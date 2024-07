Wymiana liczników. Tauron wymieni ponad milion urządzeń

Tauron Dystrybucja do końca 2025 r. wymieni ponad milion liczników energii elektrycznej u swoich klientów. Koszt wymiany urządzeń wyniesie 375 mln zł, lecz firma otrzyma wsparcie z NFOŚiGW.

Tauron Dystrybucja przymierza się do kolejnej transzy wymiany liczników energii elektrycznej na urządzenia inteligentne. Do końca 2025 r. u klientów ma zostać zainstalowanych ponad 1 mln tego rodzaju urządzeń. Do tej pory liczniki zdalnego odczytu zainstalowano u ponad 1,25 mln odbiorców energii od spółki Tauron.

Wymiana liczników wiąże się z dużymi kosztami. Nadchodząca transza urządzeń będzie kosztować łącznie 375 mln zł. 173 mln zł Tauron otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Liczniki zdalnego odczytu to dla naszych klientów szereg korzyści, przede wszystkim możliwość kontrolowania swojego zużycia energii. Nowe liczniki zapewnią również skrócenie czasu obsługi zgłoszeń i spraw klientów m.in. takich jak: odczyt licznika, zmiana grupy taryfowej czy podłączenie licznika po wyłączeniu oraz szybkiej i sprawniej identyfikacji i usuwania awarii dotyczących sieci i licznika. Uproszczeniu ulegnie również procedura zmiany sprzedawcy energii. Dla firmy to z kolei lepsze zarządzanie siecią energetyczną, minimalizacja czasu przerw w dostawie zasilania, czy możliwość analizy jakości dostarczanej do klientów energii elektrycznej – mówi Maciej Mróz, Wiceprezes ds. operatora w TAURON Dystrybucja.

Józef Matysiak, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW stwierdził, że Fundusz finansuje projekty, które przyczyniają się do transformacji energetycznej, poprawiając przy tym jakość życia Polek i Polaków. Wynika to z faktu, że inteligentne liczniki ułatwiają monitoring stanu i pracy sieci, co z kolei przekłada się na lepsze wyrównywanie popytu i podaży na energię. Odbiorcy z kolei mogą dokładniej monitorować rzeczywiste zużycie energii.

Miliony inteligentnych liczników

Na koniec 2025 r. łącznie w sieci ma funkcjonować ok. 2,1 mln liczników inteligentnych, co oznacza, że ponad 35 proc. klientów firmy będzie z nich korzystać. Celem wymiany liczników jest rozwój inteligentnej infrastruktury energetycznej.

W ramach pierwszej umowy o dofinansowanie liczniki będą instalowane na terenie oddziałów Tauron Dystrybucji w Wałbrzychu, Będzinie, Bielsko Białej, Jeleniej Górze, Legnicy oraz Tarnowie. Obejmie to instalację ponad 347 tys. sztuk liczników. Druga umowa obejmie dostawy i montaż liczników, zakup oprogramowania do LZO, zakup anten i Systemu Zdalnego Odczytu w oddziałach w Częstochowie, Gliwicach, Krakowie i Opolu, co przełoży się na ponad 555 tys. sztuk liczników.