Xiaomi Mi 11 to smartfon z topowym procesorem Qualcomm Snapdragon 888, ekranem AMOLED 120 Hz, głośnikami Harman Kardon i obsługą 5G. Właśnie dowiedzieliśmy się, ile będzie kosztował na naszym rynku.

Polska premiera i ceny Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 zadebiutował w Chinach jeszcze pod koniec zeszłego roku, w lutym zaliczył globalną premierę, a dziś zgodnie z zapowiedziami zawitał do Polski. Tym samym o najważniejszych atutach smartfona wiemy już od pewnego czasu, ale dopiero teraz poznaliśmy równie istotne informacje - te o dostępności w naszym kraju oraz cenach w złotówkach.

I zacznijmy właśnie o tych ostatnich, bo dla większości kupujących to przecież najistotniejsze. Xiaomi Mi 11 debiutuje u nas w dwóch wersjach, ze 128 GB i 256 GB pamięci wewnętrznej. Zainteresowani zapłacą za nie odpowiednio 3499 złotych i 3699 złotych. Do wyboru przygotowano kolory Midnight Gray i Horizon Blue, w późniejszym czasie dołączy do nich również Frost White. Gdyby ktoś się zastanawiał, w zestawie znajdzie się ładowarka.

Sprzedaż będzie prowadzona od 8 marca, w salonach Mi Store i w oficjalnych sklepach internetowych producentach, a także u jego partnerów handlowych (m. in. Komputronik, Media Expert, Media Markt i RTV Euro AGD) oraz w Orange, Play i T-Mobile.

Przedsprzedaż Xiaomi Mi 11 z prezentami

Nie będziecie pewnie zaskoczeni, że producent przewidział przedsprzedaż, która rozpoczyna się już dziś. I trzeba przyznać, że tym razem mamy do czynienia z ciekawą ofertą. Osoby decydujące się na wcześniejsze zamówienia (do 7 marca włącznie) mogą dobrać do smartfona jeden z kilku prezentów:

autonomiczny odkurzacz Mi Robot Vacuum Mop Pro

oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier Pro H

elektryczną hulajnogę Mi Electric Scooter Essential

voucher o wartości 1000 złotych do wykorzystania na zakupy w sklepie Xiaomi

Jest jeszcze jedna niespodzianka. Smartfon jest oferowany z dodatkową gwarancją na wyświetlacz. W przypadku jego stłuczenia (ciągu roku od zakupu) można będzie skorzystać z darmowej wymiany.

Co oferuje Xiaomi Mi 11? Naprawdę sporo

Jeśli częściej zaglądacie na benchmark.pl, Xiaomi Mi 11 nie powinien być Wam obcy. Pisaliśmy o nim chociażby przy okazji pierwszej, chińskiej premiery. Co więcej, smartfon trafił już w nasze ręce, dzięki czemu mogliśmy przedstawić pierwsze wrażenia z jego użytkowania. Krótkie, ale nastrajające pozytywnie, a więcej będziecie mogli zobaczyć i przeczytać już wkrótce, gdy zakończymy testy.

Wypada i przy tej okazji przypomnieć największe atuty Xiaomi Mi 11. Ich lista jest długa, a obejmuje przede wszystkim topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888, ale też wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 3200x1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz, zaawansowany aparat fotograficzny z obiektywem głównym 108 Mpix, obiektywem szerokokątnym 13 Mpix 123° i telemakro 5 Mpix czy głośniki stereo sygnowane logo Harman Kardon.

Nie mogło zabraknąć też modułu do obsługi sieci 5G oraz baterii obsługującej nie tylko szybkie, ale i bezprzewodowe ładowanie. Będzie ono odbywało się tutaj odpowiednio z mocą 55W oraz 50W.

Jak podoba Wam się Xiaomi Mi 11 i jego polskie ceny?

