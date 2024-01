Dlaczego warto przygotować swój telefon na ferie zimowe?

Jak przygotować się na zimowe ferie, by były bezpieczne i pełne niezapomnianych wrażeń? Z pomocą przychodzi tu super szybki internet 5G od Plusa, a dla miłośników górskiej wędrówek - aplikacja Ratunek.

Płatna współpraca z marką Plus.

Zimowe ferie zaczęły się już w niektórych regionach, więc polskie góry mogą spodziewać się przyjazdu pierwszych turystów. Piękno Bieszczad, Karkonoszy czy Tatr jest zimną niezaprzeczalne, ale nie można dać mu się bezrefleksyjnie uwieść – warto do górskich wędrówek podejść rozsądnie i zadbać o swoje bezpieczeństwo oraz łączność ze światem. Niezastąpione w tej sytuacji będą technologie sieci Plus, czyli internet mobilny oraz aplikacja Ratunek.

Aplikacja Ratunek – smartfonowy niezbędnik podczas górskich wędrówek

Bez względu na to, czy ferie zamierzamy spędzić na stoku, doskonaląc umiejętności narciarskie lub snowboardowe, czy na spacerach po ośnieżonych graniach – musimy pamiętać o kilku żelaznych zasadach i dobrych praktykach. Mowa tu zarówno o odpowiednim ubiorze, który pozwoli nam na utrzymanie komfortu termicznego, zmyślnym planowaniu trasy, jak i zadbaniu o komunikację ze światem zewnętrznym – która jest rzeczą kluczową w kontekście bezpieczeństwa w górach. O ile zapaleni narciarze najczęściej ferie spędzą na stokach w ośrodkach narciarskich, o tyle turyści wędrujący po górach powinni bezwzględnie zabierać ze sobą naładowany smartfon wraz z zainstalowaną aplikacją Ratunek. Dlaczego?



Materiał partnera

Aplikacja Ratunek to jedyna w Polsce aplikacja ratunkowa dostępna dla wszystkich turystów w górach, wchodząca w skład systemu powiadamiania używanego przez ochotnicze służby ratownicze. Dzięki niej możemy w każdej chwili wezwać pomoc, informując ratowników GOPR oraz TOPR o naszej lokalizacji z dokładnością do 3 metrów, a nawet – przewlekłych chorobach czy zażywanych lekach, co ułatwi procedurę ratunkową. W górach, zwłaszcza zimą, nie ma żartów! Pogoda może nagle się zmienić, warunki z korzystnych stać się wysoce niesprzyjającymi, a my zamiast przyjemnego spaceru urokliwym zboczem możemy znaleźć się w realnym niebezpieczeństwie.

Chcąc promować odpowiedzialną turystykę, zachęcamy do instalacji bezpłatnej aplikacji Ratunek na telefonie. Jej konfiguracja trwa kilka sekund, a program nie dość, że naprawdę ratuje życie, to jest banalny w użytkowaniu – wystarczy po uruchomieniu wybrać ikonę gór, a następnie kliknąć 3-krotnie w centralną ikonę wyświetlaną w aplikacji. To wszystko wystarcza, by wezwać służby ratownicze! Ratownicy otrzymają nasze zgłoszenie poprzez automatycznie wysłany przez aplikację SMS wraz z lokalizacją. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia Android, jak i iPhone.



Materiał partnera

Co w sytuacji, gdy nie posiadamy zainstalowanej aplikacji? Wtedy warto zapamiętać numer ratunkowy – 601 100 300. Należy jednak dokładnie określić swoją lokalizację i zameldować co się stało. Zgłoszenia są przyjmowane zarówno telefonicznie jak i SMS-owo.

Ratunek, numer ratunkowy oraz całe zaplecze informatyczne oraz telekomunikacyjne pozwalające na przyjmowanie zgłoszeń i szybkie reagowanie odpowiednich służb działają w oparciu o infrastrukturę technologiczną dostarczaną przez Plusa, który już od ponad dwóch dekad wspiera polskie służby ratownicze – tak technologicznie, jak i sprzętowo – dostarczając sprzęt ratowniczy najwyższej jakości. Aplikacja Ratunek jako jedyna została zaakceptowana przez ochotnicze służby ratunkowe, co świadczy o jej wiarygodności i użyteczności w sytuacjach awaryjnych.



Materiał partnera

Dostęp do internetu zawsze pod ręką

Podczas zimowych ferii zapewnienie sobie sprawnej komunikacji ze światem zewnętrznym przydaje się nie tylko w sytuacjach kryzysowych, kiedy z pomocą przyjść może smartfon wyposażony we wspomnianą aplikację Ratunek. Przywołując radośniejszy scenariusz – co jeśli chcemy pochwalić się znajomym pięknym zdjęciem z górskich szczytów? Wysłać filmik do mediów społecznościowych lub popracować chwilę, kiedy akurat nasze dzieci szusują na stoku z instruktorem? A może zepsuła się pogoda i chcielibyśmy pooglądać filmy lub seriale w górskiej chacie? Podobnych sytuacji losowych znajdziemy wiele, a wszystkie łączy konieczność pozostania w stałym kontakcie ze światem zewnętrznym i potrzeba skorzystania z szybkiego internetu, co w górskich miejscowościach bywa pewnym luksusem.

Z pomocą turystom chcącym pozostać w kontakcie ze światem pędzi (dosłownie!) najszybsza w kraju według rankingu Speedtest.pl sieć 5G od Plusa, która dostępna jest w większości kurortów narciarskich.



Materiał partnera

Chyba nie trzeba kogoś przekonywać do zalet szybkiego i stabilnego połączenia z internetem? Dostęp do internetu mobilnego Plusa pozwala na pracę zdalną w pięknych okolicznościach górskiej przygody, granie w tytuły mobilne bez zacinania oraz na oglądanie filmów i seriali w wysokiej jakości.

Jak już przy filmach jesteśmy – warto przy okazji wspomnieć o ofercie Plusa w abonamencie na dwa lata, ponieważ w ramach prezentu dołączany jest do niej Disney+ na rok. Ferie to doskonały czas na nadrobienie dostępnych tam hitów kinowych oraz ponadczasowych klasyków z kolekcji Disneya. Wszyscy klienci Plusa mogą również skorzystać z darmowego dostępu do serwisu muzycznego TIDAL, który nada każdemu zimowemu wyjazdowi idealny soundtrack.

Reasumując, jeśli ferie zimowe spędzacie w górach – warto zainstalować aplikację Ratunek. Wszak przezorny, zawsze ubezpieczony, prawda? Co zaś z tymi, którzy nawet podczas urlopu muszą pracować lub chcą być w stałym kontakcie ze światem? Tu wybitnie sprawdzi się ultraszybka sieć 5G od Plusa.

Płatna współpraca z marką Plus.