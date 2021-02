Gracze czekający na New World muszą kolejny raz przełknąć gorzką pigułkę. Premiera gry odbędzie się dopiero w drugiej połowie roku.

Kiedy premiera New World?

Opóźnienia nie są w branży gier czymś niezwykłym, zwłaszcza w ostatnich miesiącach mamy ich sporo. Problem w tym, że w przypadku New World nie jest to pierwszy ani nawet drugi, a już trzeci poślizg. Ostatnio twórcy deklarowali, że można będzie rozpocząć zabawę na wiosnę, ale i to nieaktualne.

Zgodnie z informacją podaną w najnowszym komunikacie, New World ma trafić w ręce graczy 31 sierpnia. Nieco wcześniej, bo 30 lipca powinny rozpocząć się beta testy. Będą miały charakter zamknięty, a na dostęp do nich mogą liczyć osoby decydujące się na zamówienie gry w przedsprzedaży.

Dodatkowy czas pozwoli przygotować lepszą grę

Przedstawiciele Amazon Games nie zaskakują jeśli chodzi o tłumaczenia takiego obrotu spraw. Dodatkowy czas ma pozwolić nie tylko na dopracowanie gry, ale na zadbanie o wszystkie elementy znajdujące się w planach. Tak, aby od samego początku można było mówić o kompletnej produkcji.

„Ciężko pracowaliśmy nad atrakcyjnymi funkcjami w end-game, które naszym zdaniem powinny być uwzględnione już w momencie premiery. Te funkcje nie będą jednak gotowe na okres wiosenny, o którym mówiliśmy. Mając to na uwadze, udostępnimy New World 31 sierpnia 2021 roku. Dzięki dodatkowemu czasowi będziemy mogli dodać te istotne elementy, jednocześnie dopracowując całą grę zanim otworzymy wybrzeża Aeternum dla świata.”

Oby się udało, bo New World zapowiada się naprawdę dobrze, przynajmniej jeśli jest się sympatykiem MMORPG, bo do tego gatunku będzie należeć. Na tyle dobrze, że umieściliśmy go na liście najbardziej oczekiwanych gier 2021 roku.

Źródło: Play New World

Warto zobaczyć również: