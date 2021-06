Zastanawiasz się, na jakim komputerze można będzie zainstalować Windows 11? Microsoft szybko rozwiewa wątpliwości.

Windows 11 bardziej wymagający niż Windows 10

Niektórzy na dzisiejszą premierę czekali, inni przeciwnie, ale zapewne finalnie każdy o niej słyszał. Oficjalnej zapowiedzi i prezentacji doczekał się system Windows 11. Omówiliśmy już najważniejsze nowości, jakie przyniesie, zapewne kolejne dni przyniosą jeszcze więcej informacji na ten temat. Osoby już teraz przymierzające się do przesiadki mogą, a w zasadzie powinny rzucić okiem na wymagania sprzętowe Windows 11.

Czy wzrosły względem tych z Windows 10? Tak. Czy znacznie? Tu każdy może mieć swoje zdanie, ale pewne fakty bezsprzecznie wypada odnotować. Windows 11 będzie potrzebował dwukrotnie więcej pamięci RAM i ponad trzykrotnie więcej przestrzeni na dysku niż poprzednik. Warto też podkreślić, że Microsoft informuje tu o konieczności posiadania komputera z TPM w wersji 2.0.

Wymagania sprzętowe Windows 11

procesor: 64-bitowy, co najmniej z 2 rdzeniami i zegarem 1 GHz / zgodny ze standardem System on a Chip (SoC)

pamięć RAM: 4 GB

wolne miejsce na dysku: 64 GB

karta graficzna: zgodna z biblioteką DirectX 12 lub nowszą ze sterownikiem WDDM 2.0

TPM: 2.0

wyświetlacz: większy niż 9 cali o rozdzielczości 720p

Warto dodać, że jest to konfiguracja minimalna. Część dodatkowych funkcji będzie potrzebowała czegoś więcej. I nie chodzi tu o takiego oczywiste kwestie jak chociażby modem obsługujący 5G do korzystania z sieci 5G czy mikrofon i głośnik wymagane do korzystania z asystenta Cortana. Windows 11 ma przynieść sporo opcji dla graczy, między innymi Direct Storage. I tu okazuje się, że będzie wymagany dysk SSD o pojemności przynajmniej 1 TB.

Czy mój komputer nadaje się do Windows 11?

Microsoft wyciąga też pomocną dłoń do osób, które nieszczególnie znają się na sprzęcie. Zachęca do pobrania aplikacji PC Health Check, która pozwala sprawdzić, czy aktualnie używany komputer spełnia wymagania nowego systemu. Aplikacja jest dostępna na oficjalnej stronie producenta.

Sposobów na zdobycie Windows 11 będzie kilka. Na darmową aktualizację mogą liczyć posiadacze Windows 10, poza tym pozostanie zakup samego systemu albo komputera czy laptopa, na którym będzie on preinstalowany. Dokładne terminy dopiero poznamy, ale premiera Windows 11 i urządzeń z nim na pokładzie będzie miała miejsce jeszcze w tym roku.

Źródło: microsoft