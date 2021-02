Pojawiają się głosy, że, przynajmniej dla niektórych, bardziej interesujące niż Diablo IV będzie właśnie Diablo II: Resurrected zapowiedziane na BlizzConline 2021. Twórcy dość szybko odsłaniają kolejne karty dotyczące tego projektu. Wedle obietnic, zmian względem oryginału będzie sporo. Oczywisty był fakt, że w górę pójdą wymagania sprzętowe.

Jak bardzo? Nie jest to tajemnicą, na platformie battle.net opublikowano dwie konfiguracje - minimalną oraz zalecaną. Być może nie są one szczególnie przerażające, ale przynajmniej ta zalecana może wydawać się nieco bardziej bardziej wywindowana niż część graczy mogła przypuszczać.

Minimalna konfiguracja sprzętowa (1280 x 720 pikseli):

Zalecana konfiguracja sprzętowa (1920 x 1080 pikseli):

Jest też druga godna uwagi informacja dotycząca technicznych aspektów. Blizzard potwierdził, że chcący urozmaicić grę o modyfikacje nie będą mieli tutaj z tym problemu, bo przewidziano wsparcie dla nich.

MOD SUPPORT



Why you would want to manipulate this Hell? Are you some sort of demon yourself? Woe! Yes, mod support will be here in Diablo II. I beg of you to go easy on a poor old man.