Od 20 maja zaczynają obowiązywać nowe przepisy ruchu drogowego dotyczące hulajnóg elektrycznych. Co trzeba wiedzieć, aby nie dostać mandatu?

Dotychczas status e-hulajnóg nie był uregulowany prawnie. Nowe przepisy wprowadzają szereg zmian, o których warto wiedzieć jeżeli chce się bezpiecznie przemieszczać po mieście.

Jak i gdzie jeździć, aby nie dostać mandatu?

Dopuszczalna prędkość jazdy to 20km/h. Kierujący hulajnogą elektryczną ma obowiązek korzystania z drogi dla rowerów, na co pewnie będą narzekać rowerzyści z powodu większego tłoku. Po jezdni można jechać tylko w przypadku, kiedy dopuszczalna prędkość nie przekracza 30km/h i nie ma wydzielonego pasa ruchu dla rowerów. Należy również przeprowadzać e-hulajnogę przez przejście dla pieszych.

Po chodniku można jechać w ostateczności, kiedy brakuje wyznaczonej drogi dla rowerów. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że pieszy ma pierwszeństwo. Jeżeli jedziemy w miejscu przeznaczonym dla pieszych to należy im ustępować i nie utrudniać poruszania się. Dodatkowo musimy tutaj zachować większą ostrożność: zwolnić i jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Na hulajnodze elektrycznej może jechać tylko jedna osoba. Wycieczki we dwoje jednym pojazdem skończą się wlepieniem mandatu. Zabronione jest też holowanie innych pojazdów. Oczywiście jeżdżenie pod wpływem alkoholu również może skutkować karą pieniężną.

Niepełnoletni napotkają ograniczenia

Dorośli nie potrzebują dodatkowych dokumentów, aby pojeździć na hulajnodze elektrycznej. Inaczej jest w przypadku niepełnoletnich. Osoby w wieku od 10 do 18 lat muszą posiadać takie same uprawnienia jak w przypadku kierowania rowerem. Inymi słowy, wymagana jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

Bardzo istotne jest to, że dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się jedynie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej. Nie mogą samodzielnie jeździć po drogach publicznych, nawet jeżeli pilnuje ich rodzic.

Parkowanie hulajnogi elektrycznej

Przepisy nakładają obowiązek parkowania hulajnogi elektrycznej w wyznaczonym do tego miejscu. Należy unikać pozostawiania takich pojazdów na środku chodnika. Jeżeli jednak musimy z jakiegoś powodu porzucić e-hulajnogę, lepiej ustawić ją równolegle do zewnętrznej części chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni. Chodnik musi być na tyle szeroki, by po zaparkowaniu nie utrudniać ruchu pieszym (czyli musi zostać minimum 1,5 m wolnego chodnika).

Ile wynosi mandat za jazdę na hulajnodze elektrycznej

Wysokość mandatu różni się od wykroczenia i wynosi od 100 do 500 zł.

Jechanie z inną osobą, przewożenie zwierząt lub ładunku to mandat 100 zł, podobnie w przypadku pozostawienia pojazdu na środku chodnika. Za korzystanie z telefonu podczas jazdy zapłacimy 200 zł. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu będzie karane mandatem w wysokości 350 zł. A poruszanie się w stanie nietrzeźwości to już koszt od 300 do 500 zł.

Źródła: Ministerstwo Infrastruktury, Dziennik Gazeta Prawna, KWP Olsztyn