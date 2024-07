Jaki telewizor 65 cali wybrać, by nie żałować? Oto odpowiedź, której szukacie. Przed Wami ranking najlepszych telewizorów 65 cali, w którym znajdziecie modele z różnych półek cenowych, dostosowane do osób o różnych potrzebach i preferencjach.

Jaki telewizor 65 cali kupić? Jakie w ogóle są opcje?

Coraz więcej Polaków chce cieszyć się kinowymi wrażeniami w domu, a telewizor 65 cali w typowym salonie świetnie się wywiązuje z takiego zadania. Jeśli Wy też rozglądacie się za urządzeniem o takiej właśnie przekątnej, to wierzymy, że w tym rankingu znajdziecie idealny model dla siebie. Oprócz ośmiu, naszym zdaniem, najlepszych telewizorów na rynku, polecamy też alternatywne rozwiązania. Podpowiadamy przy okazji, na co zwracać uwagę podczas wybierania TV i przybliżamy kluczowe kwestie związane z tymi urządzeniami. Zastanawiacie się, jaki telewizor 65 cali wybrać? Oto odpowiedź.

Ile trzeba wydać na dobry telewizor 65 cali?

Zakup telewizora 65 cali nie musi wiązać się z ogromnym wydatkiem. Ceny podstawowych modeli w tym rozmiarze rozpoczynają się od około 2000-3000 złotych i oczywiście mowa tu o modelach z systemem Smart TV, rozdzielczością 4K i łącznością Wi-Fi. Oczekując czegoś więcej, musicie jednak przygotować większy budżet. Najtańsze telewizory mini LED w rozmiarze 65 cali kosztują ok. 3000 złotych, ale w praktyce oferują parametry wcale nie lepsze od podobnie wycenionych modeli z klasycznym podświetleniem LED. Realnie na solidne telewizory, które w pełni wykorzystują potencjał mniejszych diod LED, trzeba wydać około 5000 zł, a to już terytorium podstawowych modeli OLED.

Dobrą wiadomość mamy dla szukających telewizora ukierunkowanego również pod granie – obecnie znacznie więcej modeli (niż jeszcze kilka lat temu) oferuje 120 Hz odświeżania. Ogólnie jednak w świecie telewizorów na przestrzeni ostatnich 3-4 lat poczynił się taki postęp, że nawet najtańsze modele będą przyćmiewać najlepsze telewizory sprzed 2020 roku. Oczywiście w naszym rankingu znajdzicie modele reprezentujące te różne kategorie: zarówno technologiczne, jak i cenowe. Zanim jednak przejdziemy do omówienia konkretnych urządzeń, odpowiedzmy sobie na kilka istotnych pytań.

Jakie wymiary ma telewizor 65 cali?

65 cali to około 165 centymetrów. Biorąc pod uwagę fakt, że współczesne telewizory mają proporcje 16:9, szybko można obliczyć, że ekran TV o takiej przekątnej ma około 144 cm szerokości i około 81 cm wysokości. To jednak oczywiście tylko sam wyświetlacz, a nas bardziej interesuje pełen wymiar TV 65 cali wraz z obudową. To się zmienia, ponieważ producenci skutecznie dążą do coraz smuklejszych konstrukcji, dzięki czemu telewizor o takiej samej przekątnej w 2024 roku jest dużo mniejszy niż – dajmy na to – jego pięcioletni odpowiednik.

Ogólnie rzecz biorąc typowe wymiary telewizora 65 cali z oferty na rok 2024 to:

ok. 145 x 87 x 30 cm (szer. x wys. x gł.) – z podstawą

ok. 145 x 82,5 x 4 cm (szer. x wys. x gł.) – bez podstawy

Wymiary mogą różnić się w zależności od stosowanych technologii. Ogólnie jednak w większości przypadków szerokość mieści się w zakresie 144-145,5 cm, wysokość: 86,5-91 cm, a głębokość: 25-35 cm. Bez podstawy natomiast wysokość wynosi od 82,5 do 84 cm, a głębokość od 2,5 do 10 cm. Istotnym elementem specyfikacji może również okazać się waga, szczególnie gdy chce się powiesić telewizor na ścianie. Wyjaśnijmy więc, że typowy 65-calowiec w 2024 roku bez podstawy waży najczęściej ok. 20-24 kg, a z podstawą jest o 2-4 kg cięższy. To wyklucza użycie wątłej jakości stolików oraz najtańszych uchwytów naściennych.

Czy ten rozmiar będzie odpowiedni? Jaka odległość od telewizora 65 cali jest dobra?

Rozmiar telewizora to jedna z kluczowych kwestii, dlatego też tak się o niej rozpisujemy. Dzięki powyższym wskazówkom wiecie już, czy macie odpowiednio dużo miejsca na ścianie lub przed nią, ale czy odległość od kanapy do TV w Waszym pokoju sprzyja postawieniu (lub powieszeniu) w nim właśnie 65-calowego urządzenia? Istnieją wzory, pozwalające obliczyć, jaka odległość od TV jest optymalna, według których na każdy cal ekranu powinien przypadać dystans ok. 3-4 cm (w przypadku Full HD), ok. 2 cm (w przypadku 4K) i ok. 1-1,5 cm (w przypadku 8K), a zatem optymalna odległość od TV 65 cali to 1,3 m dla 4K oraz ok. 0,8 m dla 8K…

Problem w tym, że te wzory nie uwzględniają zjawiska zwanego „hyperacuity”, którym cechuje się ludzkie oko. Za jego sprawą dostrzegamy różnice w detalach z odległości dwa, a nawet trzy razy większych, gdy obraz jest w ruchu. Prawidłowa odległość na co dzień jest zatem wyższa i w przypadku telewizorów 4K o przekątnej 65 cali wynosi od dwóch do trzech metrów. Jeżeli wygląda na to, że potrzebujecie czegoś większego (bo dystans od głowy na kanapie do telewizora przekracza trzy metry, albo marzy Wam się rozdzielczość 8K), to sprawdźcie polecane telewizory o przekątnych 75-85 cali. A skoro już wspomnieliśmy o rozdzielczościach, to…

Jaką rozdzielczość powinien mieć telewizor 65 cali w 2024 roku?

Telewizory Full HD odchodzą już do przeszłości, a w rozmiarze, takim jak 65 cali, właściwie w ogóle już nie powstają. Aktualnym standardem jest rozdzielczość 4K. I bardzo dobrze, ponieważ z typowej odległości, z jakiej ogląda się dziś TV, na 65-calowym wyświetlaczu niemożliwe jest wówczas dostrzeżenie pojedynczych pikseli (jest ich wszak cztery razy więcej niż w przypadku Full HD).

Od lat jednak na rynku dostępne i nadal rozwijane są też telewizory 8K. Ich zakup wiąże się ze zdecydowanie większym wydatkiem (najtańsze modele kosztują ponad 10 tysięcy złotych), w związku z czym ich opłacalność jest dyskusyjna. Poprawia się natomiast sytuacja w kwestii dostępności treści 8K, ale przede wszystkim nowoczesne telewizory 8K są w stanie z pomocą AI rekonstruować obraz z 4K do swojej natywnej rozdzielczości, w sposób który jedynie pod lupą odbiega od faktycznego źródła w 8K.

My natomiast uważamy, że taka rozdzielczość powinna być zarezerwowana wyłącznie dla telewizorów w większych rozmiarach niż 65 cali. Biorąc pod uwagę, że w ostatnim czasie mamy prawdziwą inwazję telewizorów w rozmiarach 98 cali i ponad 100 cali, to spodziewamy się, że ten nieco ostatnio zaniedbany segment rynku (telewizory 8K) powinien mocno odżyć. Niemniej w telewizorach o przekątnej 65 cali taka rozdzielczość kierowana będzie tylko dla najbardziej wymagających konsumentów, którzy na cenę nie patrzą. Albo do fanów gier, lubiących siedzieć z nosem niemalże w ekranie :)

LCD czy OLED – jaką matrycę wybrać przy 65 calach?

Obok przekątnej i rozdzielczości kluczowym aspektem telewizora jest typ matrycy i tutaj dopiero stoimy przed pierwszym istotnym dylematem. Aktualnie mamy do wyboru dwie technologie: LCD oraz OLED, jako że mikro LED nadal nie jest jeszcze produkowane w tym rozmiarze. Ta pierwsza przeważnie cechuje się wyższą jasnością i dłuższą żywotnością, a do tego zdecydowanie niższą ceną. OLED-y za to oferują zawsze idealny kontrast i potrafią wyświetlić więcej kolorów, a przy tym mają natychmiastowy czas reakcji pikseli, co czyni z nich wyśmienity wybór do grania w gry. To jednak tylko podstawowy podział, ponieważ obie technologie obecnie mają istotne „podkategorie”.

OLED OLEDowi nie równy

W przypadku OLED sytuacja jest prostsza, choć niestety nie zawsze w jawny sposób przedstawiona. Starsze OLEDy oraz część obecnie produkowany korzysta z paneli organicznych produkcji LG lub Sharp – to panele WRGB OLED lub w skrócie WOLED. Cechuje je obecność czterech subpikseli (czerwony, niebieski, zielony oraz biały), które uzyskuje się poprzez filtrowanie (odpowiednie blokowanie fal) światła białego (oczywiście poza białym subpikselem), co jest procesem stratnym. W przypadku paneli z fabryki LG od 2023 roku można też spotkać dodatkową warstwę mikrosoczewek (MLA), która pozwala odzyskać nieco rozproszonego światła i podbić szczytową jasność.



Źródło: hdtvpolska.com

Natomiast od 2022 roku produkowane są telewizory wyposażone w panele QD-OLED, produkcji Samsung. Przedrostek QD bierze się tutaj z Quantum Dot, czyli kropek kwantowych, które w tym przypadku pozwalają zmieniać długość fal światła niebieskiego, aby wygenerować kolor czerwony i zielony. Dzięki temu nie ma potrzeby ratowania się białym subpikselem i obraz może być znacznie bardziej nasycony i przy tym jaśniejszy.

W telewizorach LCD to podświetlenie gra pierwsze skrzypce

Po stronie telewizorów LCD stosowanie kropek kwantowych jest już niemalże standardem i wszystkie, za wyjątkiem najtańszego z polecanych przez nas dziś telewizorów, korzystają z tej technologii (nawet jeżeli wprost jej nie nazywają QLED, jako że to akurat nazwa zastrzeżona). Istotniejsze stało się w tym przypadku zastosowane podświetlenie oraz sposób jego sterowania. W najtańszych modelach nadal stosowane jest podświetlenie klasycznymi diodami LED bez podziału na strefy, ale dobrze gdyby było to podświetlenie bezpośrednie (zamiast krawędziowego). Modele ze średniej półki wprowadzają już podział na strefy wygaszania, co określa się mianem Full Array Local Dimming (FALD), a w najdroższych modelach klasyczne diody zamieniane są na mini LED, co pozwala upchnąć jeszcze więcej takich niezależnych stref.

W tym przypadku ogólna zasada, że „więcej stref = lepiej” nie zawsze się sprawdza, jako że dobrze wysterowane i szybko działające 96 stref potrafi dać lepszy finalny efekt niż np. dwustopniowe i bardzo powolne podświetlenie korzystające z 320 stref… Dlatego tak istotne jest, aby wybierać na podstawie branżowych recenzji lub zestawień, takich jak niniejsze.

Na co jeszcze zwracać uwagę przy wyborze telewizora?

Pozostałe cechy, które należy brać pod uwagę przy wyborze idealnego dla siebie telewizora, w dużej mierze zależą od tego, do czego zamierzamy wykorzystywać nasze urządzenie. I tak na przykład…

Obsługiwane standardy HDR

Obecnie w powszechnym użyciu są trzy standardy HDR – podstawowy HDR10 oraz dwie konkurencjyjne opcje rozszerzone: darmowy HDR10+ i licencjonowany Dolby Vision. Im tańszy model telewizora planujemy wybrać, tym istotniejsze jest, aby obsługiwał on oba warianty rozszerzonego sygnału HDR – pozwoli on dopasować poziomy jasności i czerni do możliwości zastosowanego w nim panelu. Droższe modele (mini LED oraz najnowsze OLED) możliwościami zwykle prześcigają to, czego wymagają dzisiejsze filmy i seriale, zatem obsługa zaawansowanego HDR nie jest tu kluczowa, ale wiadomo – mile widziana.

Obsługa aplikacji VoD z których korzystamy

W tym przypadku najbezpieczniejszym wyborem będzie telewizor z Google TV, jako że na ten system dostępne są wszystkie aplikacje i najdłużej otrzymują aktualizacje. Jest tutaj jednak pewna pułapka, jako że tak uniwersalny system nie jest idealnie zoptymalizowany i potrafi działać wolniej oraz mniej stabilnie na tańszych telewizorach, niż jego odpowiedniki w formie autorskich systemów. Zwykle jednak twórcy telewizorów dbają o to, aby ich produkty były zgodne z możliwie największą liczbą aplikacji – świetnym przykładem jest tutaj Samsung Tizen, który niezmiennie od kilku generacji daje dostęp do każdego znaczącego systemu VoD, ale również do aplikacji umożliwiających zdalne granie (co wcześniej kojarzone było tylko z systemem Google).

Solidne nagłośnienie

W przypadku telewizorów realnie można utrafić modele, które zagrają na poziomie nawet wyższym od podstawowych soundbarów. Jak na ironię jednak problemy z dobrym brzmieniem mają zwykle te najdroższe i najbardziej wyszczuplone telewizory, w których zwyczajnie zabrakło miejsca na odpowiednie głośniki. Jeżeli nie chcecie dodatkowo inwestować w system audio, albo nie macie na to miejsca, to najlepsze nagłośnienie oferują telewizory Philips (certyfikowane przez Bowers & Wilkins), ale warto też zwrócić uwagę na ofertę TCL oraz LG. Dobrze grają również telewizory Sony, ale tutaj trudno, aby było inaczej, biorąc pod uwagę ich cenę. Z naszej strony jednak stanowczo polecamy zajrzeć do zestawienia polecanych soundbarów – niezależnie od tego w jakiej cenie telewizora szukacie.

Powłoka antyrefleksyjna lub nawet matowa

Nie zawsze mamy możliwość kontroli oświetlenia w pomieszczeniu, w którym stoi telewizor i niestety stanowcza większość telewizorów posiada ekran błyszczący, na którym pięknie odbija się okno naprzeciwko telewizora albo mocno oświetlone wnętrze salonu. Producenci prześcigają się w tworzeniu coraz to lepszych powłok antyrefleksyjnych, ale w praktyce żadna nie zdziała cudów i jeżeli to z odbiciami w telewizorze obecnie macie spory problem (albo się go spodziewacie na nowym, większym telewizorze), to polecamy sprawdzić dwa konkretne telewizory – Samsung The Frame (z 2022 lub nieco droższy, ale też jaśniejszy model z 2024) oraz Samsung OLED S95D (który zresztą z tego też powodu znalazł się w zestawieniu). Oferują one wyjątkową w skali całej branży matową powłokę ekranu, która pozwala całkowicie pozbyć się odbić w ekranie i ten wygląda wyśmienicie nawet w pełnym słońcu.

Wysokie odświeżanie

Ten parametr wymieniamy na końcu, choć wcale nie jest najmniej istotny – pozornie mogłoby się wydawać, że będzie ważny tylko dla graczy, ale w praktyce szybszy panel lepiej sprawdza się w każdej dynamicznej sytuacji (również w filmach), w tym szczególnie w sporcie. Jest to także krytycznie ważny aspekt dla paneli OLED, jako że te przy 60 Hz zwyczajnie zbyt długo wyświetlają statyczny obraz (co wynika z natychmiastowej transformacji ich pikseli), co z kolei nasze oko odbiera jako „szarpanie animacji”. Łatwiej temu zapobiegać, gdy cykl odświeżania trwa o połowę krócej i można pomiędzy interpolować więcej klatek, aby animację wygładzić.

Tutaj też zaznaczamy, że dla graczy konsolowych nie potrzeba więcej niż 120 Hz, jako że tylko tyle obsługują konsole. Telewizory z odświeżaniem 144 Hz można wykorzystać w pełni tylko w połączeniu z komputerem (który musi też mieć odpowiednią moc, aby „ogarnąć” 144 FPS w rozdzielczości 4K…). Jeżeli szukacie telewizora typowo pod gry, wybór polecamy ograniczyć właśnie do OLEDów, z uwagi na ich czas reakcji, ale warto mieć na uwadze, że w przypadku LCD dostępne są modele zdolne odświeżać się z częstotliwością 240 Hz.

Oto najlepsze telewizory 65 cali na rynku

Czas na konkrety, czyli modele, które w swoim przedziale cenowym szczególnie pozytywnie się wyróżniają – czy to zwyczajnie pod względem opłacalności, czy jakąś specjalną funkcją, na której może Wam zależeć. Ranking rozpoczynamy od telewizorów najtańszych, naszym zdaniem jeszcze godnych polecenia, a kończymy na najdroższym i w sumie nieco bonusowo dorzuconym, dla czytelników z najbardziej wysublimowanym gustem. Zestawienie powstaje w połowie 2024 roku, zatem kiedy do sklepów trafiła już większość modeli zapowiedzianych na ten rok, jednakże nie wszystkie – o tych, które mają się pojawić i mogłyby się do tego rankingu załapać, będziemy pisać w formie alternatywy do wybranych pozycji.

Hisense 65A6K – dobry, a tani telewizor 65 cali Ocena benchmark.pl









4,5/5 Najtańszy model, jaki uważamy za godny polecenia, pochodzi od prężnie rozwijającego się na naszym rynku producenta z dalekiego wschodu. Poza tym, że spełnia niezbędne minimum (oferuje rozdzielczość 4K i łączność Wi-Fi), może się także pochwalić wsparciem dla Dolby Vision i HDR10+, co w przypadku LCD zdolnego wygenerować jedynie 300 nitów jasności będzie kluczowe, aby faktycznie odczuć różnicę między SDR a HDR. Warto jednak zaznaczyć, że mamy tutaj już podświetlenie na całej powierzchni ekranu, zatem na tym producent nie oszczędzał. To również jedyny model LCD na naszej liście bez powłoki kropek kwantowych, ale nadrabia ten brak natywnym wsparciem dla 8-bitowej głębi kolorów (podczas gdy konkurencyjne modele mają zwykle 6-bit – pozwala to uzyskać bardziej gładkie przejścia tonalne). Jako że mamy tutaj panel typu IPS (konkretnie ADS), to również w grach zaprezentuje się lepiej (mniejsze smużenie) od typowych telewizorów z panelem VA, choć robi to kosztem kontrastu, który wynosi jedynie 1200:1. Ostatecznie nie mamy tu darmowego Google TV, tylko autorski system VIDAA OS, który działa idealnie stabilnie i dosyć żwawo, przy czym nie oferuje wsparcia dla (HBO) Max oraz polskiego Playera.

TCL 65C655 – niedrogi telewizor 65 cali z Google TV Ocena benchmark.pl









0/5 Druga propozycja to dobrze już w Polsce rozpoznawalna marka TCL, która niemalże jednoznacznie kojarzy się z opłacalnym zakupem. Nie inaczej jest w przypadku modelu C655, który jest przedstawicielem praktycznie co roku polecanej w tym budżecie serii C6. Dopłacamy tutaj przede wszystkim do powłoki kropek kwantowych (95% pokrycia DCI-P3) i faktycznie całkiem dobrze działającego systemu Google TV (choć nadal należy mieć wobec niego nieco wyrozumiałości). Na plus wyróżnia się również system nagłośnienia, który wzbogaca w tym przypadku dedykowany przetwornik niskotonowy, zamontowany z tyłu telewizora – brzmienie jest znacznie lepsze niż we wszystkich telewizorach 65” poniżej 3000 zł. TCL dba również o przyzwoitą kalibrację nawet swoich tańszych modeli, co w połączeniu z matrycą VA (kontrast 6000:1) i bezpośrednim podświetleniem na poziomie 450 nitów daje już całkiem przyjemne wrażenia podczas oglądania filmów. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) VA LCD

Częstotliwość odświeżania 50/60 Hz

Złącza RJ-45, antenowe, audio mini-jack, CI, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, S/PDIF, 3x HDMI 2.1

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W + 15W (niskotonowy)

Hisense 65E7KQ Pro – dobry telewizor 65 cali dla graczy i do sportu Ocena benchmark.pl









0/5 Mając do wydania 4000 zł można już kupić telewizor, który będzie świetnie wyposażony na potrzeby graczy i fanów sportu. Mowa w tym przypadku o Hisense E7KQ Pro z 2023 roku, który to oferuje już natywne odświeżanie na poziomie 144 Hz, w połączeniu obsługą trybu adaptacyjnego (VRR, FreeSync oraz nieoficjalnie G-Sync Compatible). Nie mogło zabraknąć dedykowanego panelu gracza, a do tego producent przygotował również funkcję HSR, która pozwala uzyskać 240 Hz odświeżania w 4K z przeplotem. Wysokie odświeżanie przydaje się też podczas oglądania transmisji sportowych, ale nie oznacza to, że Hisense zaniedbało pozostałe zastosowania. W filmach czy serialach model ten może poszczycić się również ponad 400 nit jasności z obsługą HDR10+ i Dolby Vision, a także (za sprawą powłoki kropek kwantowych) wysokim pokryciem szerokiego gamutu kolorów (80% DCI-P3) z przyzwoitą kalibracją, oferowaną przez profile Filmmaker oraz IMAX Enhanced. Dobrze prezentuje się też system nagłośnienia 2.1 o łącznej mocy 40 W. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QLED

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Złącza słuchawkowe, RJ-45, A/V, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, S/PDIF, 4x HDMI 2.1

Głośniki 2x 10W + 20 W

Sony KD-65X85LAEP – jeden z najlepszych telewizorów 65 cali LED 4K Ocena benchmark.pl









4,7/5 Japońskiego producenta nikomu przedstawiać nie trzeba, ale warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie nieco zmienił swoją politykę cenową i w sklepach można dostać wyśmienicie wycenione telewizory ze średniej półki właśnie z logo Sony. Nasza propozycja to zeszłoroczny model X85L, za który przyjdzie Wam zapłacić nieco tylko ponad 4500 zł, a w zamian otrzymacie najlepsze w branży przetwarzanie obrazu (czyli to, co sprawia, że telewizja przesyłana w co najwyżej FHD jest wyświetlana w 4K). Sony również stosuje technikę „w stylu” kropek kwantowych (Triluminos Pro) oraz wykorzystuje najlepszy w branży system sterowania podświetleniem, które w tym przypadku zostało już podzielone na strefy (choć tych jest tylko kilkadziesiąt). Jest to również telewizor, który wyśmienicie radzi sobie z systemem Google TV, co oznacza, że mamy dostęp do każdej aplikacji i potencjalnie dłuższe wsparcie aktualizacji. Jedyne, czego tu może zabrakło, to wsparcie dla HDR10+, ale za to mamy znacznie popularniejsze Dolby Vision. Przyzwoicie spisuje się również system nagłośnienia, mimo że w tym przypadku to klasyczne 2.0 o mocy 20 W. Gracze docenią 120 Hz odświeżania oraz dobrą współpracę z konsolą tego samego producenta. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (technologia) QLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza RJ-45, antenowe, A/V, 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, S/PDIF, 2x HDMI 2.0, CI+, 2x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W

LG OLED65C3 – standardowy OLED 65 cali w supercenie Ocena benchmark.pl









0/5 Mając do wydania około 6000 zł w końcu możemy rozglądać się za świeżymi panelami OLED i w tym przypadku mamy w zasadzie dwie opcje, które polecamy w zbliżonym stopniu, ale zacznijmy od opisu tej bardziej uniwersalnej. Jest nią LG C3, którego na ceneo można bez problemu upolować nawet poniżej 6000 zł. Jest to model z 2023 roku, wykorzystujący matrycę WOLED z odświeżaniem 120 Hz i blisko 100-procentowym pokryciem DCI-P3. Jako że szczytowa jasność w tym przypadku oscyluje w okolicy 700-800 nitów, to nadal przydatne jest wsparcia dla Dolby Vision (przy czym nie mamy obsługi HDR10+, z którego korzysta np. Amazon Prime Video). W SDR jasność spada do przedziału 200-400 nitów, co w połączeniu z błyszczącą powierzchnią ekranu będzie problematyczne podczas zwykłego użytkowania za dnia, jeżeli nie macie możliwości zredukowania jasności pomieszczenia. Na pochwałę natomiast zasługuje system nagłośnienia 2.2 o mocy 40 W – LG to jedne z niewielu telewizorów, przy których uszy nie więdną podczas słuchania muzyki. Naturalnie gracze będą tutaj zachwyceni brakiem smużenia oraz efektami HDR w połączeniu ze 120 Hz odświeżania (o ile nie grają w bardzo jasnym pomieszczeniu). Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Częstotliwość odświeżania 120 Hz

Złącza ethernet LAN, 4x HDMI, 3x USB, CI

Tuner TV analogowy, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2

Głośniki 2x 10W + 2x 10W (niskotonowe)

Druga opcja w bardzo podobnej cenie to Samsung S90C – również model z 2023 roku, ale wyposażony w znacznie jaśniejszą i barwniejszą matrycę QD-OLED, która oferując ponad 1000 nitów jasności realnie nie potrzebuje w tak dużej mierze wsparcia Dolby Vision (zamiast którego oferuje HDR10+). Nieco tylko gorzej wypada w tym przypadku nagłośnienie, no i sam telewizor jest zwykle nieco droższy (zależy od sklepu). W obu przypadkach mamy do czynienia z autorskimi systemami smart TV (LG Web OS oraz Samsung Tizen), które dają dostęp do niemal każdej aplikacji i działają całkiem sprawnie.

TCL 65C855 – superopłacalny mini LED 65 cali Ocena benchmark.pl









4,7/5 Jeżeli zaniepokoiła Was wzmianka o nieradzeniu sobie z jasnym otoczeniem powyższych OLEDów, a nie chcecie wydawać ponad 10 tysięcy złotych na takie, które sobie z tym poradzą, to świetnym wyborem będzie LCD z podświetleniem mini LED z wyższego segmentu. TCL 65C855 to najlepszy telewizor w tym rozmiarze z oferty chińskiego producenta i trzeba przyznać, że w kwestii opłacalności jest daleko przed konkurencją. Otrzymujemy tutaj 1344 strefy niezależnego wygaszania, które operuje na 16-bitowym sterowaniu (każda strefa posiada 65 tys. stanów jasności!), zdolnych wygenerować ponad 2000 nitów jasności (i utrzymać ponad 1000 nitów nawet przy pełnoekranowej bieli). To z jednej strony daje nam postrzegalnie kontrast „jak w OLED” (czarne jest czarne), ale jednocześnie jasne elementy są znacznie bardziej podkreślone. Tutaj na plus też jest wsparcie dla obu formatów HDR (Dolby Vision i HDR10+). Pokrycie kolorów za sprawą kropek kwantowych mamy na poziomie „zwykłego” OLEDa (LG), jest natywne odświeżanie 144 Hz, a od strony nagłośnienia rozpieszcza nas system 2.1.2, zatem pojawiają się jeszcze kanały „Atmos” (sufitowe). Całość napędza już dobrze zaopiekowany od strony wydajności system Google TV. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) Mini LED

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Złącza słuchawkowe, ethernet LAN, antenowe, A/V, 1x USB 2.0, S/PDIF, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki system 2.1 (60W)

Samsung QE65S95C – superopłacalny OLED 65 cali Ocena benchmark.pl









5/5 Jeżeli mimo wszystko zależy Wam na OLEDzie i to takim, który dosyć dobrze poradzi sobie też za dnia, a w nocy zachwyci Was możliwościami, o które nawet nie podejrzewaliście konsumenckich telewizorów, to obecnie w supercenie można upolować Samsung S95C z końca 2023 roku – za poniżej 10 tysięcy złotych to realnie obecnie najlepsze, co można kupić w rozmiarze 65 cali na całym rynku. Niesamowite nasycenie kolorów, dzięki połączeniu kropek kwantowych z OLED, bardzo wysoka jasność (ponad 1500 nitów, choć bez wsparcia dla Dolby Vision – jedynie HDR10+), liczne usprawnienia dla graczy (np. możliwość grania na PC w proporcjach 32:9!) oraz niedoścignienie smukła sylwetka (w najszerszym miejscu model ten ma 1,1 cm szerokości!) za sprawą rozwiązania One Box Connect. System Tizen robi tu świetną robotę i jedynie nagłośnienie nie było w stanie wygrać z fizyką (tak smukłej obudowy) i nie gra tak dobrze, jak te w dwóch-trzech powyżej opisanych telewizorach, choć i tak uważamy, że tak wysokiej klasy telewizora grzechem jest nie sparować z podobnie mocnym zestawem soundbara i subwoofera lub całego kina domowego. Co ciekawe, do tego modelu można też dokupić podświetlenie Philips Hue, aby uzyskać efekt a’la Ambilight Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QD-OLED

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Złącza ethernet LAN, antenowe, 3x USB 2.0, S/PDIF, 1x USB 2.0 typ C, CI+, 4x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki stereo Zobacz recenzję

Philips 65OLED908/12 – wyśmienity OLED z Ambilight Ocena benchmark.pl









4,8/5 Jeżeli jednak nie chcecie takich kombinacji, a zależy Wam na rozświetleniu ściany za telewizorem RGB zsynchronizowanym z wyświetlanym obrazem, to zdecydowanie warto sprawdzić OLEDy od Philipsa, a konkretnie ten topowy z 2023 roku czyli OLED908/12. Co prawda bazuje (najpewniej) na matrycy z fabryki LG, to jest na panelu WOLED, ale ten został przez Philipsa dodatkowo zoptymalizowany oraz doposażony właśnie w podświetlenie Ambilight. Wyposażono go również w pierwszą generację powłoki mikrosoczewek, dzięki czemu jest wyjątkowo jasny (do 2100 nitów w 3-procentowym oknie!). Mamy tu pełne wsparcie dla Dolby Vision i HDR10+, a całością zarządza bardzo płynnie i stabilnie działający Google TV. To, co wyróżnia telewizor Philipsa, to również wyśmienite nagłośnienie Bowers & Wilkins – praktycznie topowe w całej branży. Konfiguracja 5.1.2 o mocy 102 W realnie przewyższa sporą część podstawowych zestawów soundbar + subwoofer, co również jest istotną wartością dodaną.

Samsung QE65S95D – prawdziwa perełka pośród topowych OLED 65 cali Ocena benchmark.pl









5/5 W bardzo podobnej cenie można natomiast nabyć tegoroczny flagowy OLED od Samsunga, który w jednej kwestii pozostawia praktycznie całą branżę OLED daleko w tyle – mowa o możliwości używania tego telewizora w każdych warunkach oświetleniowych bez istotnego wpływu na jakość obrazu. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu w nim powłoki matowej, znanej z modeli The Frame. Jeżeli zatem macie bardzo nasłoneczniony salon, używacie telewizora za dnia, albo nie lubicie gasić świateł do wieczornego seansu, to właśnie Samsung S95D zrobi na Was największe wrażenie. Zwłaszcza że w pozostałych kwestiach to również „creme de la creme” tego, co dziś oferują panele OLED. Pokrycie kolorów dalece wykracza poza wymagania DCI-P3 i zbliża się do pełnego pokrycia BT.2020, szczytowa jasność bieli oscyluje w okolicy 1750 nitów, a dla pozostałych barw składowych znacznie przewyższa możliwości zwykłych paneli WOLED (włącznie z tymi z MLA), natomiast w grach otrzymujemy najbardziej funkcjonalny panel i oczywiście natywne 144 Hz odświeżania. Brak wsparcia dla Dolby Vision jest tutaj pomijalny z uwagi na możliwości panelu QD-OLED i tak samo raczej przeciętne wbudowane głośniki (4.2.2) nie będą problemem, gdy podłączymy zewnętrzny system nagłośnienia. Model ten charakteryzuje się tą samą, rekordowo smukłą sylwetką, co S95C opisany wyżej i tak samo można go wzbogacić o podświetlenie Philips Hue. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) QD-OLED

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Złącza ethernet LAN, antenowe, 3x USB 2.0, S/PDIF, 1x USB 2.0 typ C, CI+, 4x HDMI 2.1

Tuner TV DVB-C, DVB-S, DVB-T (MPEG4), DVB-S2, DVB-T2

Głośniki stereo

Panasonic TV-65Z95A – OLED najwyższej klasy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ostatnia propozycja, w chwili gdy te słowa piszemy, nie miała jeszcze nawet sklepowej premiery, ale mieliśmy okazję się z nią już zapoznać osobiście i na tej podstawie już teraz wiemy, że będzie to najbardziej wysublimowany telewizor OLED w 2024 roku. Wszystko za sprawą tego, jak wiele japoński producent jest w stanie wycisnąć z najnowszej generacji panelu OLED MLA. Fabryczna kalibracja stoi tu na pierwszorzędnym poziomie, tak samo jak wyśrubowane parametry jasności i pokrycia kolorów (te co prawda nadal nie są na poziomie QD-OLED, ale faktycznie w pełni pokrywają to, czego dziś używa się w kinematografii i w grach). Co istotne, Panasonic od tego roku nie tylko zmienił nazewnictwo, ale również przeniósł swoje topowe telewizory na nowy system FireTV (od Amazon), co znacznie zwiększyło ich funkcjonalność. Bardzo dobrze (choć nie aż tak, jak u Philipsa) prezentuje się też system nagłośnienia w formie klasycznego soundbara umieszczonego pod ekranem. Nie będzie to tani model, ale dla koneserów prawdziwego kina z pewnością wart swojej ceny. Najważniejsze cechy: Wyświetlacz (przekątna) 65 cale/cali

Wyświetlacz (rozdzielczość) 3840x2160 px

Wyświetlacz (technologia) OLED

Złącza 4x HDMI 2.1

Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Póki jednak nie trafił do sklepów można rozważyć wybór jego poprzednika - Panasonic MZ2000E, ten jednak wykorzystuje poprzedniej generacji powłokę MLA, korzysta ze starszego i autorskiego systemu Smart TV Panasonic oraz nie został doposażony w tak okazały soundbar. Dobra wiadomość jest tutaj taka, że jest nieco tańszy.

Samsung QE65QN900D – najbardziej zaawansowany telewizor 65 cali Ocena benchmark.pl









4,9/5 Bonusowa, jedenasta propozycja skierowana jest w sumie w podobną niszę, co telewizor Panasonica, z tym że w tym przypadku jeżeli pytacie o cenę, to nie jest to produkt dla Was. Cóż jednak począć – w takim świecie żyjemy, w którym najbardziej zaawansowane technologie i rozwiązania zarezerwowane są dla wąskiego grona odbiorców z najgłębszą kieszenią. A zaawansowania z pewnością nie można odmówić telewizorowi Samsung Neo QLED 8K Excellence Line 65QN900D. Pomijając już fakt, że jest to jedyny telewizor 8K w naszym zestawieniu (co przy rozmiarze 65” nie jest szalenie istotne), bardziej kluczowe jest to, że wyposażono go w najnowszej (trzeciej) generacji Procesor Neuronowy AI (nazwa trochę na wyrost, ale co począć), który pozwala w niespotykany dotąd sposób przetwarzać obraz, tak aby zawsze prezentował się tak dobrze, jak to tylko możliwe na takim panelu. Mowa nie tylko o upscalowaniu z pomocą AI do wspomnianego 8K, ale również zaawansowanym upłynnianiu ruchu, które rozumie który fragmentu obrazu upłynnić, albo procesie rekonstrukcji rozmazanego obrazu piłki (jaki serwują nam relacje sportowe na żywo), tak aby ta zawsze wyglądała jak właśnie piłka. W kwestii wyświetlania obrazu Samsung QN900D też rozpieszcza nas najlepszymi rozwiązaniami – rekordowe (dla 65 cali) 1920 stref wygaszania, jasność na poziomie 2000 nitów (co dla 8K jest nie lada wyczynem) oraz, gracze trzymajcie się mocno, natywne 240 Hz odświeżania w 4K! Od strony wizualnej zachwyci nas wizualny brak ramek oraz podstawka, która sprawia wrażenie, jakby telewizor lewitował. Nagłośnienie robi, co może w tak smukłym modelu, ale bądźmy szczerzy – przy tej klasie sprzętu mogłoby go w ogóle nie być, bo i tak użyjemy go tylko podczas pierwszej konfiguracji, zanim wybierzemy w opcjach przekierowanie dźwięku na system kina domowego. Zobacz recenzję

Jaki telewizor 65 cali jest tym najlepszym w 2024 roku?

Tym jakże to pozytywnym, choć bez wątpienia też kosztownym akcentem kończymy nasze zestawienie polecanych telewizorów 65 cali na 2024 rok. Gdybyśmy mieli wskazać ten jeden jedyny, który skradł nasze serce… to byśmy nie byli w stanie tego zrobić, jako że wybór zawsze powinien być podyktowany analizą potrzeb i możliwości finansowych. Dostępnych opcji, jak sami wiecie, jest wiele i mamy nadzieję, że chociaż trochę pomogliśmy Wam ustalić, na co warto wydać pieniądze i czy może warto dozbierać ich jednak nieco więcej (a może odwrotnie i okaże się, że nie musicie wydawać aż tyle, ile planowaliście?). Dajcie znać w komentarzach, jeżeli pominęliśmy jakiś warty uwagi model – z przyjemnością się do tego odniesiemy!

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.