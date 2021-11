To już ostatni dzień akcji Black Week na Allegro. Właśnie dziś – w Cyber Monday – do wyprzedaży dołączają kolejne produkty w wyraźnie obniżonych cenach. Sprawdź, co warto kupić.

Ostatni dzień Black Week na Allegro. Co warto kupić w Cyber Monday?

Trudno ocenić akcję Black Week na Allegro inaczej niż jako hit. W trakcie tych kilku dni wyprzedaży można było kupić dużo naprawdę dobrego sprzętu w cenach, które okazywały się bezkonkurencyjne. Podobać mogła się też różnorodność tych produktów i dobrze widać to też ostatniego dnia, a więc w Cyber Monday. Jak się zaraz przekonasz, obniżono ceny zarówno smartfonów czy telewizorów, jak i sprzętu AGD (no i wielu innych, które jednak nie zmieściły się w tym artykule).

Zanim przejdziemy do konkretnych ofert, dodajmy jeszcze szybko, że wciąż aktywna jest promocja na Allegro Smart!, a więc usługę zapewniającą szybką i darmową wysyłkę w ramach abonamentu. Podczas Black Week możesz wykupić go na rok za jedyne 39 zł. Jeśli w dodatku skorzystasz w tym celu z usługi Allegro Pay, to otrzymasz 3 miesiące gratis, więc okres wydłuży się aż do 15 miesięcy. A teraz do rzeczy…

Nowy iPhone taniej o 300 zł

Podobnie jak na start Black Week i w samo Black Friday, tak i w wieńczące akcję Cyber Monday na Allegro można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze smartfona Apple. Tym razem przeceniony został iPhone 13 w niebieskim wariancie z 256 GB pamięci na pliki. To solidne urządzenie z 6,1-calowym wyświetlaczem OLED, dobry kamerami ze stabilizacją i HDR-em oraz wydajnym procesorem Apple A15 Bionic, a także kompletem kluczowych modułów łączności bezprzewodowej.

W Cyber Monday na Allegro smartfon iPhone 13 kosztuje tylko 4399 zł (zamiast 4699 zł). Oferta obowiązuje od 29 listopada i jeśli masz chrapkę na ten sprzęt, to koniecznie śledź ofertę, bo 92 egzemplarze na pewno rozejdą się jak ciepłe bułeczki.

Budżetowy smartfon realme taniej o 300 zł

O tyle samo (to znaczy o 300 zł) obniżona została także cena smartfona realme narzo 30A, co w jego przypadku oznacza jednak prawie połowę ceny. To świetny telefon z niższej półki, który już po chwili użytkowania zaskakuje płynnością działania, jakością ekranu i długim czasem pracy (zapewnianym przez akumulator 6000 mAh). Znalazło się nawet miejsce dla czytnika linii papilarnych, szybkiego ładowania i potrójnego aparatu (choć w tym ostatnim kontekście nie można się nastawiać na rewelację). A dopełnieniem całości jest stylowy design.

Na koniec akcji Black Week na Allegro smartfon realme narzo 30A kosztuje 399 zł (zamiast 699 zł). Oferta obowiązuje od 29 listopada.

43-calowy telewizor LG taniej o 400 zł

Pozostańmy wśród urządzeń klasy podstawowej, bo porządnej przeceny doczekał się również 43-calowy telewizor LG 43UP75003LF. To model kierowany do osób o nieco mniejszych wymaganiach, ale wciąż oferujący bardzo ładny obraz w rozdzielczości 4K, HDR z inteligentną kontrolą jasności, przyzwoite głośniki o mocy 20 W oraz wszystkie najważniejsze tunery i opcje łączności. Oddaje do twojej dyspozycji także webOS-a – jeden z najlepiej działających i najwygodniejszych systemów Smart TV na rynku.

Z okazji Cyber Monday na Allegro telewizor LG 43UP75003LF kosztuje jedynie 1399 zł (zamiast 1799 zł). Oferta obowiązuje od 29 listopada.

Uniwersalny laptop HP taniej o 450 zł

A może w Cyber Monday rozglądasz się za laptopem? Zerknij, czy czasem HP 15s-eq2011nw nie spełnia twoich wymagań, bo dziś możesz na jego zakupie sporo zaoszczędzić. Ten smukły laptop jest wyposażony w 15,6-calowy wyświetlacz Full HD z powłoką antyrefleksyjną, wydajny procesor AMD Ryzen 5 5500U, 8 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 512 GB. To uniwersalny sprzęt, który najlepiej sprawdzi się w codziennych zadaniach, przy odtwarzaniu multimediów czy też podczas nauki.

Na finał Black Week na Allegro laptop HP 15s-eq2011nw kosztuje tylko 1999 zł (zamiast 2449 zł). Oferta obowiązuje od 29 listopada.

Golarka Braun taniej o 450 zł

Do tej pory koncentrowaliśmy się głównie na urządzeniach budżetowych i podstawowych, ale nie myśl, że na Allegro nie znajdziesz też produktów premium w obniżonych cenach. Za przykład może posłużyć golarka Baun Series 9 Wet&Dry – jedna z najbardziej zaawansowanych w ofercie tego producenta. Ma obrotową głowicę z wibracjami sonicznymi i potrafi doskonale dostosować się do kształtu twarzy, dzięki czemu już pierwsze pociągnięcie daje zadowalające rezultaty. Jest nie tylko wydajna i dokładna, ale też delikatna. Zgodnie z nazwą może pracować na sucho i mokro – do godziny na jednym ładowaniu (a w nagłej sytuacji wystarczy 5-minutowe ładowanie na jedno pełne golenie).

Ostatni dzień Black Week na Allegro to moment, w którym golarka Braun Series 9 Wet&Dry kosztuje 949 zł (zamiast 1399 zł). Oferta obowiązuje od 29 listopada.

Ekspres do kawy Nivona taniej o 600 zł

Na koniec – ekspres do kawy. Nie byle jaki, bo Nivona CafeRomatica 680 to naprawdę porządny sprzęt z 6 fabrycznymi przepisami na kawę i kreatorem umożliwiającym skomponowanie własnej. Przygotowuje zarówno czarne, jak i mleczne kawy, a młynek z hartowanej stali mieli ziarna w optymalnych warunkach, będąc przy tym niemal bezgłośny. Obsługę ułatwiają: kolorowy wyświetlacz oraz moduł Bluetooth pozwalający na korzystanie z aplikacji na telefonie.

W promocyjnej ofercie z okazji Black Week na Allegro ekspres Nivona CafeRoatica 600 kosztuje tylko 1799 zł (zamiast 2399 zł).

Ostatnia szansa na duże oszczędności

Pośpiech jest wskazany, bo to już finał wyprzedaży. Zajrzyj na oficjalną stronę akcji Black Week na Allegro, aby znaleźć wszystkie przecenione produkty. Najprościej będzie po prostu kliknąć poniższy przycisk:

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.