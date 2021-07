Powodów do przejścia na Windows 11 można będzie znaleźć sporo, ale oczywiście nie dla każdego nowy system okaże się tak samo atrakcyjny. Co w przypadku rozczarowania po instalacji?

10 dni na szybki powrót z Windows 11 do Windows 10

Microsoft zadba o to, aby przesiadka na Windows 11 była dla użytkowników Windows 10 jak najprostsza i nie wymagała jakiejkolwiek wysiłku. W odpowiednim czasie pojawi się powiadomienie w Windows Update, a sama aktualizacja odbędzie się (po wyrażeniu zgody) automatycznie. Później pozostanie już tylko cieszyć się z nowego systemu. O ile się spodoba.

Czy w przeciwnym wypadku producent będzie równie łaskawy dla użytkowników? Tak, chociaż wypada pamiętać o pewnym czasowym ograniczeniu. Szybki powrót z Windows 11 do Windows 10 ma być możliwy przez 10 dni od instalacji. Wbudowana funkcja ma działać identycznie jak aktualizacja do Windows 11, czyli nie wymagać dodatkowych czynności.

Później będzie nieco trudniej

Po upływie 10 dni nie będzie problemów z powrotem do Windows 10 od strony formalnej (licencja), ale całego zabiegu nie da się przeprowadzić tak prosto. Pliki niezbędne do skorzystania funkcji szybkiego powrotu zostaną usunięte, a to oznacza konieczność przejścia przez standardową instalację.

„Po zainstalowaniu aktualizacji do systemu Windows 11 występuje 10-dniowy okres, w którym można wrócić do systemu Windows 10 zachowując pliki i dane, które zabrałeś ze sobą. Po 10 dniach będziesz musiał wykonać kopię zapasową danych i czystą instalację.”

Planujecie przesiadkę? Póki co Windows 11 jest dostępny w ramach programu Insider Preview. Finalna wersja ma pojawić się pod koniec tego roku, ale jeśli chodzi o darmową aktualizację dla użytkowników Windows 10 to wystartuje ona nieco później.

Źródło: softpedia