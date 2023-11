Dla jednych każde nowe Call of Duty to odgrzewany kotlet. Dla innych ta seria to niemalże styl życia. Nie ma znaczenia, do której z tych grup należysz, bo po ograniu kampanii w Call of Duty: Modern Warfare 3 wszyscy będą zaskoczeni. Naprawdę wszyscy.

Call of Duty – marka, o którą biją się najwięksi producenci konsol. Call of Duty – marka, której właśnie stuknęło 20 lat. Niesamowite, prawda? Szczególnie patrząc na to jak owe dwie dekady zmienia się ta legendarna już seria… i jakie emocje wzbudza każda kolejna jej odsłona. Niebywale mocno widać to ostatnio, gdy Activision Blizzard sięgnęło ponownie po swoje bezapelacyjnie największe skarby. I tak dzięki temu w 2020 roku dostaliśmy Call of Duty: Black Ops – Cold War, a później będące rebootem chyba najlepszej podserii z tego cyklu - Call of Duty: Modern Warfare.

Niestety, choć ten specyficzny ruch początkowo wydawał się wyjątkowo miłym (i bardzo potrzebnym) powiewem świeżości to jednak ostatnie kilkanaście miesięcy to już pasmo narzekań na to co w tej serii się dzieje. Wystarczy spojrzeć na ostatni, Halloweenowy karnet bojowy poświęcony bohaterowi komiksów - Spawn’owi (o różowej skórce Niki Minaj już nawet nie wspominając).

Oczywiście, wiemy, że znajdą się i tacy fani fan Call of Duty, których cieszy każda nowość trafiająca do ich ulubionej serii, w szczególności sieciowego Call of Duty: Warzone. Można mieć jednak lekkie obawy jak zareagują pozostali gracze na zmiany, które serwuje nam tryb kampanii Call of Duty: Modern Warfare III. My już w redakcji trochę w nią pograliśmy (wszak wczesny dostęp wystartował kilka godzin temu) i mamy dość różne pierwsze wrażenia z tej przygody.

Sebastian Barysz Kampania Call of Duty: Modern Warfare 3 okiem wielkiego fana serii No i stało się. Pierwsi gracze już przystąpili do rozgrywki w Call of Duty: Modern Warfare 3 i mnie naturalnie nie mogło tam zabrakną z prostego powodu - w MW2 spędziłem 493 godziny i fajnie byłoby sprawdzić, w jakim kierunku zmierza ta seria. Spędzam właśnie kolejne godziny w kampanii Call of Duty: Modern Warfare 3. Postrzelali, pobawili się, więc czas na kilka wniosków z rozgrywki dla pojedynczego gracza. Bez spoilerów fabularnych.







Kampania Was zaskoczy. To jest pewniak



Activision chwali się tym, że Call of Duty: Modern Warfare 3 wprowadza otwartą strukturę misji, czyli Open Combat Mission. W pewnym momencie zacząłem zastanawiać się, czy gram w typową dla tej serii kampanię, czy może przypadkiem włączyłem Warzone. Jeśli mieliście do czynienia z darmowym battle royale, to umiejętność sprawnego lootowania bardzo wam się przyda.



Kampania Call of Duty: Modern Warfare 3 daje w wielu momentach taką swobodę decyzyjną, jakiej jeszcze nigdy nie było. Chcesz wyciąć w pień całe oddziały? Nie ma problemu, uzbrojenia tutaj nie brakuje. Zależy Ci na dyskrecji? Jasne, działaj. Czy taka formuła działa? Działa w ten sposób, że podkopuje utrwalony obraz typowej, oskryptowanej kampanii Call of Duty. Jasne, takich momentów tu nie brakuje, ale tym razem sięgniemy po inne pakiety naszych zdolności. Jasne, graliście w Warzone, ale do Warzone w kampanii raczej nikt nie jest przyzwyczajony. Teraz mamy szansę to uczynić.











Powraca temat terroryzmu



Makarov powraca - to nie spoiler, tylko informacja ujawniona już kilka miesięcy temu - i jest potężny jak nigdy. Żyjemy w czasach bardzo niespokojnych czasach; przypominają nam o tym informacje ze świata. Przypomni nam o tym również kampania w Call of Duty: Modern Warfare 3. Krew się poleje.











Activision - jak Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili!



Dostrzegam pozytywne zmiany w warstwie mechanik, z których zrobimy kolosalny użytek, gdy multiplayer stanie się dostępny. Wszystko wskazuje na to, że będzie szybciej. Obecność cancel slide cieszy i nie raz uratuje nam skórę. Wspinamy się szybciej, nie ma już tej chmury gazów wylatującej z lufy broni… ileż to razy w sieciowym MW2 strzelałem na oślep, a pech chciał, że grając myszką nie wychodziłem zazwyczaj zwycięsko z takiej konfrontacji, bo tak się złożyło, że rywal grał padem, więc miał naturalną przewagę w takiej sytuacji.



Ciekawie prezentuje się nowa postawa strzelecka, czyli Tactical Stance. To kompromis między strzelaniem z biodra, a celowaniem precyzyjnym. Wygląda to efekciarsko i chętnie z tego korzystam w wąskich korytarzach. Oczywiście mowa cały czas o starciach z botami, a jak będzie w sieciowej rozgrywce? Czas pokaże. Spocznij. Idziemy grać dalej.

Maciej Piotrowski Kampania Call of Duty: Modern Warfare III po nowemu, czyli Pan Maruda przeciera oczy ze zdumienia Powiedzieć, że zostałem totalnie zaskoczony kampanią dla jednego gracza w Modern Warfare 3 to jak nic nie powiedzieć. Kilkukrotnie przecierałem oczy ze zdumienia widząc, ze zamiast moich ulubionych, mocno oskryptowanych, ale za to ociekających adrenaliną akcji rodem w hollywoodzkich blockbusterów, kampania wita mnie misją niemal żywcem wyciągniętą z Call of Duty: Warzone – z szeregiem skrzyń z bronią i całą masą najróżniejszych akcesoriów rozsianych po mapie. Ba, znalazły się tu nawet jednorazowe gadżety pokroju BSP, działka strażniczego czy naprowadzanej rakiety, które bardziej kojarzą mi się z nagrodami za killstreaki w trybie sieciowym niż rozgrywką w kampanii.



No dobra, chyba z mniejszą uwagą śledziłem doniesienia z tejże gry myśląc, że co jak co, ale kampania w Call of Duty to jedyne w swoim rodzaju filmowe doświadczenie, którego poprawiać nie ma co… bo i tak to właściwie tylko przybudówka do trybu sieciowego. Jak widać, trochę się pomyliłem.







Miło zobaczyć starych znajomych i nowe-stare misje



Nie ma co udawać – Open Combat Missions zupełnie mi nie podeszły. Tak jak dla mnie nieco dziwaczna próba większego zainteresowania graczy Call of Duty: Warzone – coś jak próba pokazania nam „Hej, zobaczcie jak się w to fajnie gra! Więcej i lepiej, bo z innymi graczami dostaniecie tego w Warzone.” No cóż, chyba jestem już na takie bajery za stary.



Doceniam jednak, i to bardzo, starania twórców Call of Duty: Modern Warfare 3, by przedstawić nam starą historię po nowemu. Wiadomo było, że w jakiś sposób ta część nawiąże do oryginału, ale muszę przyznać, że to co nam tutaj zaserwowano naprawdę miło połachotało moje fanowskie serducho. Nie chcę nikomu psuć zabawy więc powiem tylko, co pewnie już wiecie, że znane misje potrafią mieć nie tylko inny przebieg, ale i zupełnie inny, mocno zaskakujący finał. Szkoda tylko, że cała historia zdaje się być teraz opowiadana bardziej przerywnikami filmowymi niż rozgrywką w trakcie misji.







Quo Vadis, Call of Duty?



Mówicie co chcecie, ale coraz bardziej wydaje mi się, że kampanie w Call of Duty wkrótce totalnie znikną z tej serii. I tak, wiem że już jedna tak próba już była i raczej nie została przyjęta szczególnie entuzjastycznie, ale jeśli ten kierunek – z otwartymi misjami bojowymi się przyjmie to prędzej czy później zobaczymy Call of Duty: Warzone z faktycznym trybem kampanii dla wielu graczy. Czy to źle? Pewnie nie, ale dla graczy-dinozaurów, takich jak ja, w tym momencie skończy się pewna epoka – niezapomnianych kampanii na jednego gracza. Czy Call of Duty: Modern Warfare 3 jest tego jaskółką? Przekonamy się już wkrótce.

Grę Call of Duty: Modern Warfare 3 (PC/PS5) do testów otrzymaliśmy bezpłatnie od firmy Activision