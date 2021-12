Największy dodatek fabularny w historii Warframe miał wczoraj, po długim oczekiwaniu, swoją premierę. Z tej okazji twórcy pokazali najnowszy gameplay produkcji oraz podzielili się swoją radością z wydania gry na oficjalnej stronie tytułu.

O pojawieniu się dodatku The New War tuż przed świętami pisaliśmy w listopadzie – wówczas jednak nie była znana dokładna data premiery. Dobra wiadomość jest taka, że od wczoraj możliwe jest spróbowanie swoich sił w grze.

Poniżej możecie obejrzeć najnowszy trailer produkcji:

Jak podkreślają twórcy, wiele się wydarzyło od czasu zapowiedzi The New War. Pomimo oczekiwania jednak, nie zmieniła się ich chęć, by zaskoczyć graczy:

The New War to największe przedsięwzięcie w historii Digital Extremes, a także nowy punkt rozwoju dla naszego Tenno. Minęło wiele lat, odkąd pojawił się jasny punkt w historii, do którego Tenno mógł dotrzeć. Od „dostań się do drugiego snu” po „upewnij się, że dokonałeś Ofiary”, mamy teraz ten stanowczy cel: stoczyć Nową Wojnę. Ta podróż zajmie Ci kilka godzin i nie będziesz w stanie wrócić do niej po rozpoczęciu, więc upewnij się, że jesteś przygotowany!

Na jakich platformach można zagrać?

Dodatek pojawił się na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Zagracie?

Źródło: warframe.com