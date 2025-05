Intel 200S Boost to nowa funkcja, która ma umożliwić łatwe przyspieszenie procesorów Intel Core Ultra 200. Sprawdziłem, jak działa w praktyce i czego można się po niej realnie spodziewać.

Nowe procesory Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) nie miały łatwego startu. Mimo wprowadzenia zupełnie nowej architektury, skoncentrowanej na poprawie efektywności energetycznej, jednostki te nie radzą sobie najlepiej w grach. Producent jednak nie składa broni i wprowadza nowe rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności – jednym z takich pomysłów ma być funkcja Intel 200S Boost.

Co to jest Intel 200S Boost?

Intel 200S Boost to nowa funkcja dostępna w UEFI płyt głównych, umożliwiająca łatwe zwiększenie wydajności komputera wyposażonego w procesor Intel Core Ultra 200. Funkcja ta automatycznie podnosi taktowanie pamięci RAM, magistrali Fabric SoC Tile/NGU (Next Generation Uncore), a także połączeń między poszczególnymi jądrami — tzw. Die-to-Die (D2D). Dodatkowo zwiększane jest napięcie dla magistrali Fabric oraz interfejsu D2D, co ma na celu zapewnienie stabilnej pracy systemu przy wyższych parametrach.

Intel 200S Boost nie wprowadza żadnej nowej funkcji, która nie byłaby dostępna wcześniej. W praktyce mówimy o podkręcaniu podzespołów. Różnica jest taka, że zamiast ręcznej zmiany poszczególnych parametrów, w UEFI znajdziemy dedykowaną opcję, która pozwala zmodyfikować wszystkie ustawienia za pomocą jednego kliknięcia.



Funkcja Intel 200S Boost jest dostępna w UEFI BIOS w menu odpowiedzialnym za podkręcanie podzespołów komputera

Co istotne, aktywacja funkcji Intel 200S Boost nie skutkuje utratą gwarancji, w przeciwieństwie do ręcznego podkręcania komponentów (przynajmniej w teorii, bo w praktyce trudno zweryfikować, czy sprzęt oddany na gwarancję był wcześniej podkręcany).

Co jest potrzebne do Intel 200S Boost?

Funkcja Intel 200S Boost działa tylko na procesorach Intel Core Ultra 200 z odblokowanym mnożnikiem (dopisek K) – obecnie to modele:

Intel Core Ultra 9 285K

Intel Core Ultra 7 265K

Intel Core Ultra 7 265KF

Intel Core Ultra 5 245K

Intel Core Ultra 5 245KF

Warto również dodać, że konieczna jest też płyta główna z chipsetem Intel Z890. Co prawda Intel początkowo wydał rekomendacje dotyczące kilku topowych modeli, jednak producenci sukcesywnie udostępniają tutaj nowe wersje BIOS-ów, które wprowadzają funkcję także do kolejnych, tańszych modeli.

Intel 200S Boost umożliwia podniesienie taktowania pamięci RAM nawet do 8000 MT/s (4000 MHz), choć ostateczna wartość zależy od zastosowanych modułów pamięci. Warto jednak podkreślić, że funkcja działa wyłącznie w konfiguracjach z jednym modułem pamięci na kanał (1DPC), czyli przy dwóch modułach RAM pracujących w trybie dwukanałowym. Nowa technologia nie obsługuje konfiguracji z czterema modułami pamięci (2DPC).

Testy Intel 200S Boost

Intel twierdzi, że funkcja Intel 200S Boost pozwala przyspieszyć działanie komputera. Postanowiłem zatem sprawdzić, jak działa ona w praktyce i na jaką realnie poprawę wydajności można tutaj liczyć. Za przykład posłużyła mi konfiguracja z procesorem Intel Core Ultra 7 265K i szybkimi pamięciami DDR5-8000.

Platforma testowa procesor: Intel Core Ultra 7 265K (MTP 250W)

chłodzenie procesora: be quiet! Dark Rock 5

płyta główna: ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI (BIOS 2001)

pamięć RAM: Kingston Fury Renegade RGB 2 x 16GB 8000 CL38

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Kingston KC3000 2 TB

zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Testy przeprowadziłem zarówno z aktywną funkcją Intel 200S Boost, jak i w konfiguracjach z pamięciami pracującymi z natywną częstotliwością kontrolera pamięci (DDR5-6400) oraz po aktywowaniu profilu XMP (DDR5-8000).

Wydajność w programach

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 2110 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 2091 Intel Core Ultra 7 265K 2050

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 142 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 142 Intel Core Ultra 7 265K 140

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 157 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 158 Intel Core Ultra 7 265K 158

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 177448 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 172649 Intel Core Ultra 7 265K 156989

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 28,2 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 27,8 Intel Core Ultra 7 265K 27,4

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 306 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 306 Intel Core Ultra 7 265K 317

Funkcja Intel 200S Boost pozwala nieznacznie zwiększyć wydajność komputera, choć w większości przypadków zyski są na tyle niewielkie, że mieszczą się w granicy błędu pomiarowego. Największą różnicę widać w teście kompresji, gdzie kluczową rolę odgrywa przepustowość pamięci RAM (zauważalny wzrost wydajności przynosi już samo włączenie profilu XMP).

Wydajność w grach

Testy w grach przeprowadziłem w rozdzielczości 1080p, gdzie istotną rolę odgrywa wydajność procesora. W wyższych rozdzielczościach większe znaczenie odgrywa karta graficzna, więc różnice mogą być mniejsze.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 124

111 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 123

110 Intel Core Ultra 7 265K 120

107 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 173

127 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 167

124 Intel Core Ultra 7 265K 158

118 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 144

112 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 143

111 Intel Core Ultra 7 265K 135

105 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter Strike 2 (1080p, Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 584

210 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 570

199 Intel Core Ultra 7 265K 558

194 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 172

133 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 165

130 Intel Core Ultra 7 265K 164

125 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

W grach różnica jest już bardziej zauważalna — można mówić o wzroście wydajności o kilka procent, co przekłada się na kilka do kilkunastu dodatkowych klatek na sekundę. Co istotne, poprawa wynika nie tylko z wyższego taktowania pamięci, ale również z przyspieszenia działania magistrali.

Pobór mocy

Nowa funkcja nie tylko podnosi taktowanie pamięci RAM i magistrali, ale również zwiększa napięcia pamięci i magistrali. Sprawdziłem więc, jaki ma to wpływ na pobór mocy procesora.

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K 63 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 65 Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 65 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K 302 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 311 Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 312 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 7 265K 543 Intel Core Ultra 7 265K @ 8000 MT/s 554 Intel Core Ultra 7 265K @ 200S Boost 557 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Okazuje się, że różnica nie jest znacząca — mowa o wzroście poboru energii rzędu kilku do kilkunastu watów, co nie powinno mieć zauważalnego wpływu ani na rachunki za prąd, ani na temperaturę procesora.

Łatwy sposób na podkręcanie?

Intel 200S Boost to kolejna próba ratowania sytuacji związanej z niezbyt udanymi procesorami Intel Core Ultra 200. Nie jest to jednak rozwiązanie skierowane do zaawansowanych użytkowników, którzy samodzielnie dostrajają parametry sprzętu. Funkcja nie wprowadza żadnych przełomowych ani "tajnych" mechanizmów. Jej głównym celem jest pomoc mniej doświadczonym użytkownikom, którzy chcieliby poprawić wydajność swojego komputera, ale nie czują się pewnie w ręcznym modyfikowaniu ustawień.

Główne działanie Boosta polega na zwiększeniu taktowania pamięci RAM. Największy wzrost wydajności zauważymy więc w zastosowaniach, które intensywnie korzystają z przepustowości pamięci – moje testy na przykładzie procesora Intel Core Ultra 7 265K i pamięci DDR5-8000 pokazały, że w tym przypadku różnice mogą sięgać kilkunastu procent. W innych przypadkach różnice są zazwyczaj minimalne i mieszczą się w granicach błędu pomiarowego. Dość wyraźna poprawa widoczna jest w grach, czyli tam, gdzie nowe procesory Intela wypadają najsłabiej. Trzeba jednak podkreślić, że nie są to spektakularne skoki wydajności – zyskujemy kilka procent, co przekłada się na kilka, czasem kilkanaście dodatkowych klatek na sekundę.

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Intel. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w niego przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.