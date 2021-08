Jaki jest najlepszy darmowy program do odzyskiwania danych? Trudno wybrać jeden, dlatego mamy dla ciebie kilka propozycji. Oto najlepsze sposoby, by poradzić sobie z problemem niechcianej utraty plików, spowodowanej błędem systemu, infekcją albo po prostu nieuwagą użytkownika.

Odzyskiwanie danych z dysku, pendrive’a czy karty SD nie jest wcale takie proste. Na szczęście są programy, które skutecznie pomagają przywrócić pliki utracone czy to przez przypadkowe ich usunięcie, błąd systemu czy też infekcję, a część z nich jest dostępna bezpłatnie. W tym rankingu przedstawiamy właśnie te najlepsze darmowe programy do odzyskiwania danych w systemie Windows 10 (lub starszym).

Jaki darmowy program do odzyskiwania danych wybrać? Ranking 2021:

Odzyskiwanie danych z dysku, karty SD lub pendrive’a. Jak się za to zabrać?

Jak przywrócić usunięty dokument czy skasowane zdjęcie? Można na przykład oddać sprzęt do specjalistycznego serwisu, ale to wiąże się często z dużymi wydatkami, których... wcale nie trzeba podejmować. Trzeba bowiem wiedzieć, że można to zrobić samemu. Służą do tego aplikacje typu „recovery” i choć większość z nich to programy płatne, to zwykli użytkownicy rzadko tak naprawdę potrzebują tak zaawansowanych narzędzi.

Alternatywą dla tych płatnych są darmowe programy do odzyskiwania danych. Są one przeważnie proste w obsłudze, a równocześnie całkiem skuteczne, szczególnie jeśli podejmie się działania szybko (a plik został skasowany w sposób standardowy, a nie na przykład przy użyciu programu przeznaczonego do trwałego usuwania danych). Oczywiście nie każde narzędzie spisuje się równie dobrze, stąd też to zestawienie.

Jedne programy radzą sobie lepiej w pewnych sytuacjach, drugie – w innych, ale tak naprawdę trudno jednoznacznie określić, które w jakich. Dlatego też polecamy nie jakąś jedną konkretną aplikację, lecz pięć różnych (a na dokładkę jeszcze jedną). Wierzymy, że któraś z nich okaże się pomocna w twojej sytuacji. Czas, by powiedzieć sobie na ich temat nieco więcej.

Oto najlepsze programy do odzyskiwania danych za darmo

Disk Drill

Producent: 508 Software , licencja: bezpłatna (prywatna) , systemy: Windows 10/8/7/Vista/XP

Pobierz Disk Drill ze sprawdzonego źródła

Program Disk Drill (znany wcześniej pod nazwą Pandora Recovery) oferuje przyjazny użytkownikowi interfejs. Ze skutecznością bywa różnie, ale i tak znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o bezpłatne rozwiązania – dlatego też jest wiele osób, którym faktycznie pomógł.

Jego działanie rozpoczyna się od skanowania dysku w celu utworzenia indeksu istniejących i nieistniejących już katalogów i plików. Tak utworzony indeks można przeszukać ręcznie lub skorzystać z wyszukiwarki, podając te informacje o poszukiwanym dokumencie, zdjęciu czy filmie, które znamy (takie jak nazwa, rozmiar, rozszerzenie czy data utworzenia). Wybierz następnie, gdzie mają pojawić się odnalezione dane i… to wszystko.

Aplikacja radzi sobie z odzyskiwaniem plików z dysków twardych i pamięci flash, a nawet potrafi odzyskać utraconą partycję. Wypada jednak zaznaczyć, że bezpłatna wersja programu Disk Drill jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i pozwala odzyskać maksymalnie 500 MB utraconych danych z woluminów FAT/NTFS.

TestDisk & PhotoRec

Producent: CGSecurity , licencja: bezpłatna (freeware) , systemy: Windows/Linux/macOS

Pobierz TestDisk & PhotoRec ze sprawdzonego źródła

To w pełni bezpłatny program o bardzo dużych możliwościach, który początkujących użytkowników może zniechęcać jednak swoim interfejsem. Bez wątpienia to on właśnie jest największym minusem, ale jeśli chce się odzyskać pliki, to warto zacisnąć zęby i dać mu szansę. Tak jak sugeruje to nazwa, w rzeczywistości jest to pakiet dwóch narzędzi, które pozwalają na odzyskiwanie utraconych danych.

TestDisk służy przede wszystkim do przywracania usuniętych partycji i sektorów rozruchowych (FAT32 i NTFS), co może okazać się przydatne na przykład po instalacji linuksowej dystrybucji. Umożliwia zlokalizowanie EXT2/3/4 Backup SuperBlock, odzyskanie usuniętych elementów z systemów plików FAT, exFAT, NTFS oraz EXT2, a także skopiowanie plików z usuniętych partycji FAT, exFAT, NTFS oraz EXT2/3/4.

Jego cennym kompanem jest PhotoRec – narzędzie, które umożliwia odzyskiwanie usuniętych plików: dokumentów, archiwów i – przede wszystkim – zdjęć, które „zniknęły” z dysków twardych i innych nośników pamięci. Podobnie jak TestDisk cechuje się przy tym bardzo dużą skutecznością, a do tego oferuje także graficzny interfejs, co ułatwia obsługę tym mniej zaawansowanym użytkownikom.

Recuva

Producent: Piriform , licencja: bezpłatna (prywatna) , systemy: Windows 10/8/7/Vista/XP

Pobierz Recuva ze sprawdzonego źródła

Recuva to najpopularniejszy, a zarazem jeden z najbardziej skutecznych programów do odzyskiwania plików – przede wszystkim tych, które przez przypadek zostały usunięte „dopiero co”. Innymi słowy: najlepiej radzi sobie w sytuacjach, gdy próba odzyskania pliku ma miejsce zaraz po jego usunięciu (z dysku twardego lub karty pamięci) i nie ma większego znaczenia to, czy został on skasowany przez błąd użytkownika czy też na przykład w wyniku infekcji.

Program został stworzony przez Piriform, a więc autora narzędzia CCleaner i tak jak ono, cechuje się szeroko rozumianą prostotą. Ta cecha nie tylko sprawia, że korzystanie z aplikacji jest dziecinnie proste, ale też zapewnia odpowiednie przyspieszenie całego procesu. Wiążącym się z nią atutem bez wątpienia są też niskie wymagania sprzętowe. Zdecydowanie nie jest to narzędzie doskonałe, ale spośród tych darmowych jest mu do takiego tytułu bardzo blisko.

Tak na marginesie – co ciekawe, jedną z najlepszych funkcji Recuva jest ta zupełnie odwrotna do opisywanej. Program oferuje mianowicie skuteczne i trwałe usuwanie plików – robi to tak, by żadne narzędzie nie było w stanie ich odzyskać.

Stellar Free Data Recovery Software

Producent: Stellar , licencja: bezpłatna (prywatna) , systemy: Windows 10/8/7

Pobierz Stellar Free Data Recovery Software ze sprawdzonego źródła

Stellar Free Data Recovery Software to jeden z najnowszych programów tego typu, ale szybko udowodnił swoją skuteczność na komputerach wielu użytkowników. Efektywnie odzyskuje utracone dane i pozwala je wygodnie przeszukiwać. Radzi sobie z dyskami HDD i SSD, z pendrive’ami i kartami SD oraz z najróżniejszymi plikami zapisanymi na tych nośnikach: od dokumentów, przez muzykę, po filmy i zdjęcia.

Korzystanie z programu jest dziecinnie proste i ogranicza się do trzech kroków: wybierasz typ nośnika i pliku, skanujesz urządzenia i zapisujesz dane, które odzyskał dla ciebie Stellar Free Data Recovery Software. Przejrzysty interfejs dodatkowo to wszystko ułatwia.

Już w bezpłatnej wersji potrafi zrobić, co do niego należy, nawet w przypadku sformatowanych nośników i plików zapisanych na szyfrowanych dyskach. Co więcej, nie wymagając opłat umożliwia odzyskanie aż 1 GB danych, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym niż u konkurencji.

DMDE Free Edition

Producent: DMDE Software , licencja: bezpłatna (prywatna) , systemy: Windows 10/8/7/Vista/XP

Pobierz DMDE Free Edition ze sprawdzonego źródła

Zdecydowanie nie ma najprzyjaźniejszego interfejsu. Można to jednak programowi DMDE wybaczyć, bo w zamian otrzymujemy narzędzie, które niezwykle sprawnie radzi sobie z odzyskiwaniem danych. Obsługuje wszystkie popularne formaty plików i choć w darmowej wersji ma pewne ograniczenia, żadne z nich nie powinny być powodem do rezygnacji z dania mu szansy.

DMDE nie wymaga instalacji (co mogłoby spowodować nadpisanie danych, które próbuje się odzyskać). Wystarczy wrzucić program na pendrive’a, a tego ostatniego podłączyć do portu USB w komputerze. Po jego uruchomieniu możesz rozpocząć wyszukiwanie i odzyskiwanie plików, jak również dysków i partycji, które stały się niewidoczne dla systemu Windows. Dzięki specjalnym algorytmom radzi sobie nawet w sytuacjach, gdy inne narzędzia zmuszone są się poddać.

Znów na marginesie – DMDE to także rozbudowane narzędzie to zarządzania partycjami, edytowania i klonowania dysków czy konfiguracji macierzy RAID.

Windows File Recovery

Producent: Microsoft , licencja: bezpłatna , systemy: Windows 10

Pobierz Windows File Recovery ze sprawdzonego źródła

Na koniec bonus w postaci autorskiego programu Microsoftu dla użytkowników Windows 10. Gigant z Redmond uznał, że skoro sam stworzył ten system, to najlepiej wie, jak odzyskać pliki, które z tego lub innego powodu zniknęły z komputerowego dysku, pendrive’a czy karty pamięci.

Windows File Recovery – bo tak się nazywa – jest programem dostępnym zupełnie za darmo. Wystarczy go pobrać i zainstalować, a następnie uruchomić z poziomu wiersza poleceń – komendą winfr. Brak graficznego interfejsu może być dla części użytkowników przeszkodą, ale jak to zwykle bywa, coś za coś.

Narzędzie Microsoftu dobrze sprawdza się przy odzyskiwaniu dokumentów, archiwów i plików multimedialnych w systemach NTFS, FAT, exFAT i ReFS. Dlatego też – choć wspominamy o nim na samym końcu – może warto zacząć właśnie od niego.