójkę i na tyle uniwersalna, że tym duetem mogą być partnerzy, znajomi na imprezie czy rodzic z dzieckiem.

It Takes Two grą, która nikogo nie znudzi? Twórca jest pewny swego

Głównym projektantem It Takes Two jest Josef Fares ze studia Hazelight, w którego portfolio znajdują się między innymi tak udane produkcje jak A Way Out czy Brothers: A Tale of Two Sons. Wygląda na to, że jest przekonany o tym, że stworzył prawdziwe arcydzieło, przynajmniej pod względem grywalności i dostarczania czystej rozrywki. Jest pewny swego do tego stopnia, by zapowiedzieć – co uczynił podczas wywiadu z redakcją Game Informer – że jest gotowy dać 1000 dolarów każdemu, kogo ten tytuł szczerze znudzi i kto będzie mógł z czystym sumieniem przyznać, że w żaden sposób go nie zaskakuje.

Fares jest więc niezwykle optymistyczny i mamy nadzieję, że gra It Takes Two spełni pokładane w niej nadzieje, a sam producent nie zbankrutuje na tej akcji. I mamy taką nadzieję nie tylko ze względu na konto pana Faresa, ale przede wszystkim dlatego, że ta produkcja faktycznie zapowiada się bardzo dobrze. Z trailera wynika, że czeka nas zwariowana produkcja wypełniona ciekawymi zagadkami i wyzwaniami, w których kluczem do sukcesu będzie współpraca, a wszystko spinać będzie wciągająca opowieść o relacjach w związku. A skoro już o nim wspomnieliśmy (o zwiastunie, w sensie, nie związku)…

Przypomnij sobie trailer It Takes Two z gali The Game Awards 2020:

Premiera It Takes Two została zaplanowana na 26 marca 2021 roku. Gra zmierza na pecety oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Źródło: Game Informer, Dark Side of Gaming, EA, informacja własna

