Z ciekawostki do super popularnego środka transportu - oto droga, którą przebyły hulajnogi elektryczne w ciągu raptem kilku lat. Jaki model najlepiej wybrać i czy na rynku ciągle rządzą kolejne wersje Xiaomi Mi Electric Scooter? Odpowiedzi możecie szukać w naszym rankingu!

Co oferują najlepsze hulajnogi elektryczne?

Czego w ogóle można się spodziewać po hulajnogach elektrycznych, które dziś dostępne są w sprzedaży? Zapewniających dobrą amortyzację kół, dobrego zawieszenia, sprawnych hamulców z przodu i z tyłu oraz wygodnych paneli sterowania – najczęściej zintegrowanych z kierownicą. Świetnie, gdy ta ostatnia ma regulowaną wysokość, co pozwala dostosować ją do swojego wzrostu.

Standardem jest maksymalna prędkość wynoszą 20 km/h (to też max, jakim można się poruszać takim pojazdem w naszym kraju). Zdarzają się jednak hulajnogi, w których można odblokować wyższe prędkości. Typowe dla niższej półki są 300-watowe silniki i akumulatory o pojemności 10-15 Ah, co pozwala na bezproblemowe pokonywanie mniejszych wzniesień i zapewnia zasięg na poziomie 25 – 30 kilometrów, choć zasięg ten niknie w oczach, kiedy wnosimy na wagę dodatkowe kilogramy.

Są też oczywiście hulajnogi, które pozwalają przejechać znacznie większy dystans. Odbywa się to jednak kosztem wagi – pojazd o zasięgu 75 km nie będzie ważył 12, lecz na przykład 20 kilogramów. Pamiętaj przy tym, że zgodnie z obowiązującymi od tego roku przepisami hulajnogi elektryczne nie mogą ważyć więcej niż 30 kg. Oprócz superdużych zasięgów wyeliminowało to też z użytku perełki ze znacznie mocniejszymi silnikami.

Najlepsza hulajnoga elektryczna to… Ranking 2024:

Ile kosztuje dobra hulajnoga elektryczna?

Dobra hulajnoga elektryczna to koszt co najmniej 1000 złotych, a w rzeczywistości ceny godnych polecenia modeli rozpoczynają się dopiero w okolicach 1800 złotych. Licząc na dobrą dynamikę jazdy i jakieś dodatkowe bajery, trzeba przygotować już 2500 albo i 3500 złotych, a topowe propozycje dla typowego użytkownika kosztują blisko 5000 złotych. Oczywiście są też droższe modele (na przykład sportowe), ale one są już kierowane do bardzo specyficznych grup docelowych.

W naszym zestawieniu skupiamy się na hulajnogach elektrycznych dla zwykłych zjadaczy chleba. Znajdziesz w nim modele, których ceny rozpoczynają się od niespełna 2000 zł i sięgając 5000 złotych. A zatem…

Dobra hulajnoga elektryczna – jaką wybrać?

Jeśli zastanawiasz się, jaką hulajnogę elektryczną kupić, to jesteś w najlepszym miejscu, by znaleźć odpowiedź. W naszym rankingu przedstawiamy najlepsze modele do miasta, jak i do jazdy poza nim – dostosowane do różnych potrzeb i reprezentujące różne półki cenowe. Podpowiadamy także, na co warto zwracać uwagę przy wyborze takiego sprzętu. Nie przedłużając, oto nasze propozycje…

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 – optymalna hulajnoga elektryczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Elektryczna hulajnoga Xiaomi to dla wielu opcja pierwszego wyboru. I (podkreślmy to wyraźnie) przeważnie jest to wybór z gatunku tych bardzo dobrych. Przykładowo Mi Electric Scooter Pro 2 to najlepsza hulajnoga elektryczna dla większości z nas. Z jednej strony jest dość lekka (waży około 14 kg), z drugiej pozwala na przejechanie aż 45 km od ładowania do ładowania, choć realnie należy nastawić się na nieco niższy wynik). Mówimy więc o prawdziwie uniwersalnej hulajnodze – do codziennych dojazdów i rekreacji, dla niej i dla niego. Do tego pojazd ma wysokiej klasy zabezpieczenia i rozwiązania, dzięki którym możesz poczuć się pewnie, stojąc na jej szerokim podeście i pędząc nawet 20 km/h. Świetnie sprawdza się też wielofunkcyjny panel sterowania z wyświetlaczem. To dla wielu najlepsza hulajnoga elektryczna na rynku, z czym się zgodzę, acz z zastrzeżeniem, że jest to opinia dotycząca po prostu pojazdu hiper optymalnego. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 45 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 300 W

Czas ładowania 540 min

Waga 14200 g

Maksymalne obciążenie 100 kg

Motus Scooty 10 – bardzo dobra hulajnoga do miasta i za miasto Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jednym z największych atutów naszej kolejnej kandydatki jest bardzo daleki zasięg. Hulajnoga Motus Scooty 10 (w wydaniu od 2022 roku) potrafi przejechać nawet 60 kilometrów, zanim rozładuje się jej akumulator. Równocześnie wcale nie jest przesadnie ciężka – jej waga wynosi niespełna 18 kilogramów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozpędza się do 20 km/h i robi to bardzo dynamicznie, dzięki 350-watowemu silnikowi. Zachowuje również wszystkie atuty swoich poprzednich wersji, dodając do tego jeszcze błotnik ze wspornikiem. Solidna konstrukcja, kompletne oświetlenie i intuicyjny panel sterowania stanowią dopełnienie całości. Słowem: to będą dobrze wydane pieniądze, bo Motus Scooty 10 to po prostu dobra, stosunkowo niedroga i względnie uniwersalna miejska hulajnoga elektryczna, która spokojnie może konkurować z niektórymi droższymi modelami. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 65 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 350 W

Waga 17800 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 - uniwersalna i tania hulajnoga elektryczna Ocena benchmark.pl









4,6/5 Xiaomi Mi Electric Scooter 3, czyli w stosunku do modelu z dopiskiem Pro - tania i prostsza hulajnoga od Xiaomi to kolejna iteracja modelu, który pokazał całemu światu, że hulajnogi elektryczne mają potencjał. Co potrafi 3 generacja pojazdu, będącego swoistym synonimem dobrej hulajnogi elektrycznej? Mamy tu sprawdzoną konstrukcję i lubiany sposób składania pojazdu oraz niezły zasięg do 30 km, który na dojazdy do pracy, do szkoły czy na uczelnię i wycieczki po małe zakupy na mieście będzie więcej niż wystarczający. Do tego niezła waga - 13 kilogramów, wystarczające na warunki miejskie oświetlenie i łatwa obsługa poprzez czytelny panel oraz 8,5-calowe koła. 300-watowy silnik rozpędza tę hulajnogę do 20 km/h i choć nie jest ona szczególnie żwawa, do efektywnego transportu wystarcza spokojnie. Komu można polecić ten model? Cóż, zaryzykuję stwierdzenie, że to najlepsza hulajnoga elektryczna dla tych, którzy po prostu chcą kupić taki pojazd, choć nie wiedzą jeszcze, czy sprawdzi się on w ich przypadku. Jeśli się sprawdzi, to super - Xiaomi Mi Electric Scooter 3 posłuży dzielnie, a jeśli nie - spokojnie można hulajkę komuś sprezentować lub sprzedać bez jakiejś straszliwej straty. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 30 km

Prędkość maksymalna 25 km/h

Moc 300 W

Czas ładowania 300 min

Waga 13000 g

Maksymalne obciążenie 100 kg

Motus Scooty 10 Plus - bardzo dobra hulajnoga do miasta i za miasto dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,7/5 Motus Scooty 10 Plus to lubiana hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 w wydaniu na bogato. Podobny jest w przypadku obu modeli zasięg, ale poza nim wersja z Plusem to dojrzalsza konstrukcja z silnikiem 500 W, nieco ciężka może, ale przede wszystkim znacznie wygodniejsza. Komfortowe 10-calowe koła sparowano tu z przednim zawieszeniem i to właśnie ten amortyzator w mieście naprawdę robi różnicę. Do tego oświetlenie, skuteczne hamulce, wygodna obsługa… Wszystkie w zasadzie cechy Motus Scooty 10 Plus czynią z niej świetny wybór dla tych, którzy czaili się na wersję bez Plusa, ale mają zasobniejszy portfel. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 60 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 500 W

Czas ładowania minimum 300 min

Waga 19500 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

Segway Ninebot F2 Plus - godna polecenia hulajnoga z dobrym zasięgiem Ocena benchmark.pl









4,5/5 Segway Ninebot F2 Plus to produkt nieoczywisty, ale dobrze pokazujący segmentację rynku. Kiedyś duży, liczący się producent, dziś oferuje niezłą hulajnogę, godną polecenia, ale mocno niszową. Aż szokujące jest to, jak Xiaomi podbiło rynek… Do rzeczy jednak. W przyjemnej, klasycznej formie mamy tu hulajnogę z 400-watowym silnikiem, która na jednym ładowaniu potrafi pokonać do 55 kilometrów. O komfort dbają 10-calowe bezdętkowe opony, a o bezpieczeństwo skuteczne hamulce (tarcza z przodu i hamulec elektroniczny z tyłu) i wbudowane kierunkowskazy. Do tego prosta obsługa, klasyczny w świecie hulajnóg mechanizm składania i jak na oferowany zasięg przyzwoita waga sprawiają, że Segway Ninebot F2 Plus jest całkiem niezłym wyborem. Może ciut za drogim, ale sentyment do marki każe ten fakt pominąć. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu rower

Zasięg pojazdu 55 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 400 W

Czas ładowania do 480 min

Waga 17700 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra - topowa hulajnoga elektryczna od Xiaomi Ocena benchmark.pl









4,8/5 Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra to hulajnoga elektryczna stworzona dla miłośników pojazdów marki Xiaomi. To prawdopodobnie najlepsza hulajnoga elektryczna od Xiaomi, która może pochwalić się zasięgiem do 70 kilometrów, 500-watowym silnikiem, podwójnym, amortyzowanym zawieszeniem i 10-calowymi bezdętkowymi, samouszczelniającymi się oponami. Jest to pojazd wydajny, żwawy i bezpieczny, a przede wszystkim bardzo komfortowy - dzięki zawieszeniu, oponom i szerokiej platformie - szerokiemu pokładowi. To hulajnoga, której niestraszna kostka brukowa czy dziurawy chodnik pamiętający lepsze czasy. Całości dopełnia przyjemny panel sterowania. Szkoda tylko tej wagi - prawie 25 kilogramów to jednak już dość sporo. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu do 70 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 500 W

Czas ładowania minimum 390 min

Waga 24500 g

Maksymalne obciążenie 120 kg

RUPTOR R6 - mocna, wydajna hulajnoga elektryczna Ocena benchmark.pl









4,8/5 Gdyby hulajnoga elektryczna była filmowym one-linerem, to RUPTOR R6 miałby kryptonim operacyjny “koniec żartów”. I to trochę żart z mojej strony, a trochę nie. Pojazd jest super mocny, ma dwa 800-watowe silniki, zasięg 75 kilometrów na jednym ładowaniu, ale zgodnie z prawem jedzie z maksymalną prędkością 20 km/h. Jest to hulajnoga mocna, ale bezpieczna, a do tego super wygodna za sprawą pełnego zawieszenia - amortyzowane są tu obie osie. Bezpieczeństwo podnosi też pełne i skuteczne oświetlenie, dwa hamulce tarczowe oraz duży, antypoślizgowy pokład i udźwig do 150 kilogramów. Prawie zapomniałem o 10-calowych kołach, podpórce i sygnale dźwiękowym. Świetny sprzęt, choć niestety nie najtańszy. Najważniejsze cechy: Rodzaj pojazdu hulajnoga

Zasięg pojazdu 75 km

Prędkość maksymalna 20 km/h

Moc 2 x 800 W

Czas ładowania minimum 480 min

Waga 29000 g

Maksymalne obciążenie 150 kg

Najlepsza hulajnoga elektryczna - subiektywna opinia

Wiecie już, jakie modele polecamy w 2024 roku, więc rzucę sobie teraz klasycznie swoim subiektywnym wyborem. Jeździłem kiedyś na pierwszej wersji hulajnogi od Xiaomi, później na wersji Pro, choć nie była to moja hulajnoga, a sprzęt pożyczany. Mając na uwadze dawne wybory i doświadczenia i dodając do nich rynkowe realia, w których to Xiaomi rządzi i dzieli oraz specyfikacje polecanych modeli, wybrałbym Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. To w mojej ocenie najlepsza hulajnoga elektryczna na rynku, najlepsza pod względem możliwości, osiągów i jakości oraz stosunku tych cech do ceny. To model ze wszech miar optymalny, komfortowy i dość szybki, zrywny taki w ruchu miejskim i okołomiejskim. Tak, to najlepsza hulajnoga… Chyba, że chciałbym coś, na czym faktycznie można poszaleć, wtedy serce podpowiadałoby Ruptora R6, bo to fantastyczny, choć nieco szalony sprzęt.

