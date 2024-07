Meta chwali się postępami prac nad okularami AR i co najważniejsze, gigant branży jest na tyle pewny swego, że zaprezentuje urządzenie jeszcze w tym roku.

Czy na rynku wreszcie pojawią się okulary AR, które z powodzeniem zapoczątkują trend wypierania topornych gogli, takich jak Meta Quest 3 czy Apple Vision Pro? Plan brzmi ambitnie i wydaje się, że ten producent, który jako pierwszy wprowadzi na rynek okulary AR na szeroką skalę, rozbije bank. Stawka jest więc wysoka.

Meta zdaje sobie z tego sprawę. Świadczą o tym niemałe kwoty wpompowane w prototyp okularów AR. Mark Zuckerberg nazywa urządzenie “wehikułem czasu”, gdyż pozwala spojrzeć niejako w przyszłość i zapoznać się z technologiami niedostępnymi aktualnie na rynku komercyjnym.

To bardzo odważne deklaracje i naturalnie podsycają nadzieje związane z nowymi okularami AR. Dodajmy też huczną zapowiedź Marka Zuckerberga, który poinformował, że jeszcze w tym roku doczekamy się prezentacji urządzenia. Wskazuje na to poniższy wątek w należącym do Meta Platforms serwisie Threads.

Co zaoferują rzeczone okulary AR? Według ustaleń The Information, na które powołuje się serwis Gizmodo, urządzenie ma być wyposażone w zaawansowane funkcje rozszerzonej rzeczywistości, w tym wyświetlacz przezierny w prawym obiektywie, który wykorzystuje tradycyjną technologię projekcyjną. Mają być one dość ciężkie - waga to aż 70 gramów, czyli prawie dwa razy tyle, co typowe okulary przeciwsłoneczne.

Najprawdopodobniej więcej dowiemy się już 25 września 2024 r. Wtedy właśnie odbędzie się impreza Meta Connect 2024, która jest idealną okazją do tego, by pochwalić się postępami prac.

