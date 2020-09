Chcesz mieć pewność, że nie otrzymasz niesłusznie mandatu, a wyczyny drogowych piratów zostaną uwiecznione na wideo? Kamera samochodowa daje ci taką obietnicę. Teraz model o wysokiej rozdzielczości i niezłych możliwościach dostępny jest w świetnej promocji.

Wysoka rozdzielczość, dobra jakość – to oferuje wideorejestrator DDPAI Mola N3 Dash Cam

DDPAI Mola N3 Dash Cam to samochodowy wideorejestrator, nagrywający wideo w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, co oznacza szczegółowość znacznie większą niż w przypadku Full HD. Co więcej, wykorzystuje (znacząco poprawiającą kontrast i ekspozycję) technologię WDR, a 6-elementowy obiektyw F/1.8 ze szkła zapewnia wyraźny obraz zarówno za dnia, jak i podczas nocnych przejażdżek.

Kamera rejestruje wideo w pętli (czyli nowe materiały nadpisują stare) – dzięki temu nie ma obaw o to, że w najmniej odpowiednim momencie zabraknie miejsca na karcie pamięci (którą musisz dokupić osobno). Ale nie martw się też o to, że z tego powodu nagrania ze zdarzenia zostaną utracone – wypadki, gwałtowne hamowania i inne tego typu sytuacje są wykrywane przez czujnik przeciążeń, a uwieczniające je filmy są zapisywane i chronione przed usunięciem.

Oprócz rozdzielczości bardzo ważny jest też kąt widzenia. W przypadku kamery DDPAI Mola N3 Dash Cam jest on więcej niż przyzwoity, bo wynosi 140 stopni. Nawet jeśli do zdarzenia dojdzie pod kątem, wszystko powinno się nagrać.

Więcej niż kamera samochodowa. To twój osobisty asystent

Na nagrywaniu obrazu funkcjonalność tego wideorejestratora się nie kończy. Pełni on także funkcję wirtualnego asystenta kierowcy. Dbając o twoje bezpieczeństwo urządzenie zwraca uwagę na sygnalizację świetlną, informuje gdy jedziesz zbyt blisko pojazdu przed sobą oraz daje znać, gdy wykryje obecność człowieka przed maską.

Wybierasz się w szczególnie zimne lub gorące tereny? Nic strasznego – kamerka jest przystosowana do działania w temperaturach od -20 do 70 stopni Celsjusza na plusie. To efekt zastąpienia tradycyjnego akumulatora litowo-jonowego superkondensatorem. Dopełnieniem całości jest moduł Wi-Fi pozwalający na wygodne, bezprzewodowe przesyłanie nagrań na dysk komputera.

Po podłączeniu do jakiegoś źródła zasilania oferuje też 24-godzinny tryb postojowy – nawet więc gdy zostawisz auto na parkingu, możesz być spokojny. Kamerka wykrywa ruch i uderzenia, a nagrania z takich zdarzeń zostawia ci do wglądu. Wystarczy obejrzeć wideo i szybko stanie się jasne, co się stało (choć oczywiście życzymy ci, żebyś nie musiał tego testować).

Do zapisanych nagrań wideo przypisuje też prędkość, z jaką poruszał się samochód oraz lokalizację – to możliwe dzięki precyzyjnemu modułowi GPS, jaki kamerka ma na pokładzie. Jeżeli ta funkcja nie jest ci niezbędna do szczęścia, możesz też kupić wideorejestrator bez lokalizatora – jest trochę tańszy (i teraz też jest w promocji).

Co powiesz na promocję? Wideorejestrator DDPAI możesz kupić taniej o 65%

Skoro już przeszliśmy do promocji – ta samochodowa kamerka jest dostępna w cenie obniżonej o ponad połowę w sklepie DDPAI działającym w obrębie platformy AliExpress. Konkretnie między 29 a 30 września możesz zaoszczędzić nawet 65%.

Jak to możliwe?

Normalnie DDPAI Mola N3 Dash Cam kosztuje 121,18 $ ,

, z okazji promocji cena kamerki spada do 54,53 $ ,

, jeśli wpiszesz kod DDPAI3 obniżysz ją jeszcze o 3 $,

obniżysz ją jeszcze o 3 $, a sam sklep oferuje ci dodatkowy rabat w wysokości 8 $,

w efekcie cena jest o 65% niższa i wynosi 43,53 $.

Na taki sam rabat (przy użyciu tych samych metod) możesz liczyć, decydując się na model bez modułu GPS – wówczas cena spada z 99,98 $ do 33,99 $. Oczywiście jak to na AliExpress możesz kupić oba warianty także za złotówki. Do tego przysługuje ci darmowa dostawa – produkt dotrze do ciebie w 3 dni z polskiego magazynu.

Artykuł powstał we współpracy z DDPAI.

