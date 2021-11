Black Friday to święto wyprzedaży. Na Allegro wystartował z kolei Black Week – wielki festiwal zakupowy, trwający od 22 do 29 listopada (a więc od dziś aż do Cyber Monday).

Black Week na Allegro na pewno nie jest „weak”

Na Allegro na dobrą sprawę można kupić wszystko i w Black Week obniżone zostały ceny produktów z praktycznie wszystkich popularnych kategorii. Pewnie nie będzie dla ciebie zaskoczeniem, że naszą uwagę najbardziej przykuł przeceniony sprzęt RTV i AGD oraz najrozmaitsze gadżety. I pisząc „przeceniony” naprawdę to mamy na myśli, bo nie dość, że rabaty bywają olbrzymie, to jeszcze faktycznie nimi są – bez marketingowej ściemy.

Black Week na Allegro to zawsze wielka rzecz. Świetnie świadczy o tych choćby fakt, że podczas ubiegłorocznej edycji każdego dnia użytkownicy kupowali prawie 3,5 miliona produktów – sprzedaż rosła w tym czasie o około 250-300%. W tym roku te wyniki mogą zostać nawet poprawione, bo aż 35% przepytanych osób zapowiedziało, że planuje śledzić promocyjne oferty przez cały Czarny Tydzień.

Zachęcamy oczywiście do samodzielnego przeglądania ofert – w końcu najlepiej wiesz, czego potrzebujesz. Jeśli jednak nie masz na to czasu, to… od czegoś masz nas. Poniżej znajdziesz 6 ofert, startujących 22 lub 23 listopada – naszym zdaniem to te najlepsze.

iPhone taniej o 750 zł

Rozpoczynamy od prawdziwej petardy. Trudno inaczej nazwać tak dobrą promocję na iPhone’a 11. Przypomnijmy – choć pewnie nie musimy – że to smartfon z ekranem Liquid Retina HD o przekątnej 6,1 cala, procesorem A13 Bionic, podwójnym aparatem 12 Mpix oraz technologią Face ID. Świetny, choć dla wielu po prostu nieco za drogi. ...No właśnie – i tutaj wchodzi ta świetna oferta.

Z okazji Black Week na Allegro smartfon Apple iPhone 11 kosztuje tylko 1999 zł (zamiast 2749 zł). Oferta obowiązuje od 22 listopada i – co warte podkreślenia – w miastach obsługiwanych przez X-press Couriers można liczyć na dostawę tego samego dnia.

Ekspres De'Longhi z systemem LatteCrema taniej o 400 zł

A teraz coś dla tych, którzy nie wyobrażają sobie dnia bez kawy. To ekspres ciśnieniowy De'Longhi ECAM 23.463.B, który automatycznie przygotowuje zarówno czarną kawę, jak i cappuccino, wykorzystując automatyczny system spieniania mleka LatteCrema. Filiżankę czy kubek wypełnia błyskawicznie aromatycznym napojem. Pozwala na korzystanie z kawy mielonej, ale ma też wbudowany młynek o regulowanym stopniu mielenia.

Podczas Black Week na Allegro ekspres De'Longhi ECAM 23.463.B kosztuje tylko 1399 zł (zamiast 1799 zł). Oferta obowiązuje od 22 listopada.

Konsola Nintendo Switch taniej o prawie 300 zł

Kolejną bohaterką naszego zestawienia jest konsola Nintendo Switch, bijąca rekordy popularności na całym świecie – zbliża się już do 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Jeśli wciąż nie masz swojego, to Black Week na Allegro może być dobrą okazją ku temu, by to zmienić. Choć początkowo nie bardzo było w co na niej grać, dziś katalog dostępnych gier jest niezwykle obszerny i zróżnicowany. Do tego fakt, że wszystkie tytuły możesz zabrać ze sobą, dokądkolwiek idziesz, mówiąc kolokwialnie robi robotę.

W trakcie Black Week na Allegro konsola Nintendo Switch kosztuje tylko 1099 zł(zamiast 1379 zł). Oferta obowiązuje od 22 listopada.

65-calowy telewizor LG OLED C1 taniej o 2000 zł

A może rozglądasz się za nowym telewizorem? Cóż, 65-calowy LG OLED65C11LB znajduje się na liście marzeń niejednego z nas. Tylko na liście, a nie w domach, bo jego cena sprawia, że niejednokrotnie trzeba o nim zapomnieć. Black Week na Allegro to dobry moment, by sobie przypomnieć, bo zaoszczędzić można całe 2 tysiące. Przypomnijmy, że mówimy tu o telewizorze z panelem 4K klasy 120 Hz, portami HDMI 2.1, HDR-em i świetnie działającym Smart TV. To dobry sprzęt dla kinomaniaka, gracza i kibica.

Na czas Black Week Allegro obniża jego cenę – telewizor LG OLED65C11LB kosztuje tylko 5999 zł(zamiast 7999 zł). Oferta obowiązuje od 22 listopada.

Telewizor Samsung QLED 4K taniej o 1000 zł

Jeśli cena tego OLED-a powyżej to dla ciebie wciąż za dużo albo po prostu wolisz na razie zostać przy technologii LCD, to rzuć okiem na telewizor Samsung QLED QE65Q80A. Ma równie duży wyświetlacz o równie wysokiej rozdzielczości, a do tego warstwę kropek kwantowych, zapewniających żywe i wiernie odwzorowane kolory. To także urządzenie uniwersalne, które sprosta wymaganiom stawianym przez różne grupy użytkowników – jak najbardziej godne polecenia.

Podczas Black Week na Allegro telewizor Samsung QLED QE65Q80A kosztuje tylko 3799 zł (zamiast 4799 zł). Oferta obowiązuje od 23 listopada.

Smartwatch Amazfit dla aktywnych taniej o 350 zł

A na koniec świetny smartwatch w równie świetnej cenie. To Amazfit 2 Stratos, za który teraz zapłacisz niewiele więcej niż za nowego Mi Banda. To wytrzymały (wodoszczelny i z ekranem pokrytym szkłem Gorilla Glass) zegarek wyposażony w GPS, pulsometr i barometr. Analizuje pułap tlenowy VO2max, mierzy czas snu i monitoruje wyniki w kilkunastu trybach sportowych. Wyświetla też powiadomienia z telefonu, a na jednym ładowaniu spokojnie działa przez 5 dni.

W trakcie Black na Allegro smartwatch Amazfit 2 Stratos kosztuje tylko 199 zł (zamiast 549 zł). Oferta obowiązuje od 23 listopada.

Podczas Black Week na Allegro przecenionych zostało również wiele innych urządzeń, a także akcesoria, gry, zabawki czy ubrania. Już wkrótce wrócimy z kolejną porcją ofert, a tymczasem jeszcze jedna krótka informacja...

Specjalna oferta z pakietem Smart!

Jest wiele powodów, dla których warto mieć pakiet Smart! na Allegro. Najważniejszy z nich jest taki, że możesz wówczas liczyć na szybką i darmową wysyłkę. Podczas Black Week możesz w dodatku wykupić abonament na rok z góry i jeśli skorzystasz przy tym z Allegro Pay, to otrzymasz 3 miesiące gratis. Sam pakiet jest w dodatku teraz dostępny w obniżonej cenie – 39 zł za 12 miesięcy. Oferta obowiązuje do 23 grudnia 2021 roku.

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.