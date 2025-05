Intel obniża ceny nowych procesorów. Teraz to będzie hit

Procesory Intel Core Ultra 7 265K i 265KF nie zebrały najlepszych recenzji w momencie premiery. Teraz jednak sytuacja może się zmienić — wszystko za sprawą znaczących obniżek cen, które wyraźnie zwiększają atrakcyjność tych układów.

Procesory Intel Core Ultra 7 265K i 265KF zadebiutowały pod koniec 2024 r., jako propozycja dla wymagających użytkowników, którzy szukają wydajnego procesora do grania i pracy.

Nowa architektura miała zapewnić wyraźny wzrost osiągów – zarówno w zadaniach wymagających dużej mocy obliczeniowej, jak i w codziennej pracy, a do tego poprawić efektywność energetyczną.

Co oferują procesory Intel Core Ultra 7 265K i 265KF?

Oba modele charakteryzują się zbliżoną specyfikacją techniczną. Producent zastosował hybrydową konstrukcję, łączącą 8 wydajnych rdzeni P-Core z 12 energooszczędnymi rdzeniami E-Core, wspieranych przez 30 MB pamięci podręcznej L3. Różnica między modelami dotyczy obecności zintegrowanej grafiki – w wersji 265K jest ona dostępna, natomiast model 265KF jej nie posiada (wymaga oddzielnej karty graficznej).

W praktyce nowe układy wzbudziły mieszane odczucia. Test modelu Core Ultra 7 265K wykazał, że procesor zapewnia dobrą wydajność w zadaniach profesjonalnych, jednak jego możliwości w grach pozostawiają nieco do życzenia. Na plus zasługuje jednak znacząca poprawa efektywności energetycznej – szczególnie w porównaniu do wcześniejszych generacji procesorów Intela.

Wydajność procesorów można poprawić np. funkcją Intel 200S Boost.

Dużo korzystniejsza propozycja

Nowe procesory zadebiutowały w cenie 384 i 399 dol., co w momencie premiery przekładało się u nas na około 1929 zł i 1879 zł. W takiej cenie opłacalność ich zakupu budziła spore wątpliwości – tym bardziej, że do ich montażu wymagana jest płyta główna z podstawką LGA 1851, która nie daje większych możliwości przyszłej modernizacji komputera.

Intel zdecydował się na obniżkę cen pudełkowych wersji procesorów o 100 dol. – przeceny widać też w polskich sklepach i układy można kupić za ok. 1399 zł i 1299 zł, co oznacza spadek odpowiednio o 28 i 31 proc. Taka zmiana znacząco poprawia atrakcyjność nowych modeli. W swojej kategorii cenowej to obecnie konkurencyjne propozycje – zwłaszcza dla osób, którym zależy na wysokiej wydajności w zastosowaniach profesjonalnych i dobrej efektywności energetycznej. Do gier nie są to jednak najbardziej opłacalne wybory i lepszym pomysłem może być wybór np. Ryzen 7 9700X lub starszego Intel Core i7-14700K.