W lipcu mogliśmy obejrzeć pierwszy gameplay nowego dodatku Warframe, którego linia fabularna ma być największą oraz najbardziej ekspansywną, jaką kiedykolwiek stworzyło studio Digital Extremes. Po długim oczekiwaniu w końcu wiadomo, kiedy można spodziewać się debiutu.

Warframe to z pewnością w opinii wielu osób jedna z najlepszych gier MMO, z rozbudowaną historią oraz ciekawymi lokacjami. Na wielbicieli internetowych starć czeka niespodzianka, gdyż studio Digital Extremes ujawniło, kiedy pojawi się New War, czyli kolejny dodatek do tej popularnej gry sieciowej.

Największy fabularny dodatek w historii Warframe

Z gameplay'a, który pojawił się w lipcu, można dowiedzieć się między innymi o nowych funkcjach, jakie pojawią się w dodatku. Gracze będą mieli możliwość przejęcia kontroli nad innymi postaciami, poza konkretnym wojownikiem.

Po niezliczonych latach od czasu upadku Imperium Orokin, Świadomi nie czekają dłużej z inwazją na pełną skalę i są gotowi podbić kulawy i podzielony System Origin. Odkryjcie moc drzemiącą w Was i przejmijcie kontrolę nad nowymi postaciami, bronią, zupełnie nowym Warframem w czasie gdy wasze losy będą ważone wśród gwiazd.

Zaprezentowany materiał jest z pewnością widowiskowy i patrząc na komentarze graczy, został oceniony bardzo pozytywnie.

Czy podano dokładną datę premiery?

Z oficjalnej strony Warframe można się dowiedzieć, iż rozszerzenie zadebiutuje w grudniu, jednak nie podano dokładniejszego terminu. New War pojawi się na jednocześnie na wszystkich platformach sprzętowych, czyli na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch.

Dodatkowo, studio Digital Extremes podało informację, że w serwisie Twitch, 30 listopada o godzinie 16:00 polskiego czasu, odbędzie się stream, podczas którego będzie można obejrzeć najnowszy zwiastun New War. Dowiecie się na nim również kilku konkretów na temat dodatku.

Źródło: warframe.com