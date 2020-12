Xiaomi Mi 11 to najnowszy topowy smartfon tego chińskiego producenta. Jest bardzo wydajny, ma też obiecująco zapowiadający się ekran i baterię z szybkim ładowaniem 55W.

Chińska premiera Xiaomi Mi 11 za nami

Xiaomi zdobywał popularność przede wszystkim dzięki tanim smartfonom, ale już od dłuższego czasu stara się oferować także flagowce i to coraz bardziej konkurencyjne względem propozycji konkurentów. Zgodnie z zapowiedziami, dziś zaprezentowany został Xiaomi Mi 11. I już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest klonem poprzednika.

W oczy rzuca się przede wszystkim nowy sposób osadzenia głównego aparatu fotograficznego. Czy atrakcyjniejszy? To już każdy będzie oceniał wedle swoich upodobań. Co ważne, również z uwagi na zastosowane podzespoły Xiaomi Mi 11 przynosi powiew świeżości.

Pierwszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon 888

Kilka elementów zaakcentowano podczas prezentacji zdecydowanie mocniej. To między inny fakt, iż Xiaomi Mi 11 został wyposażony w nowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 wykonany w 5nm procesie technologicznym i dysponujący ośmioma rdzeniami w konfiguracji 1x 2.84 GHz, 3x 2.4 GHz i 4x 1.8 GHz. Xiaomi znów może pochwalić się palmą pierwszeństwa, podobnie było w przypadku Xiaomi Mi 10, który jako pierwszy korzystał z mocy Qualcomm Snapdragon 865. Xiaomi Mi 11 będzie absolutnym topem jeśli chodzi o wydajność, tym bardziej, że dostał też pamięć RAM w standardzie LPDDR5 oraz szybką pamięć wewnętrzną UFS 3.1

To bardzo duży smartfon, wyświetlacz urósł do przekątnej aż 6,81 cala. To panel AMOLED, który wedle zapowiedzi będzie wyróżniał się nie tylko imponującą szczegółowością, ale też doskonałym odwzorowaniem kolorów. Chwalono się oceną A+ wystawioną przez DisplayMate, wysoką częstotliwością odświeżania 120 Hz, częstotliwością próbkowania 480 Hz i rozdzielczością 2K. Całość pokryto szkłem Gorilla Glass Victus.

#小米11 Screen Display



*2K ultra high resolution, four-curved AMOLED flexible screen

*E4 latest material, peak brightness 1500nit, 8192 brightness adjust

*Hardware-level anti-inadvertent touch sensor, for accidental touch of the curved screen problem

*7th Gen Gorilla Glass pic.twitter.com/bGz4rdSOlZ — Mi Update Philippines (@miupdateph) December 28, 2020

Aparat główny składa się z obiektywu głównego 108 Mpix f/1.85 z OIS, a także obiektywu szerokokątnego 13 Mpix f/2.4 i obiektywu makro 5 Mpix f/2.4. Być może niektórym zabraknie tutaj teleobiektywu, wydaje się, że producent zostawił sobie pole manewru co do ewentualnego Xiaomi Mi 11 Pro.

Nikt nie powinien narzekać za to na technologie ładowania - przewodowo z mocną aż 55W i bezprzewodowo niewiele wolniej, bo z mocą 50W. Xiaomi Mi 11 otrzymał też głośniki stereo Harman Kardon oraz moduł do obsługi sieci 5G.

Specyfikacja Xiaomi Mi 11

Android 11 z MIUI 12.5

wyświetlacz AMOLED 6,81", 3200x1440 pikseli, 120 Hz, HDR10+

procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660 (5nm)

8 GB / 12 GB pamięci RAM LPDDR5

128 GB / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

aparat główny 108 Mpix f/1.85, OIS + 13 Mpix f/2.4, 123° + 5 Mpix f/2.4, wideo 8K w 30fps i 4k w 60fps

aparat przedni 20 Mpix f/2.4

Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6, NFC, LTE, 5G

bateria 4600 mAh, ładowanie 55W, ładowanie bezprzewodowe 50W, ładowanie zwrotne 10W

czytnik linii papilarnych, rozpoznawanie twarzy, dual SIM (nano + nano), głośniki stereo Harman Kardon

waga 196 g

Ceny Xiaomi Mi 11, ładowarka gratis

Z racji tego, iż mowa o chińskiej premierze nie jest zaskoczeniem, że poznaliśmy ceny smartfonów właśnie na tamtejszy rynek.

Xiaomi Mi 11 8 GB + 128 GB - 3999 juanów - około 2 250 zł

Xiaomi Mi 11 8 GB + 256 GB - 4299 juanów - około 2 410 zł

Xiaomi Mi 11 12 GB + 256 GB - 4699 juanów - około 2 640 zł

Tak jak sugerowaliśmy, smartfon będzie oferowany bez ładowarki w zestawie. Tyle tylko, że osoby, które jej potrzebują będą mogły zamówić wariant zawierający ten gadżet i nie będą musiały dopłacać. Pojawi się w trzech wersjach kolorystycznych - Midnight Gray, Horizon Blue i Frost White, nieco później dołączą dwie kolejne, których obudowy zostaną pokryte skórą.

Xiaomi Mi 11 powinien być dostępny także na naszym kontynencie, w tym również w Polsce. Należy spodziewać się wyższych cen, ale o tym, jakich dokładnie dowiemy się dopiero za jakiś czas.

Źródło: Xiaomi

