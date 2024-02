Ta aplikacja i sieć uratowały nam życie podczas Tech Winter Challenge

Do wędrówek w pięknych polskich górach trzeba podejść z rozwagą, dbając o własne bezpieczeństwo i utrzymując łączność ze światem. W tym celu pomocne mogą okazać się technologie sieci Plus, oferujące superszybkie 5G Ultra oraz aplikacja Ratunek.

Co trzeba wiedzieć o bezpieczeństwie i technologiach w górach? Sprawdź w filmie!

Jedziesz w góry? Zainstaluj aplikację Ratunek

Podczas rozmowy z ratownikami w Sanoku poznaliśmy nie tylko ich codzienność oraz zaawansowany sprzęt, ale też trudy ich pracy i wyzwania, z którymi się mierzą. Zobaczyliśmy też, jak działa aplikacja Ratunek w praktyce i przekonaliśmy się na własnej skórze, jak przyjemna i prosta jest w obsłudze – wystarczy ją włączyć, wybrać ikonę gór i 3-krotnie kliknąć na centralnie umieszczoną ikonę z krzyżem.

Dodam, że warto od razu po instalacji podać swoje dane – imię i nazwisko oraz numer telefonu do zaufanej osoby, którą chcemy poinformować w razie wypadku, naszą grupę krwi, alergie, zażywane leki, choroby przewlekłe… Słowem, wszystko, co pomoże ratownikom podczas ewentualnej akcji ratowniczej.

Niezwykle budujące jest to, że w dbaniu o zdrowie i życie turystów ratowników GOPR od ponad 2 dekad wspiera Plus i to na wielu płaszczyznach. Po pierwsze sprzętowo: wyposażając służby ratownicze w specjalistyczne rozwiązania i w sprzęt ratowniczy. Po drugie, technologicznie – utrzymując w świetnej kondycji nie tylko aplikację Ratunek oraz numery ratunkowe, ale też dbając o całą informatyczno-technologiczną infrastrukturę. Cały ten system, który widzieliśmy w siedzibie ratowników w Sanoku działa dzięki wsparciu Plusa oraz za sprawą pędu ku innowacji!

Technologia w służbie bezpieczeństwa w górach

Plus jest liderem sieci 5G w 2023 roku w Polsce według niezależnych testów SpeedTest.pl, co było podczas Tech Winter Challenge dla mnie i Kostka niebywale pomocne, gdyż mogliśmy nagrywać materiały, wydajnie pracując i pozostając w stałym kontakcie z resztą redakcji. Ten sam Plus zapewnia również technologiczne zaplecze oraz wsparcie sprzętowe ratownikom GOPR, z którymi opracowaliśmy materiał o bezpieczeństwie w górach.

Operator od lat wspiera ochotnicze służby ratunkowe w całym kraju, w górach i nad wodą dbając choćby o sprawne działanie aplikacji Ratunek oraz opiekując się numerami ratunkowymi – 601 100 300 w górach oraz 601 100 100 nad wodą.

Zawsze w kontakcie ze światem, czyli 5G Ultra

Opis tego, co wnosi technologia w świat ratowników GOPR i jak pomaga utrzymywać kontakt ze światem zewnętrznym nawet na górskich ścieżkach, brzmi poetycko, prawda? Może to lekka przesada w narracji, ale faktem jest, że sieć 5G, która jeszcze niedawno brzmiała jak pieśń przyszłości, w Plusie działa doskonale i jest przykładem tego, jak to technologia trafia pod strzechy.

Plus to lider rankingu SpeedTest.pl w technologii 5G w 2023 roku w Polsce, który oferuje dziś niemal 3500 stacji bazowych oraz obejmuje zasięgiem ponad 20 milionów mieszkańców naszego kraju. Podczas tegorocznego Tech Winter Challenge korzystaliśmy z tej sieci codziennie – pracując dzięki niej, publikując dzięki niej teksty i filmy, a nawet robiąc kopie zapasowe plików wideo w chmurze.

Jak szybka jest to sieć? Jakie prędkości udaje się nam wyciągnąć? To można zobaczyć na naszym filmie z wizyty u ratowników GOPR w Sanoku oraz Cisnej, a także z Leska, gdzie znajduje się stacja bazowa z dodatkową agregacją pasma 5G Ultra.

To trzeba wiedzieć

Dwie rzeczy muszą wybrzmieć w tym artykule:

Po pierwsze dbajmy o swoje bezpieczeństwo w górach, gdzie pogoda potrafi zmienić się nagle i niespodziewanie. Pamiętajmy o dobrych ciuchach, solidnych butach i o tym, by zawsze mieć przy sobie naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek i zapisanym numerem ratunkowym w górach 601 100 300.

Po drugie, jeśli ktoś ma ambicje, by wyjechać w podobnie urokliwe miejsce, jak Bieszczady, ale musi połączyć urlop, wypoczynek, regenerację na łonie natury z pracą – niech śmiało wybiera internet od Plusa, bo trudno mi sobie wyobrazić miejsce, w którym ten internet nie stanąłby na wysokości zadania.

Płatna współpraca z marką Plus.