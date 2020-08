VeraCrypt to open source'owe narzędzie do szyfrowania danych na komputerze. Jest już dostępna jego nowa wersja: sprawdź, co nowego i pobierz instalator.

Szyfrowanie jest jedną z najpopularniejszych, a przy tym najskuteczniejszych metod zabezpieczania plików przed dostępem osób, które nie są do tego uprawnione. Przez lata dla wielu osób oczywistym wyborem był TrueCrypt, ale program nie jest już rozwijany. Jego naturalnym następcą jest VeraCrypt, z każdą wersją działający coraz lepiej i zapewniający większe bezpieczeństwo w firmie, jak i w domu.

Pobierz najnowszą wersję VeraCrypt (download):

Co nowego w VeraCrypt 1.24?

VeraCrypt 1.24 to przede wszystkim zwiększenie maksymalnej długości hasła dla woluminów niesystemowych: do 128 bajtów w kodowaniu UTF-8. Autorzy poprawili również współpracę z procesorem i zwiększyli wydajność trybu XTS w przypadku 64-bitowych maszyn korzystających z SSE2 – przyspieszenie szacowane jest konkretnie na około 10 proc.

Obsługa (domyślnie wyłączonego) szyfrowania pamięci RAM na 64-bitowych maszynach, ulepszone działanie bootloaderów, możliwość użycia CPU RDRAND lub RDSEED w roli dodatkowych źródeł entropii dla generatora losowego oraz opcje automatycznego kasowania kluczy szyfrowania w momencie wyłączania maszyny albo też w chwili podłączenia nowego urządzenia do systemu to kolejne nowości.

Po ostatnich aktualizacjach VeraCrypt zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo i działa szybciej. Wśród najważniejszych poprawek odnajdujemy niemożliwość nadania ukrytemu woluminowi takiego samego hasła jakie ma wolumin zewnętrzny, obsługę metody przeciągnij-i-upuść przy przenoszeniu haseł z menedżerów takich jak KeePass (bo to bezpieczniejsze niż kopiowanie do schowka) oraz zoptymalizowaną wydajność na nowoczesnych procesorach.

Co poza tym? Ano między innymi zgodność z nowym modelem zasilania w Windows 10 (Modern Standby), przejście na natywne, windowsowe narzędzie formatujące, eliminacja możliwości szyfrowania zaszyfrowanego już przez BitLocker dysku systemowego oraz uznanie nomenklatury IEEE 1541 (KiB, MiB, GiB itd.). Do tego zaktualizowane zostały biblioteki libzip (do wersji 1.7.3) i Jitterentropy RNG (do wersji 2.2.0). Autorzy wyeliminowali też wiele błędów oraz wprowadzili drobne poprawki, które związane są między innymi z interfejsem użytkownika i tłumaczeniami.

VeraCrypt – darmowe narzędzie do szyfrowania plików

VeraCrypt to oprogramowanie z gatunku open source, którego zadaniem jest szyfrowanie danych na komputerze (za pomocą algorytmów AES-256, Twofish i Serpent) i udostępnianie ich wyłącznie użytkownikowi znającemu hasło. Umożliwia zabezpieczanie poszczególnych partycji oraz tworzenie wirtualnych dysków. Cechują go: wysoka skuteczność, duża szybkość działania oraz intuicyjna obsługa.

Źródło: ghacks, VeraCrypt