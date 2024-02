Xiaomi prezentuje nową wersję hulajnogi. Czy Electric Scooter 4 Pro Plus rzeczywiście jest lepszy od poprzednika?

Choć jeszcze nie tak dawno były niemałą nowinką, dziś wiele osób nie wyobraża sobie życia bez hulajnogi elektrycznej. Sprzęt jest stosunkowo niedrogi i pozwala na szybkie i wygodne przemieszczanie się. Producentem jednych z najpopularniejszych hulajnóg jest Xiaomi. Z ciekawością sprawdzamy więc, co potrafi ich najnowszy model - Electric Scooter 4 Pro Plus. Czym różni się od wersji bez dopiska “Plus” na końcu?

Premiera Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus

Sposób premiery Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus był dość nietypowy. Chińska marka po prostu dodała go do swojej oferty w sklepie internetowym. Nie było w związku z tym żadnego wydarzenia, czy zapowiedzi.

Pierwszą dobrą wiadomością na temat nowego modelu jest jej zasięg. Xiaomi informuje, że Electric Scooter 4 Pro Plus przejedzie aż 60 kilometrów na jednym ładowaniu. Gdy już dojedziemy do celu, napełnienie ogniwa może się odbyć błyskawicznie. Dzięki mocy ładowania 210W sporą baterię naładujemy od 0 do 100% w 3 godziny. W trosce o długą żywotność akumulatora i dobrą efektywność, Xiaomi wyposażyło swój model w kilka technologii:

czujniki temperatury z zabezpieczeniem przed przegrzaniem

ochrona przed przeładowaniem ogniwa

zabezpieczenie przed spięciem

zabezpieczenie przed zbyt mocnym rozładowaniem

system odzyskiwania energii

Moc maksymalna hulajnogi wynosi aż 950W. Pozwoli to podjechać na wzniesienia nachylone nawet o 20%. Maksymalna prędkość wynosi natomiast 25 km/h. Wynika to z ograniczeń nakładanych przez przepisy.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus posiada tylny napęd, co zdaniem producenta da nieco “sportowych” emocji podczas jazdy. W hulajnodze zastosowano opony run flat z ochroną przed przebiciem. Rozmiar kół to 10”. Na wyposażeniu mamy automatycznie uruchamiane oświetlenie, a nawet kierunkowskazy.

Mocna konstrukcja i ponadczasowy wygląd nowej hulajnogi elektrycznej Xiaomi

Xiaomi informuje na swojej stronie, że do produkcji tego modelu wykorzystano materiały zgodne ze standardami branży automotive. Przede wszystkim mamy tu bardzo wytrzymałą ramę. To dobrze, w końcu jest podstawą całej hulajnogi, a jej solidność oznacza bezpieczeństwo użytkowania.

Na plus Xiaomi Electric Scooter 4 Pro Plus można zaliczyć z pewnością wygląd. Jest klasyczny, ale wprawne oko dostrzeże nowoczesne dodatki - kierunkowskazy, spore lampy i zintegrowany kokpit z dużym ekranem.

Funkcjami hulajnogi możemy sterować również z poziomu aplikacji na smartfonie. W ten sposób włączymy automatyczne oświetlenie, “zamkniemy” hulajnogę na postoju, czy sprawdzimy informacje o zasięgu i baterii.

Ciekawie rozwiązano system hamulców. Z przodu mamy tradycyjny hamulec mechaniczny. Z tyłu wspomaga nas natomiast elektryczny hamulec zintegrowany z silnikiem. Ma nawet funkcję e-ABS, abyśmy nie wpadli w poślizg podczas mocnego hamowania.

Hulajnoga ma trzy tryby jazdy. Pierwszy możemy nazwać spacerowym, osiągamy wtedy prędkość 5-6 km/h. W drugim, standardowym trybie maksymalna prędkość wynosi 20 km/h. Trzeci pozwala na osiągnięcie 25 km/h. Hulajnoga oczywiście posiada składaną kierownicę, co ułatwia jej transport i przechowywanie.

Czym nowa hulajnoga Xiaomi różni się od poprzedniej wersji?

Chyba nikt nie spodziewał się premiery nowego modelu hulajnogi Xiaomi. W sieci nie było żadnych zapowiedzi, czy przecieków na jej temat. Już wcześniej na rynku dostępny był w końcu model Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (premiera w czerwcu 2022 roku). Hulajnoga miała sporo zalet, co więc dodaje dopisek “Plus” w najnowszej odmianie?

W dotychczas sprzedawanej wersji zasięg wynosił 45 kilometrów. To sporo, na rynku nie brakuje w końcu hulajnóg elektrycznych, które przejadą 20 lub 30 kilometrów. Nowy model oferuje jednak aż o 1/3 więcej. Wzrosła też moc (z 700 do 950W), ale prędkość maksymalna wciąż jest ograniczona do 25 km/h. W każdej z nich maksymalna waga użytkownika to 120 kilogramów.

Można więc śmiało powiedzieć, że dopisek “Plus” nie oznacza jedynie drobnego liftingu. Mamy nowe funkcje, ale przede wszystkim - lepszy zasięg i większą moc silnika.