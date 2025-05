Postacie i lokacje w GTA 6. Oto co szykuje Rockstar Games

Rockstar Games opublikował drugi zwiastun GTA 6, jakby na otarcie łez po informacji o przełożeniu daty premiery na przyszły rok. Tym razem możemy przyjrzeć się postaciom oraz lokacjom w grze. A jest na co patrzeć.

Premiera GTA 6 odbędzie się 26 maja 2026 r. Rockstar Games potrzebuje więcej czasu, by zapewnić graczom najwyższą jakość swojej produkcji. Przedsmak tego, co przygotowali legendarni twórcy, przybliża nam drugi zwiastun GTA 6. Oto postacie i lokacje w nadchodzącej grze.

Główni bohaterowie GTA 6: Jason Duval i Lucia Caminos

Pewnie zastanawiacie się, kto jest kim na drugim zwiastunie GTA 6. Zacznijmy od rzeczy raczej oczywistych, czyli od protagonistów nowego GTA, a są nimi Lucia Caminos oraz Jason Duval. Jason i Lucia czuli, że los od zawsze im sprzyja. Jednak po pozornie łatwym "skoku", trafiają w sam środek przestępczego spisku, który swoimi mackami oplata cały stan Leonida. Jeśli bohaterowie chcą przetrwać, muszą polegać na sobie i bezgranicznie sobie ufać. Pamiętacie wymowne "trust?" z pierwszego zwiastuna GTA 6? Każdy pamięta.



Jason Duval

Jason Duval marzy o wygodnym życiu, lecz nieustannie wpada w kłopoty. Dorastał otoczony przez cwaniaków i oszustów. Po krótkim epizodzie w wojsku i próbie uporania się z młodzieńczymi błędami, wraca do tego, co zna najlepiej — działa dla grupy Keys na zlecenie miejscowych handlarzy narkotyków. Jego los ponownie splata się z Lucią.

Lucia Caminos

Lucia Caminos to twarda i charakterna kobieta. Nauczyła się bić, gdy tylko zaczęła chodzić — to ojciec pokazał jej tajniki trudnej sztuki przetrwania. Od zawsze musiała odpierać ciosy, jakie zadawało jej życie. Walcząc o najbliższych, trafiła do Więzienia Stanowego Leonidy. Wyszła stamtąd dzięki szczęściu, ale nie zmarnowała tej szansy — postanowiła nie powtarzać dawnych błędów. Lucia pragnie przede wszystkim wygodnego życia, o jakim śniła jej mama, gdy jeszcze mieszkały w Liberty City. Ale zamiast ograniczać się do marzeń, gotowa jest sama zadbać o to, by te w końcu się spełniły.

Jak tego dokonać? Rozwiązaniem może być życie z Jasonem. Po opuszczeniu więzienia, Lucia postanawia wziąć los w swoje ręce i w pełni poświęcić się realizacji planu — bez względu na to, jaką cenę przyjdzie jej za to zapłacić. Lucia jest szalenie zdeterminowana.

Drugoplanowe postacie w GTA 6

Cal Hampton

Cal Hampton to znajomy Jasona i partner w interesach Briana, który najlepiej odnajduje się w zaciszu własnego domu — tam podsłuchuje rozmowy straży przybrzeżnej, sączy piwo i buszuje po sieci w trybie incognito. Mieszka na obrzeżach amerykańskiego społeczeństwa i zupełnie mu to nie przeszkadza. Paranoję lepiej znosić, gdy ma się towarzystwo. Jason, czyli jego przyjaciel, ma jednak bardziej ambitne plany.

Boobie Ike

Boobie Ike to żywa legenda Vice City i doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Należy do nielicznych, którym udało się zamienić uliczny, szemrany biznes na konkretną działalność: inwestuje w nieruchomości, prowadzi klub ze striptizem i ma własne studio nagraniowe. Zazwyczaj nie schodzi mu z twarzy szeroki uśmiech, no chyba że rozmowa dotyczy interesów. Na pierwszy rzut oka Boobie sprawia wrażenie kogoś, kto niechętnie dzieli się tym, co wypracował. Jednak tworząc Only Raw Records, połączył siły z Dre’Quanem — młodym, ambitnym graczem na rynku muzycznym. Teraz brakuje im już tylko jednego: prawdziwego hitu.

Dre’Quan Priest

Dre’Quan Priest od początku miał większy talent do interesów niż do gangsterki. Nawet gdy sprzedawał towar na ulicy, by jakoś przetrwać, wiedział, że jego prawdziwym celem jest branża muzyczna. Teraz dzięki kontraktowi z Real Dimez, chce raz na zawsze pożegnać się z występami w klubie ze striptizem Boobie’ego i na stałe wejść na scenę muzyczną Vice City. Powodzenia, Dre’Quan!

duet Real Dimez

Bae-Luxe i Roxy tworzą duet Real Dimez. Znają się jeszcze z czasów liceum. Dawniej zarabiały na życie ściągając haracze od lokalnych dilerów, dziś przekuwają te doświadczenia w mocne rapowe numery i bezkompromisową obecność w social mediach. Pięć lat temu razem z miejscowym raperem DWNPLY wypuściły singiel, który stał się hitem i otworzył im drzwi do kariery. Teraz, po wielu problemach, podpisały kontrakt z Only Raw Records, licząc, że ich dawny sukces nie był przypadkiem i nadal potrafią tworzyć najlepsze muzyczne hity.

Raul Bautista

Raul Bautista to mistrz w swoim fachu: pewny siebie, charyzmatyczny i przebiegły weteran napadów na banki. Zawsze ma oko na młodych, głodnych adrenaliny graczy, którzy nie cofną się przed niebezpieczeństwem, o ile na horyzoncie widać porządny łup. Z każdym kolejnym skokiem Raul gra coraz ostrzej i podbija stawkę. W końcu jego ekipa będzie musiała postawić wszystko na jedną kartę — albo zakończyć działalność.



Brian Heder

Brian Heder to klasyczny przykład przemytnika narkotyków z czasów świetności szmuglu w Keys. Nadal przewozi towar, wspierany przez trzecią żonę – Lori. Dziś jednak chce, by brudną robotę wykonywał ktoś inny. Jason może mieszkać za darmo w jednej z jego posesji, ale pod warunkiem, że pomoże przy zbieraniu haraczy i od czasu do czasu wpadnie na domową sangrię, którą serwuje Lori.

GTA 6: miejsce akcji, lokacje

Vice City nigdy nie było tak piękne (i niebezpieczne)

Vice City

Lata 80. to już przeszłość, ale Vice City wciąż króluje jako amerykańska stolica słońca i rozrywki. To miasto, w którym mieszają się splendor, przebojowość i chciwość w czystej postaci. Każda jego dzielnica ma własny klimat: od pastelowych hoteli w stylu art deco i białych plaż Ocean Beach, przez zatłoczone panaderías Małej Kuby, aż po tanie podróbki na targu Tisha-Wocka i port Vice City, będący światowym centrum ruchu wycieczkowców.

Leonida Keys

Leonida Keys

Na tym tropikalnym archipelagu życie płynie spokojnie i przyjemnie, choć bez większego rozmachu. Leżaki, drinki i chwile relaksu tworzą codzienny krajobraz — jednak za tą sielanką kryje się niebezpieczeństwo. To przedsionek jednych z najpiękniejszych, a zarazem najbardziej zdradliwych wód w całej Ameryce.

Grassrivers

Grassrivers

To, co skrywa się pod powierzchnią tej dzikiej krainy, często pozostaje tajemnicą. Choć aligatory są tu najbardziej rozpoznawalne, wśród gęstych namorzynów czają się znacznie groźniejsze drapieżniki i znacznie bardziej osobliwe znaleziska.

Port Gellhorn

Port Gellhorn

Tanie motele, podupadłe atrakcje i opustoszałe galerie handlowe nie przyciągają już turystów, jednak dawne centrum rozrywki ma nowy “pomysł” na siebie. Obecną koniunkturę napędza tani alkohol, środki przeciwbólowe i energetyki z przydrożnych stacji dla kierowców ciężarówek. W tym rejonie królują motocykle crossowe. Warto zachować tutaj czujność.

Ambrosia

Ambrosia

W centrum Leonidy wciąż dominują tradycyjne wartości i przemysł, niezależnie od ponoszonych kosztów. Zakład Allied Crystal Sugar utrzymuje lokalne miejsca pracy, natomiast gang motocyklowy sprawuje kontrolę nad niemal całą resztą.

Góra Kalaga

Góra Kalaga

Góra Kalaga to prawdziwa perła krajobrazowa przy północnej granicy stanu, oferująca atrakcje dla amatorów polowań, wędkarstwa i jazdy terenowej. W gęsto zalesionych ostępach, z dala od spojrzeń rządowych instytucji, żyją również wiejscy mistycy oraz paranoiczni radykałowie.

