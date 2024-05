Rada Unii Europejskiej przyjęła ustawę AI Act, która wprowadza kompleksowe regulacje dotyczące sztucznej inteligencji. To pierwsze tego typu przepisy na świecie, mające na celu zapewnienie bezpiecznego i etycznego rozwoju technologii AI.

Konieczność wprowadzenia nowych przepisów była sygnalizowana już w 2021 r. Po wypracowaniu kompromisu, wprowadzenie nowych regulacji właściwie było tylko kwestią czasu. W marcu Parlament Europejski zatwierdził ustawę AI Act, natomiast teraz została ona przyjęta przez Radę Unii Europejskiej.

AI Act to pierwsze tego typu przepisy na świecie, które mogą posłużyć jako wzór dla innych krajów i regionów do opracowania podobnych aktów prawnych (podobnie jak to miało miejsce w przypadku RODO).

Co wprowadza AI Act?

Ustawa zakłada, że technologia musi być zgodna z wartościami Unii, chronić prawa podstawowe, być zorientowana na człowieka i działać jako narzędzie dla ludzi. Oznacza to wprowadzenie pewnych zakazów i ograniczeń.

Ustawa o sztucznej inteligencji nakłada rygorystyczne obowiązki w zakresie oceny ryzyka - prawo klasyfikuje zastosowanie technologii na kategorie: niskiego, średniego, wysokiego oraz niedopuszczalnego. Technologie zaliczone do kategorii niedopuszczalnego ryzyka będą zakazane na obszarze Unii Europejskiej.

Prawo nakłada obowiązek zapewnienia przejrzystości działania systemów AI, informowania użytkowników o ich możliwościach i ograniczeniach, a także o prawach osób, których te systemy dotyczą. Operatorzy systemów AI muszą posiadać odpowiednie kompetencje w zakresie ich użytkowania oraz rozumienia wyników ich działania.

Nowe przepisy zabraniają także używania systemów sztucznej inteligencji do manipulowania ludzkim zachowaniem, jeśli może to powodować poważne szkody. Zakazano również stosowania systemów biometrycznych do wydedukowania informacji dotyczących opinii politycznych, przynależności do związków zawodowych, przekonań religijnych lub filozoficznych, rasy, życia seksualnego oraz orientacji seksualnej.

Kiedy wejdzie w życie AI Act?

Obowiązki dotyczące modeli sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia zaczną obowiązywać po 12 miesiącach, natomiast przepisy dotyczące systemów sztucznej inteligencji wbudowanych w produkty objęte regulacją – po 36 miesiącach. Jeśli chodzi o zakaz stosowania kategoryzacji biometrycznej, nowe przepisy zaczną obowiązywać za 6 miesięcy od wejścia w życie nowego rozporządzenia.

„Ustawa będzie miała zasięg globalny. Firmy spoza UE, które wykorzystują dane klientów z UE na swoich platformach sztucznej inteligencji, będą musiały spełnić wymogi. Inne kraje i regiony prawdopodobnie wykorzystają ustawę o sztucznej inteligencji jako wzór, tak jak to miało miejsce w przypadku RODO.” powiedział Patrick van Eecke z kancelarii prawnej Cooley, odnosząc się do unijnych przepisów dotyczących prywatności w serwisie Reuters.

Źródło: Reuters, foto: Adobe Stock