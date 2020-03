Lubicie promocje i prezenty? Gracze doskonale wiedzą, że czasami nawet za darmo można poszerzyć swoją kolekcję o świetną grę. I to w pełni legalnie. Tak jak tym razem, kiedy to wystarczy odwiedzić Steam.

Tomb Raider i Lara Croft and the Temple of Osiris za darmo na Steam

Square Enix zdecydowało się udostępnić za darmo grę Tomb Raider z 2013 roku. To bardzo dobrze oceniana (średnia 86% na metacritic) odsłona popularnej serii opowiadającej o losach Lary Croft. Jednocześnie jej reboot, w związku z czym mamy tu do czynienia z młodszą bohaterką.

Mało? Również bez jakichkolwiek opłat pobrać można grę Lara Croft and the Temple of Osiris. To z kolei jedna z odsłon serii będącej spin-offem losów Lary Croft. Tu otrzymujemy nieco inną zabawą, a przede wszystkim widok izometryczny.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby cieszyć się wspomnianymi grami? Posiadać PC oraz konto na platformie Steam, bo właśnie tam je udostępniono. Co bardzo ważne, oferta obowiązuje do 24 marca do 8:00 lub do wyczerpania zapasów. Nie sprecyzowano tego określenia, jeśli zatem jesteście zainteresowani to lepiej nie zwlekajcie.

We’re warmed by stories of communities banding together during these uncertain times and are offering a gift to keep friends & family connected through play. Read more: https://t.co/wWeWWuZ7Bv pic.twitter.com/9Ww2ZE7AJ8 — Tomb Raider (@tombraider) March 20, 2020

Inne gry z serii Tomb Raider w promocji

Jeśli powyższe gry już macie swoich kolekcjach, a polujecie na coś innego z Larą Croft to być może zainteresuje Was kolejna z trwających jednocześnie promocji. W tym samym sklepie przeceniono inne propozycje z serii Tomb Raider. Pełną listę znajdziecie oczywiście na Steam.

Źródło: @tombraider

