Na łamach naszego portalu niedawno pojawiła się recenzja zegarka Apple Watch Ultra 2. To dobry zegarek, ale niewiele różni się od poprzedniego modelu, który zadebiutował ponad rok temu. Dziś pojawiły się zaskakujące doniesienia na temat kolejnej generacji tego smartwatcha.

Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 2 różni się nieco od swojej poprzedniej generacji, ale podczas testów nie zauważyliśmy istotnych różnic, które znacznie wpływałyby na funkcjonalność i komfort użytkowania. Nie powinny zatem dziwić doniesienia na temat zegarka Apple Watch Ultra 3, które opublikował dziś analityk Ming-Chi Kuo.

Nie będzie Apple Watch Ultra 3?

Według pozyskanych przez niego informacji, które pochodzą - jak zresztą zwykle bywa - z anonimowych źródeł w łańcuchu dostaw, nie rozpoczął się jeszcze proces rozwoju nowego modelu tego zegarka. W związku z tym Kuo uważa, że w przyszłym roku prawdopodobieństwo premiery nowego modelu jest niskie. W opublikowanym przez niego raporcie przeczytać można, że jeśli proces rozwoju nie rozpocznie się do grudnia, to niemal pewne jest, że tego zegarka za rok nie będzie.

Jedną z przyczyn rezygnacji z przyszłorocznej premiery mają być plany związane z większymi zmianami w konstrukcji tego zegarka. Firma potrzebuje podobno więcej czasu na opracowanie nowych czujników służących do monitorowania parametrów związanych ze zdrowiem użytkowników. Co więcej, Apple boryka się także z problemami dotyczącymi wyświetlaczy micro-LED, które mają być montowane w kolejnych modelach Apple Watch Ultra.

Do tej pory pojawiło się już kilka doniesień, według których zegarek z wyświetlaczem tego typu o rozmiarze 2,1 cala zadebiutuje się w 2025 lub 2026 roku. Przypomnijmy, że w przypadku obecnego modelu wielkość ekranu to 49 mm, a 2,1 cala to nieco ponad 53 mm.

Na koniec przypomnijmy, że nowy model różni się od poprzedniego między innymi o 50% jaśniejszym wyświetlaczem, którego szczytowa jasność wynosi 3000 nitów, szybszym układem S9 oraz dwukrotnie większą pamięcią masową, której pojemność to 64 GB.

Źródło: Medium, MacRumors, grafika w nagłówku: archiwum własne, grafiki: Apple