YouTube Music otrzyma nową funkcję, która pozwoli łatwiej wyszukiwać piosenki. Wystarczy, że ją... zaśpiewacie lub zanucicie.

Znacie to uczucie, kiedy nie możecie przestać myśleć o jakiejś melodii, ale chcielibyście wiedzieć, jaki to tytuł? Na szczęście istnieje na to sposób. YouTube oferuje funkcję, która pozwala znaleźć piosenki przez ich zagranie na instrumencie, zaśpiewanie lub nawet zanucenie melodii. Wkrótce podobna opcja zostanie wprowadzona również do YouTube Music.

Jak wyszukać piosenkę na YouTube przez zaśpiewanie?

Nie każdy wie, ale zwykła wersja aplikacji YouTube oferuje ciekawą opcję wyszukiwania piosenek. Nie tylko przez wpisanie tytułu, ale również przez zaśpiewanie lub zanucenie melodii.

Wystarczy otworzyć program, wybrać opcję wyszukiwania i kliknąć ikonę mikrofonu w prawym górnym rogu.

Funkcja “Głos” pozwala na wpisanie polecenia do wyszukiwarki (co może być przydatne, gdy znamy tytuł utworu i chcemy go powiedzieć). Funkcja “Utwór” daje możliwość zaśpiewania lub zanucenia utworu – specjalny algorytm przeanalizuje melodię i spróbuje dopasować ją do bazy utworów.

Nowa funkcja w YouTube Music

Nowa funkcja ma trafić także do aplikacji YouTube Music. Takie informacje przekazał użytkownik Izmir_Stinger na platformie Reddit.



Aplikacja YouTube Music na iOS z nową funkcją wyszukiwania muzyki

Zainteresowani nową funkcją najpewniej będą musieli trochę poczekać. Sprawdziliśmy najnowszą wersję aplikacji YouTube Music i taka opcja jeszcze nie jest powszechnie dostępna (potwierdzają to również zagraniczne media).

Można podejrzewać, że nowa funkcja pojawi się na telefonach z systemem Android i iOS. Dla niektórych może być to spore ułatwienie. Pod warunkiem, że korzystacie z YouTube Music.

Źródło: Reddit, 9to5google, inf. własna