Nowe procesory Intela zbliżają się coraz większymi krokami. Potwierdzają to także przecieki, na które można natrafić w sieci – w bazie benchmarka CrossMark pojawiły się wpisy z wynikami wydajności dwóch topowych modeli nadchodzącej generacji.

Nowa generacja procesorów Intela jeszcze nie została zapowiedziana przez producenta, ale w sieci pojawiła się masa przecieków na temat specyfikacji układów. Tym razem natrafiliśmy na wyniki wydajności dwóch topowych modeli: Core i9-14900K i Core i7-14700K. Czego się spodziewać po nowych procesorach dla graczy i entuzjastów?

Wyniki wydajności nowych procesorów Intel

Nowe procesory przetestowano w benchmarku Bapco CrossMark, który sprawdza wydajność komputera w różnych zastosowaniach (przy czym warto wspomnieć, że trudno tutaj ze sobą porównywać poszczególne modele – w bazie znajdziemy bardzo różne wyniki, a benchmark nie informuje o dokładnych ustawieniach procesora). Potwierdzono jednak istnienie nowych procesorów. Jeśli czytacie nasze newsy, specyfikacja nie powinna być specjalnym zaskoczeniem.

Intel Core i7-14700K został wyposażony łącznie w 20 rdzeni i 28 wątków (w 8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 12 rdzeni/12 wątków typu E-Core), więc można mówić o progresie względem poprzednika – Core i7-13700K oferuje 16 rdzeni i 24 wątki (8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 8 rdzeni/8 wątków typu E-Core). W teście CrossMark procesor uzyskał wynik około 1980 punktów (Overall).

W przypadku modelu Intel Core i9-14900K nie powinniśmy oczekiwać rewolucji – procesor został wyposażony w 24 rdzenie i 32 wątki (8 rdzeni/16 rdzeni typu P-Core i 16 rdzeni/16 wątków typu E-Core), więc tyle samo co poprzedni model Core i9-13900K. Ogólna punktacja w benchmarku Crossmark to 2265 punktów (Overall).

Niedługo premiera nowych procesorów

Pojawienie się nowych procesorów w bazie benchmarka CrossMark może wskazuwać, że niektórzy już mają dostęp do jednostek. Nieoficjalnie wiadomo, że premiera nowych modeli została zaplanowana na październik (oficjalna zapowiedź może nastąpić już we wrześniu – podczas konferencji Intel Innovation).

Źródło: Bapco, VideoCardz