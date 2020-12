Zapowiedź Diablo Immortal nie spotkała się z większą falą entuzjazmu. Po miesiącach prac gra będzie jednak wychodziła z cienia, już niedługo pierwsi gracze przekonają się, co ma do zaoferowania.

Wkrótce odbędą się techniczne alfa-testy Diablo Immortal

Od zapowiedzi Diablo Immortal minęły ponad 2 lata. Niektórzy z Was być może pamiętają, że na Blizzard spłynęła wtedy spora fala krytyki. W dużej mierze ze strony graczy, którzy czekali na prezentację większej produkcji, a musieli obejść się smakiem, bo w tym przypadku mówimy o grze na smartfony. Znajdą się jednak i tacy, dla których będzie to łakomy kąsek i to właśnie oni otrzymali teraz porcję informacji oraz materiałów wideo.

Postępy w pracach musiały nastąpić, bo zapowiedziano techniczne alfa-testy Diablo Immortal. Mają wystartować wkrótce, chociaż nie sprecyzowano tego określenia. Wiadomo, że będą one dostępne dla ograniczonej liczby graczy z Australii, a główny cel to sprawdzenie stabilności serwerów oraz wydajności klienta, ale też uzyskanie pierwszych opinii dotyczących rozgrywki.

„Co znajdzie się w technicznej wersji alfa? Będzie to pierwsze spojrzenie na Diablo Immortal – fascynujący, nowy rozdział naszej serii gier RPG akcji, który opowie oryginalną historię o wydarzeniach pomiędzy Diablo II: Lord of Destruction a Diablo III. Przykładowe elementy rozgrywki to: dynamiczna, krwawa walka; zmienne lochy; rozbudowany system postępów oraz generowania przedmiotów; zupełnie nowe potwory do zabicia. Diablo Immortal przedstawia Sanktuarium jako mroczny i gotycki świat wieloosobowy, pełny groźnych stworów, które chcą was zabić.”

Wymagania sprzętowe Diablo Immortal

Wprawdzie dostępność technicznych alfa-testów będzie mocno ograniczona, ale już z myślą o późniejszych wersjach warto rzucić okiem na wymagania sprzętowe. Nie są bardzo wygórowane, wydaje się, że mobilni gracze dysponują smartfonami o znacznie lepszych specyfikacjach. Trzeb tu jednak zaznaczyć, że to konfiguracja minimalna i zapewne nie pozwoli ona na cieszenie się maksymalnymi ustawieniami.

Android 5.0 Lollipop lub nowszy

procesor: Snapdragon 710 / Hisilicon Kirin 810 lub lepszy

grafika: Adreno 616 / ARM Mali-G52 lub lepsza

pamięć RAM: 2 GB lub więcej

W przypadku urządzeń Apple sytuacja jest mniej skomplikowana. W tym przypadku na zabawę może liczyć każdy posiadacz iPhone'a 8 lub nowszego z systemem iOS 12 w górę.

Tak wygląda Diablo Immortal - gameplay

Jeśli chodzi o datę premiery, na ten moment twórcy nie mają nic do powiedzenia. Można jednak już teraz rzucić okiem na materiały wideo, które pokazują fragmenty rozgrywki. Możliwe, że po wspomnianych alfa-testach pojawi się ich więcej.

Źródło: blizzard

