Black Week na Allegro to 8-dniowy festiwal okazji zorganizowany wokół Black Friday 2022. Przyjrzeliśmy się promocjom i z kilku z nich naprawdę warto skorzystać. Podpowiadamy, z których.

Co tam Black Friday, na Allegro startuje Black Week 2022

Nie musisz czekać na Black Friday 2022. Na Allegro wystartował właśnie Black Week – tydzień wielkich okazji cenowych. To szansa, by sprawić sobie coś fajnego (w jeszcze fajniejszej cenie) już teraz. To też dobry moment, by rozejrzeć się za prezentami świątecznymi dla najbliższych nam osób, zamiast – jak zwykle – zostawiać to na ostatni moment i stresować się, że kurier nie zdąży dojechać.

Jeśli planujesz duże zakupy u kilku różnych sprzedawców, to dobrze zrobisz, wykupując pakiet Allego Smart! Płacąc 10,99 zł za miesiąc lub 59,90 zł za rok z góry, zyskujesz bezpłatne dostawy bez limitu. Jeśli dotąd nie było ci dane z tego skorzystać, możesz też wypróbować darmowy Smart! na Start (z 5 bezpłatnymi dostawami). Czym prędzej zainstaluj też aplikację Allegro na swoim telefonie, ponieważ część promocyjnych okazji będzie dostępna tylko w niej.

Najlepsze promocje Allegro na Black Week 2022

Black Week to największy festiwal promocji Allegro w roku. W 2021 w szczytowych momentach na platformie Allegro zakupów dokonywało jednocześnie kilkuset klientów na sekundę.

Zdążyliśmy już przejrzeć dostępne oferty i okazuje się, że podczas Black Week 2022 na Allegro co nieco dla siebie mogą też znaleźć kibice. Jeśli szukasz na przykład telewizora do oglądania rozpoczętego wczoraj Mundialu albo też soundbara, który pomoże ci poczuć stadionową atmosferę, to kilka propozycji zdecydowanie może cię zainteresować. Chcesz przykładów? Proszę bardzo…

65-calowy telewizor Samsung QLED TV za 3699 złotych

Dobry 65-calowy telewizor jest w stanie zapewnić niesamowite wrażenia z oglądania meczów, ale jego zakup przeważnie wiąże się z niemałym wydatkiem. Tym bardziej interesująca wydaje się ta oferta – Samsung QE65Q70B za 3699 zł to propozycja, z której naprawdę warto skorzystać, jeśli szuka się nowego TV.

Normalnie za te pieniądze trudno jest kupić nawet podstawowy model QLED z oferty Samsunga, a ten tutaj plasuje się o jeden poziom wyżej. Zaawansowany upłynniacz ruchu zapewnia dobrą dynamikę obrazu, procesor AI Quantum 4K skutecznie zwiększa jego ostrość, Quantum HDR poprawia kolory, a Smart Hub oferuje dostęp do rozmaitych funkcji i aplikacji. Oczywiście urządzenie świetnie sprawdzi się też podczas oglądania filmów czy seriali, a nawet w grach.

Gra FIFA 23 na PS4 za 159 zł

Jeśli mundialowa atmosfera sprawiła, że naszła cię ochota na pokopowanie w wirtualną piłkę, a twoją platformą jest PlayStation 4, to łap tę kolejną okazję. Podczas Black Week na Allegro nadaża się okazja, by kupić grę FIFA 23 na PS4 za 159 zł. Mieliśmy okazję przetestować ten tytuł, którym ekipa EA żegna się z serią FIFA i uznaliśmy go za godne zwieńczenie tej historii. Dla fanów cyfrowej piłki kopanej jest to właściwie pozycja obowiązkowa!

Konsola Xbox Series S za 1149 zł

Pozostajemy w temacie gier, ale zmieniamy obóz. Jedną z najciekawszych ofert przygotowanych przez Allegro jest bowiem konsola Xbox Series S za 1149 złotych. Tym samym najtańszy sposób na wejście do nowej generacji elektronicznej rozrywki staje się na moment jeszcze bardziej przystępny niż normalnie.

Xbox Series S nie oferuje graficznych wodotrysków znanych z modelu X, ale wciąż zapewnia naprawdę swietną jakość, no i przede wszystkim pozwala grać w najnowsze produkcje. To bardzo dobra opcja dla niedzielnych graczy i dla tych, którzy przywiązują nieco mniejszą wagę do oprawy wizualnej. Swego czasu zastanawialiśmy się, czy warto kupić Xbox Series S – spoiler: odpowiedź brzmi „tak”.

Smartfon iPhone 12 za 3499 zł

Już właściwie tradycją jest to, że podczas wielkiej wyprzedaży na Allegro pojawia się potężnie przeceniony smartfon Apple. Nie mogło go też zabraknąć w trakcie Black Week 2022. Tym razem jest to iPhone 12 za 3499 zł i może od razu dodajmy, że chodzi tu o model z czarną obudową i 128 GB pamięci na pliki.

Samego telefonu raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. I fakt, że to model z 2020 roku, ale iPhone’y jednak nie starzeją się tak szybko jak ich kuzyni z Androidem. To wciąż bardzo dobry smartfon i choć ma swoje wady, to w tej cenie na pewne rzeczy zdecydowanie łatwiej jest przymknąć oko.

Zestaw LEGO Technic Dom’s Dodge Charger za 329 zł

To z kolei ciekawy pomysł na świąteczny prezent dla miłośnika klocków, samochodów i filmowej serii o Szybkich i wściekłych. Sprawdź zestaw LEGO Technic Dom’s Dodge Charger za 329 zł – z ponad tysiącem elementów, z których zbudujesz tytułową, pełną detali furę o długości 39 centymetrów.

Półautomatyczny ekspres DeLonghi za 1179 zł

Wśród przecenionych produktów znajdzie się też coś dla domu. Szczególnie interesujący wydaje się półautomatyczny ekspres do kawy DeLonghi Magnifica S ECAM 21.117.B za 1179 zł. Pod tą nazwą kryje się jeden z najlepszych modeli w kategorii do 2000 złotych (a teraz kupisz go za niewiele ponad połowę tego budżetu).

Dobry młynek i wysokiej klasy system zaparzający to duet, dzięki któremu ten ekspres robi naprawdę pyszne espresso. Może ono stać się podstawą kremowego cappuccino czy też aksamitnego latte macchiato, w którego skomponowaniu pomaga zintegrowana dysza do spieniania mleka. Urządzenie oferuje też szeroki zakres regulacji, pozwalając ci uzyskać doskonały smak i aromat.

Black Week trwa – nowe promocje każdego dnia

Festial Black Week wystartował 21 listopada, a jego finał został zaplanowany na Cyber Monday, czyli 28 listopada. Każdego dnia będą pojawiać się kolejne ciekawe oferty, a o tych najmocniejszych na pewno damy ci znać w formie tego typu publikacji. Zaglądaj więc na Allegro i na benchmark regularnie!

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.