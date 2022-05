Xiaomi Mi Band 7 zadebiutuje jutro, ale już dziś nie ma przed nami prawie żadnych tajemnic. W sieci pojawiło się zdjęcie pudełka, zdradzające (niemal pełną) specyfikację najnowszej wersji tej popularnej opaski.

Xiaomi Mi Band 7 – co zaoferuje nowa wersja opaski?

Chińczycy co roku serwują nową wersję swojej opaski fitness, będącej jednym z najpopularniejszych tego typu urządzeń na świecie. Szóstka była sporym krokiem naprzód – wygląda na to, że w Xiaomi Mi Band 7 takiej rewolucji nie uświadczymy, ale znowu będzie trochę lepiej. Co konkretnie się zmieni?

Największą różnicą pomiędzy Xiaomi Mi Band 7 a modelem z szóstką w nazwie będzie większy wyświetlacz AMOLED. Zamiast 1,56 cala będzie on miał 1,62 cala. Najprawdopodobniej w parze z rozmiarem pójdzie rozdzielczość – zyskamy trochę pikseli w pionie i w poziomie. Dużym atutem Siódemki ma być również dłuższy czas pracy, będący efektem zastosowania akumulatora o pojemności 180 mAh (w aktualnym modelu wynosi ona 125 mAh).

Reszta specyfikacja niemal bliźniacza

Większość specyfikacji jest jednak taka sama w przypadku obu modeli. Możemy zatem liczyć na wodoszczelność (w klasie 5ATM), wiele różnych trybów sportowych, pulsometr i pulsoksymetr, monitor snu oraz łączność NFC do płatności zbliżeniowych w systemie Xiaomi Pay. Niestety wygląda na to, że wbrew wcześniejszym pogłoskom zabraknie w Siódemce modułu GPS. Szkoda, bo na to liczyliśmy chyba najbardziej.

W Chinach Xiaomi Mi Band 7 będzie kosztować mniej więcej tyle samo, co Szóstka w dniu premiery, więc tego samego spodziewamy się w Polsce. Przypomnijmy zatem, że gadżet kosztował w Polsce 249 zł (a dziś już można go kupić za mniej niż dwie stówki).

Oficjalna premiera opaski odbędzie się już jutro, 24 maja.

Źródło: Gizmochina, informacja własna