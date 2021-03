W skład serii Redmi Note 10 najprawdopodobniej wejdą aż 3 modele. Z pojawiających się już teraz informacji wynika, że będą to bardzo ciekawe propozycje.

Premiera serii Redmi Note 10 już 4 marca

Xiaomi już kilka dni temu oficjalnie potwierdziło, że seria Redmi Note 10 zostanie zaprezentowana 4 marca. Transmisja z wydarzenia odbędzie się o godzinie 13:00 naszego czasu, śledzić będą mogli ją wszyscy zainteresowani. I nie da się wykluczyć, że odliczy się spore grono. Kilka tygodni temu producent pochwalił się, że sprzedał ponad 200 milionów smartfonów Redmi Note. Wynik może robić wrażenie, pierwszy przedstawiciel tej rodziny trafił do sprzedaży w 2014 roku.

Czego spodziewać się tym razem? Określenie seria Redmi Note 10 nie jest przypadkowe. Powinniśmy zobaczyć aż 3 nowe modele - Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro oraz Redmi Note 10 Pro Max.

Smartfony Redmi Note 10 z ekranami Super AMOLED

Różnic w specyfikacjach może być sporo, natomiast już teraz wiadomo, jakie elementy producent będzie akcentował najbardziej. Przede wszystkim wyświetlacze, bo mają pojawić się tutaj panele Super AMOLED.

Co więcej, jednocześnie padają też wzmianki odnośnie częstotliwości odświeżania 120 Hz, chociaż trudno przypuszczać, aby takie połączenie trafiło do całej wymienionej trójki. Być może tylko do Redmi Note 10 Pro Max, a być może w ogóle się nie pojawi i jeden z modeli będzie cechował się panelem IPS, ale właśnie 120 Hz.

BOOOOM!



Excited to share that #RedmiNote10 series will feature #SuperAMOLED display - 1st TIME EVER ON a #RedmiNote!



Undoubtedly the single-most #10on10 anticipated reveal of all-time!



RT and share this epic news!



I #Redmi #AMOLED pic.twitter.com/NSlgPAQqSJ — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) March 2, 2021

Jeśli chodzi o wydajność, w Redmi Note 10 znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 678, ale Redmi Note 10 Pro i Redmi Note 10 Pro Max otrzymają mocniejsze układy i jednocześnie więcej pamięci RAM.

Producent oficjalnie potwierdził również aparat z obiektywem głównym 108 Mpix, ale też wypada sądzić, że nie znajdzie się on na wyposażeniu wszystkich trzech modeli (w najtańszym będzie to obiektyw 48 Mpix). Redmi Note 10 Pro Max powinien posiadać moduł do obsługi sieci 5G.

2019 was a momentous year for us as we released the Mi Note 10, our first-ever 108MP camera smartphone.



This year, we are bringing 108MP to #RedmiNoteSeries. Truly #InnovationForEveryone.



Watch our #RedmiNote10Series global launch event on March 4th, 2021. pic.twitter.com/rfPuGjS93R — Xiaomi (@Xiaomi) March 1, 2021

Widać, że będziemy mieli do czynienia z atakiem na średnią półkę, a przynajmniej tak już teraz próbuje kreować to producent. Więcej będziemy mogli powiedzieć w momencie, w którym poznamy pełne specyfikacje.

Źródło: twitter - @manukumarjain, @Xiaomi

