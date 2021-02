Diablo IV póki co pozostaje nieco w cieniu, ale chyba nikomu nie trzeba tego tytułu przybliżać. Chętnych do rzucenia okiem na nowy zwiastun gry raczej nie zabraknie.

Nowy zwiastun Diablo IV prezentuje Łotrzycę

Diablo IV, jak można było się spodziewać, okazało się jedną z gwiazd prezentacji otwierającej Blizzcon 2021, a w zasadzie z racji pandemii BlizzConline 2021. Pojawiły się nowe materiały wideo, a nie od dziś wiadomo, że kto jak to, ale Blizzard potrafi je przygotowywać. Czy i tym razem trudno oderwać się od oglądania?

Sprawdzajcie sami. Zwiastun, poza wprowadzaniem w mroczny klimat, pozwala poznać kolejną klasę postaci, która pojawi się w Diablo IV, a mianowicie Łotrzycę. Jak przedstawiają ją twórcy gry, to szybka, zabójczo skuteczna, ale jednocześnie bardzo wszechstronna (najbardziej ze wszystkich klas) postać. Będzie cechowała się szerokim ekwipunkiem, który pozwoli na skuteczne atakowanie przeciwników bezpośrednio, ale też poprzez zastawianie pułapek. Oczywiście nieobca ma być jej również magia cienia, a także sztuka korzystania z trucizn.

Gameplay z Diablo IV - Łotrzyca w akcji

Poza zwiastunem zaprezentowano też gameplay z Łotrzycą w roli głównej i wydaje się, że faktycznie będzie ona bardzo efektywna w swoich działaniach, a to daje podstawy sądzić, że nie zabraknie chętnych do skorzystania z jej umiejętności. Tym bardziej, że postać można będzie wyspecjalizować pod kątem walki dystansowej lub starć w zwarciu, a zatem pod kątem swoich preferencji co do taktyki na polu bitwy.

Kiedy premiera Diablo IV?

I jak Wam się podoba? Niestety o ile nowy zwiastun gry pojawił się zgodnie z przypuszczeniami, nie było niespodzianki w kwestii informacji dotyczących daty premiery. Temat nie został poruszony, a więc pozostaje cierpliwie czekać. Prawdopodobnie jeszcze dość długo, bo w świetle doniesień sprzed kilku tygodni nie powinniśmy spodziewać się Diablo IV przed 2022 rokiem.

Źródło: Diablo PL

