Dla kogo stworzony został Asus Chromebook CX5601? Jak chromebook klasy premium sprawdza się na co dzień i dlaczego udowadnia, że laptop z ChromeOS może dziś stać się jedynym komputerem w domu i doskonałym sprzętem do pracy?

Asus Chromebook CX5601 - laptop klasy premium na ChromeOS?

Asus Chromebook CX5601 wyróżnia się z tłumu i to bardzo! Laptop jest bardzo, ale to bardzo estetycznie wykonany - połączenie aluminium z przyjemnym, świetnej jakości tworzywem sztucznym robi niesamowitą robotę. No i to jednolicie czarne wykończenie - ot biznesowy chromebook jak się patrzy! Biznesowy i domowy, bo przy płynności pracy i łatwości obcowania z ChromeOS model ten wybornie nadaje się do pełnienia roli jedynego komputera w domu.

Estetyka to aspekt, w którym Asus Chromebook CX5601 radzi sobie tak doskonale, że aż trudno uwierzyć, że jest chromebookiem. Zwykle bowiem (z małymi wyjątkami) laptopy pracujące pod kontrolą systemu od Google są urządzeniami bardzo przyjemnymi, ale pełnymi ograniczeń. Dość niedrogimi, ale nieco budżetowymi. Nie w tym przypadku! Tu wszystko gra aż miło, czego przykładem niech będzie bardzo dobry dotykowy ekran otoczony minimalnymi, nierzucającymi się w oczy ramkami, który możemy sobie obrócić i zrobić z tego laptopa klasyczny tablet - dla grafików coś genialnego.

Premium nie wynika jednak w przypadku tytułowego komputera jedynie z tego, że ktoś postarał się ładnie go narysować i zdecydował na wykorzystanie wysokiej klasy materiałów i obracanego ekranu. Oj nie, w tym laptopie próżnym trudem jest doszukiwanie się oszczędności, czy budżetowych naleciałości. Maszynę napędza 10-rdzeniowy procesor Intel Core i7 12-generacji, który aktywnie wspiera układ graficzny Intel Iris Xe, 16 GB pamięci RAM i aż 512 GB przestrzeni na dane na dysku SSD.

Nie można narzekać również na porty, mamy tu bowiem nie tylko 2 porty USB typu C z Thunderbolt, ale również złącze na karty microSD, klasyczne USB typu A oraz port HDMI - wszystko, czego potrzeba i wszystko, o czym kiedyś zapomniała konkurencja. Co ciekawe, chromebook ten spełnia również wojskowy standard odporności US MIL-STD 810H i choć nie znaczy to, że będzie to sprzęt idealny do oglądania YouTube`a podczas survivalu w Bieszczadach, to zapewnia on, że laptop ten doskonale poradzi sobie podczas mniej subtelnego użytkowania na co dzień.

Specyfikacja Asus Chromebook CX5601

Procesor: Intel® Core i7-1255U, 1,7 GHz (12M Cache, max 4.7 GHz, 10 rdzeni)

Karta graficzna: Intel Iris Xe Graphics

Pamięć RAM: 16 GB

Dysk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD

Ekran: 16 cali, LED, 1920x1200 pikseli, proporcje 16:10

Złącza: 1x USB 3.2 typu A; 2x USB 3.2 typu C - Thunderbolt, 1x HDMI, 1x 3.5 mm Combo Audio Jack, port na karty pamięci MicroSD, port Kensington

Łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Bateria: do 10 godzin

Wymiary: 35,8 x 26,1 x 1,9 cm

Waga: 2,15 kg

Dodatkowe: głośniki Harman Kardon, militarny standard odporności US MIL-STD 810H, kamera FullHD

Chromebook, którego chce się używać!

Kiedy już przeminie pierwsze, świetne wrażenie i zaczynamy korzystać z tego komputera, szybko dochodzi do nas, że wszystko jest tu przemyślane, wszystko jest takie w punkt. Dobrze trafiono z ekranem, którego 16-cali i ładna reprodukcja kolorów sprawdza się w pracy i podczas rozrywki. Rozdzielczość również jest więcej niż zadowalająca, chociaż tu wiadomo, że zawsze chciałoby się więcej. Na plus - i to ogromny plus - fakt, że ekran jest obracany. Zabieg ten wysoce zwiększa możliwości komputera oraz jego użyteczność. Włączamy film lub serial? Obracamy ekran i oglądamy z przyjemnością. Chcemy coś graficznie powalczyć z rysikiem, coś narysować, bo kreatywna z nas bestia? Odwracamy ekran lub w ogóle kładziemy go na płasko w trybie tabletowym. Możliwości wykorzystania obracanego ekranu ograniczają jedynie nasza fantazja i potrzeby.

Bardzo dobre wrażenie robi również duet klawiatury i touchpada. Ta pierwsza jest duża, ma wygodne, optymalnie rozmieszczone klawisze z miłym, takim przewidywalnym skokiem, a do tego jest ładnie podświetlana i wzbogacona o sekcję numeryczną. Do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi nadaje się świetnie, podobnie jak i do pisania. Ewentualnie można by sobie zażyczyć, by panel z klawiaturą był nieco sztywniejszy, ale i tak powinien on dostać takie mocne 4 na 5.

Przy klawiaturze nie zapomnijmy o klawiszach funkcyjnych. Te ułożone są tak, że wybitnie uprzyjemniają pracę z ChromeOS, a to pozwalają na podejrzenie otwartych okien aplikacji, a to na blokadę ekranu czy zrobienie screena. Przemyślane i użyteczne. Podobnie pozytywne wrażenie sprawia touchpad - duży, wygodny i precyzyjny. Szkoda, że nie jest pokryty szkłem i jest klasycznie klikalny, ale znowuż, jest to czyste czepialstwo.

Co jeszcze, o czym jeszcze warto wspomnieć? Głośniki oczywiście! Harman Kardon zrobiło tu genialną robotę. Chromebook gra aż miło, oferując pełny, a przy tym naprawdę szeroki dźwięk, czysty, dość dynamiczny i - to trzeba powtórzyć - czysty. Do słuchania muzyki, do oglądania filmów - w trybie z wywiniętym ekranem, dzięki tym głośnikom komputer nadaje się wyśmienicie.

Wady? Moim zdaniem - brak. Może ta sztywność panelu, ale jakoś tak nie mogę pozbyć się wrażenia, że czepiam się tu na siłę. Obiektywnie jednak czasem laptop potrafi zahałasować kiedy odpali wentylatory i czasem robi to w dziwnych sytuacjach, ot włączamy sobie klip na YouTube, a ten odpala helikopter. Co ciekawe, o ile na początku mojej przygody z tym komputerem zdarzało się to zauważalnie często, o tyle po pewnym czasie - praktycznie nie słyszałem już chłodzenia. Może poprawiła to aktualizacja systemu, może to, że w końcu skonfigurowałem wszystko pod siebie? Trudno orzec.

Oczywiste zalety chromebooka?

Asus Chromebook CX5601 jest ucieleśnieniem ewolucji samej idei chromebooka - ewolucji w stronę komputerów domowych. Chromebooki zawsze znane były z szybkości i stabilności działania - takie zalety ChromeOS. Te stosunkowo nieduże, świetnie odnajdywały się w studenckich plecakach, torbach czy innych teczkach, a nawet cenili je sobie freelancerzy czy po prostu ludzie kreatywni, pracujący zdalnie. Sam przed laty pracowałem czynnie na małym chromebooku, który wspierał komputer stacjonarny i chwaliłem sobie tę maszynę bardzo. Czym od tych klasycznych form chromebooka różni się Asus Chromebook CX5601?

Po pierwsze, Asus Chromebook CX5601 to stosunkowo duży laptop. 16-calowy ekran, pełna klawiatura z sekcją numeryczną, bardzo dobre głośniki, sporo portów - zmieszczono tu wszystko, co potencjalnie byłoby nam potrzebne do wygodnej pracy i codziennego używania komputera. Po drugie, spore rozmiary przekładają się zawsze na wagę i Asus Chromebook CX5601 do najlżejszych nie należy. Rzecz jasna, w plecaku czy torbie możemy go swobodnie przenosić, ale nie jest to ultramobilny 13-calowy laptop.

Po trzecie, CX5601 stworzono wręcz do wygodnej pracy, bo jest to bardzo wydajny i bardzo wdzięczny w użytkowaniu sprzęt. Nie ma tu budżetowych rozwiązań, znanych z najpopularniejszych chromebooków sprzed lat, tu jest na bogato. Procesor intel Core i7 12-generacji, 16 GB pamięci RAM, 512 GB dysku SSD - tak, to sprzęt skonfigurowany bezkompromisowo. Co ważne, wykorzystane podzespoły nie wpływają na czas pracy laptopa z dala od gniazdka. Producent deklaruje około 10 godzin pracy na baterii, ja spokojnie pracowałem sobie z CX5601 jakieś 6 do 8 godzin (w zależności od dnia), a wieczorem i tak mogłem bez stresu odpalić sobie Netflixa, więc tu jest znowu, lepiej niż dobrze.

Lekki system operacyjny, pełny zmyślnych rozwiązań, jak uwielbiany przeze mnie klawisz na klawiaturze aktywujący Wyszukiwanie: w sieci czy wśród zasobów przechowywanych na dysku twardym, czy świetne emulowanie aplikacji pisanych dla systemu Android - w razie wu nawet w małym oknie odpalimy sobie jakiś program, który działał będzie więcej niż poprawnie. ChromeOS sam w sobie praktycznie na każdym sprzęcie działa szybko i stabilnie, a na takiej konfiguracji jak w przypadku testowanego Asusa system śmiga jak sprinter.

Intuicyjność Chrome OS, bardzo wydajne podzespoły i dbałość o pełną konfigurację - świetne głośniki sygnowane przez Harman Kardon, precyzyjny i bardzo duży touchpad, wygodna, duża klawiatura z klawiszami o skoku jak z topowych laptopów i bardzo przyjemny dla oka 16-calowy ekran sprawiają, że chromebook ten wyśmienicie nadaje się do pracy i jeszcze lepiej do domowego użytku. Cóż, to po prostu arcyprzyjemna maszyna.

Ładny, szybki, prosty… idealny?

Jak podsumować to, czym w istocie jest Asus Chromebook CX5601? Cóż, to diabelnie ładny, świetnie wykonany, bardzo funkcjonalny i stosunkowo niedrogi laptop, który ma jedną olbrzymią zaletę. Pracuje pod kontrolą ChromeOS. Rzecz jasna, znajdą się najpewniej i tacy, którzy stwierdzą, że domowy komputer bez klasycznego systemu operacyjnego nie będzie najlepszym pomysłem, niemniej - to błędne myślenie.

Domowy komputer, taki do popracowania, napisania maila, przeglądania sieci czy oglądania seriali na Netflixie - czyli do zastosowań, do których najczęściej komputera w domu używamy, absolutnie nie potrzebuje systemu operacyjnego w klasycznej formie. Więcej nawet, wygoda użytkowania komputera, który de facto jest wariacją na temat najpopularniejszej przeglądarki internetowej, powszechnie znanej i powszechnie lubianej, znacznie przerasta komfort korzystania z klasycznych laptopów (nawet tych ze średniej półki cenowej).

Wygoda ta, intuicyjność i prostota sparowane ze świetnym designem, bardzo dobrym ekranem, który możemy sobie obracać nawet do trybu tabletowego, tworzą naprawdę świetny sprzęt. Asus Chromebook CX5601 to laptop, który może stać się głównym domowym komputerem i który to poradzi sobie w tej roli wyśmienicie. U mnie stał się głównym komputerem do pracy i radził sobie ze wszystkim śpiewająco, więc w roli domowej maszyny, laptopa do nauki, a nawet komputera biurowego - poradzi sobie doskonale.