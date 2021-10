Opaski fitness to obecnie bardzo popularne gadżety. Również Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC ma spore szanse na znalezienie wielu klientów.

Ile kosztuje Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC?

Zapowiedź omawianej opaski fitness miała miejsce w połowie zeszłego miesiąca. Dziś polski oddział producenta podał ceny nie tylko smartfonów Xiaomi 11T i Xiaomi 11T Pro, ale również właśnie Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC. Gadżet został wyceniony na 249 złotych.

To więcej niż trzeba było zapłacić za bazowy model (219 złotych), ale trudno być zdziwionym. Przygotowano jednak ofertę specjalną na premierę. Decydujący się na zakup w ciągu najbliższych 24 godzin zapłacą tylko 199 złotych. To już bardziej kusząca oferta.

Opaska Xiaomi z obsługą NFC

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC przynosi względem pierwowzoru jedną bardzo ważną zmianę. Przynajmniej z punktu widzenia osób, którym brakowało NFC i obsługi płatności zbliżeniowych.

Tutaj można na to liczyć, wedle zapowiedzi skorzystanie z dodatkowej opcji nikomu nie sprawi trudności. W aplikacji Mi Fit trzeba będzie wybrać usługę Xiaomi Pay, a następnie wprowadzić dane karty Mastercard. Przed pierwszą płatnością w danym dniu (lub jak kto woli co 24 godziny) trzeba będzie wybrać zapisaną kartę i podać kod PIN. Samo dokonanie transakcji będzie odbywać się oczywiście poprzez zbliżenie nadgarstku z urządzeniem do terminala. Już dziś płatności zbliżeniowe są dostępne dla kart Mastercard wydanych przez Bank Pocztowy oraz fintechy ZEN.com i Curve. Wedle zapowiedzi wkrótce dołączą do tego grona klienci banków BNP Paribas, Getin Bank, mBank oraz SGB-Bank.

„Polscy konsumenci są coraz bardziej mobilni i ucyfrowieni, a od innowacji i technologii, z których korzystają na co dzień, oczekują przede wszystkim wygody i bezpieczeństwa. Nowa opaska Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC to produkt, który odpowiada na wszystkie te potrzeby - pozwala płacić szybko i bezpiecznie poprzez przyłożenie nadgarstka z opaską do terminala. Zakupy można więc zrobić nie mając przy sobie portfela ani telefonu. Dzięki współpracy Mastercard i Xiaomi o zaletach płatności urządzeniami ubieralnymi będzie mogło się przekonać wielu użytkowników kart w Polsce. Cieszymy się, że tak innowacyjne rozwiązania stają się coraz bardziej powszechne i dostępne.” - Aleksander Naganowski, dyrektor ds. rozwoju produktów cyfrowych w polskim oddziale Mastercard Europe

Źródło: Xiaomi