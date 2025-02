Jakie słuchawki bezprzewodowe douszne lub dokanałowe? Ranking słuchawek TWS 2025

Słuchawki TWS (True Wireless) to słuchawki bezprzewodowe douszne lub dokanałowe, zupełnie pozbawione “kabelka”. Są małe i lekkie, ale mimo to potrafią zaoferować świetne brzmienie i dobrą funkcjonalność. Oto ranking najlepszych słuchawek bezprzewodowych w 2025 roku.

Nasz ranking słuchawek bezprzewodowych przyniesie ci odpowiedź na pytanie o to, jakie słuchawki bezprzewodowe typu TWS warto obecnie kupić. Podobne zestawienie przygotowaliśmy dla dużych słuchawek bezprzewodowych. Tym razem jednak proponujemy coś małego i super mobilnego, zarówno z niższej półki, jak i modele topowe, znacznie droższe od tych pierwszych. Najlepsze słuchawki douszne i dokanałowe oferują dobre brzmienie, długi czas działania, sprawne ANC, przyzwoite mikrofony, wygodną konstrukcję i stabilne połączenie z telefonem. Oto nasz wybór.

Co to są słuchawki TWS? Czy to to samo co słuchawki bezprzewodowe?

Co dokładnie rozumieć pod pojęciem sprzętu określanego jako słuchawki bezprzewodowe? Cóż, to takie, które komunikują się ze smartfonem za pośrednictwem technologii Bluetooth, ale tradycyjnie mają jednak przewód (łączący lewą i prawą słuchawkę). Wielu osobom to się nie podoba. Właśnie dlatego rynek zdominowały prawdziwie bezprzewodowe słuchawki do telefonu, bez żadnego “kabelka”, będące zwyczajnie nowszą odsłoną słuchawek bezprzewodowych. To właśnie słuchawki TWS. Dodajmy też, że dziś technologia stojąca za słuchawkami jest tak zaawansowana, że modele połączone ze sobą kablem stanowią swoistą niszę i są rzadko polecane.

TWS to skrót od True Wireless. Oznacza prawdziwie bezprzewodowe słuchawki, czyli takie, które pozbawione są kabla łączącego obie słuchawki i odtwarzają dźwięk przez Bluetooth. W tym przypadku otrzymujemy dwie oddzielne, niezależne słuchawki, co w zamyśle producentów zapewniać ma użytkownikom maksymalny komfort. I faktycznie, korzystanie z tego typu słuchawek jest nieporównywalnie wygodniejsze od ich starszych kuzynów, połączonych ze sobą przewodem.

Mimo niewielkich gabarytów, całkowicie bezprzewodowe słuchawki Bluetooth potrafią zaskakiwać wysoką jakością dźwięku, dobrym mikrofonem, a nawet skuteczną aktywną redukcją szumu (ANC), która może się przydać w czasie dojazdów w mieście lub podczas podróży samolotem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie każde słuchawki TWS mają aktywną redukcję szumu. Próżno jej szukać w najtańszych modelach, nie ma jej też większość słuchawek dousznych (są za to w wielu słuchawkach dokanałowych). ANC jest zazwyczaj stosowane w najlepszych słuchawkach dokanałowych. No właśnie…



Źródło: pixabay.com

Słuchawki douszne, a może dokanałowe TWS?

Bez problemu kupisz oba typy. Przykładowo Redmi Buds 6 Active są douszne, a Huawei FreeBuds 5i są dokanałowe. Modele douszne mogą oferować bardziej przestrzenne brzmienie i szerszą scenę, ale najlepsze efekty i skuteczne ANC to domena “dokanałówek”. Podczas wyboru warto również przetestować oba typy słuchawek - jeśli ktoś nigdy takiego sprzętu nie wybierał. Okazać się bowiem może (mam nawet takiego znajomego), że “doki”, czyli słuchawki dokanałowe będą generowały pewien dyskomfort podczas słuchania, trzaski, czy nieprzyjemne dudnienie - to kwestia czysto indywidualna. Podobnie, jak to, że dla niektórych słuchawki douszne mogą być nieszczególnie wygodne i niezbyt stabilne.

Warto zwrócić uwagę na to, by całkiem bezprzewodowe słuchawki do telefonu spełniały przynajmniej standard Bluetooth 4.1 - 4.2, a najlepiej Bluetooth 5.0 - 5.3. Bardzo dużą zaletą jest też wsparcie dla kodowania aptX i aptX HD, ponieważ ta technologia zapewnia najwyższą jakość dźwięku. Obsługa AAC też może mieć pozytywny wpływ na jakość. Informacji o wspieranych kodekach szukaj w specyfikacji słuchawek, na stronie producenta.

Ile kosztują dobre słuchawki?

Dobre słuchawki… No właśnie, co to znaczy dobre słuchawki? Dla każdego z nas “dobre słuchawki” będą oznaczały coś innego, więc na to pytanie odpowiedzi nie udzielę. Poflirtuję jednak z odpowiedzią i rzucę sobie, że przyzwoite słuchawki, które nie poddadzą się podczas słuchania podcastów, czy muzyki ze Spotify, spokojnie wyrwiemy w okolicach stówki. Dobre słuchawki to już okolice 300 zł, a bardzo dobre słuchawki - od 300 zł w górę.



Źródło: pixabay.com

Rzecz jasna te moje rozważania można wyrzucić do kosza - jeśli ktoś skrupulatnie ogarnia rynek słuchawek TWS, wie, że zdarzają się modele kosztujące właśnie wspomniane 300 zł, ktróre wpędzają w zakłopotanie słuchawki 2-krotnie droższe. Wie ten ktoś również o tym, że można kupić słuchawki za 500, 600, 700 zł, które w niczym nie będą wybitnie lepsze niż słuchawki za 200, 300 zł. Przykładem mogą być tu słuchawki, których od dwóch lat używam do sportu wszelakiego: Soundpeats Capsule3 Pro. Dziś kosztują w okolicach 200 zł i choć pod względem jakości dźwięku odstają od takich Sony WF-1000XM5 znacznie, to nie na tyle, by uzasadniona była 5-krotna różnica w cenie rynkowej. Jeśli ktoś zapyta: co lepsze Soundpeats Capsule3 Pro czy Sony WF-1000XM5, odpowiedź będzie oczywista. Jeśli ktoś zapyta jednak o to, które słuchawki lepiej kupić? Które słuchawki są bardziej opłacalne? Które mają lepszy stosunek ceny do jakości… Odpowiedź nie będzie już taka oczywista.

Zatem “dobre słuchawki” “dobrym słuchawkom” nierówne!

Jakie słuchawki bezprzewodowe do iPhone’a?

Miłośnicy rozwiązań od Apple pewnie szybko uznają ranking, za niepełny, gdyż (specjalnie) nie umieściłem w nim słuchawek od Apple. Dlaczego, zapytacie? Sprawa jest prosta. Każde słuchawki z rankingu doskonale poradzą sobie w parze z iPhonem, zaś słuchawki od Apple są niebywale kapryśne przy pracy ze smartfonami działającymi w oparciu o system Android. To raz. Dwa, dla prawdziwego fana sprzętu z logo w kształcie nadgryzionego jabłuszka liczą się tylko rozwiązania Apple, co sprawia, że jedyne słuszne słuchawki to AirPods Pro 2 - drogie, ale iście doskonałe. Tańszy model, czyli AirPods 4 to również dobre słuchawki, choć okrojone z pewnych przydatnych funkcji i, “tak dla odmiany”, drogie. Za drogie w mojej ocenie.

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe. Oto polecane modele - ranking 2025

Redmi Buds 6 Active - tanie słuchawki TWS

Tania a dobrze? Czy to możliwe w 2025 roku? Redmi Buds 6 Active pokazują, że tak, robią to, co od lat robią poprzednie generacje tych TWS-ów - grając lepiej niż przewidywałaby to ich cena. Słuchawki wyglądają poprawnie, grają dobrze, są wytrzymałe i przyjemne w użytkowaniu. Do tego nawet dość wygodne, nieźle trzymające na baterii i wyposażone w mikrofony, przez które z powodzeniem można sobie rozmawiać ze znajomymi albo i nieznajomymi. Mają wady? Cóż, w niczym nie są zwyczajnie dobre, a raczej we wszystkim są nader poprawne. Niemniej, kosztują plus/minus 60 zł i w tej cenie zasługują na 6 w 5-stopniowej skali. Czy to najlepsze słuchawki TWS do 100 zł? Nie wiem… Uznajmy je po prostu za najlepsze słuchawki Bluetooth do 70 zł i będziemy mieli problem z głowy.



Źródło: mi-home.pl

Huawei FreeBuds 5i – bardzo dobre słuchawki bezprzewodowe

Huawei FreeBuds 5i to słuchawki cenione szczególnie za wysoką jakość dźwięku. Grają tak dobrze, że część osób porównuje je nawet do znacznie droższych słuchawek. Mają certyfikat Hi-Res, więc w swojej klasie wyróżniają się pod względem szczegółowości, czystości i wyrazistości brzmienia. Zdecydowanie zachęcają do słuchania muzyki w dobrej jakości (stream skompresowany bezstratnie lub pliki typu FLAC). Słuchawki mają ANC, czyli aktywną redukcję szumów, której skuteczność sięga 42 dB, więc zdecydowanie można je polecić do używania na zewnątrz, w mieście, pociągu itp. Warto dodać, że ANC potrafi wyróżnić głos użytkownika, co przekłada się na wyraźniejsze rozmowy telefoniczne lub przez internet. Mogą łączyć się jednocześnie z dwoma urządzeniami, dobrze trzymają się uszu i wytrzymują do 7,5 godziny bez ANC i 6 godzin z ANC, a wraz z etui wytrzymują ponad 20 godzin. Reasumując, Huawei FreeBuds 5i to słuchawkowy odpowiednik takiego Samsunga Galaxy S21 FE, czyli sprzętu o doskonałym stosunku jakości do ceny, którego zwyczajnie nie chce się wymieniać na nowszy i droższy, bo za mniej więcej 300 zł są to słuchawki nader godne uwagi!



Źródło: consumer.huawei.com

Technics EAH-AZ60M2 – zaskakujące słuchawki dla wymagających

Jakość dźwięku imponuje – zarówno podczas słuchania muzyki, oglądania filmów, jak i prowadzenia rozmów telefonicznych. Nie jest to jednak jedyna zaleta słuchawek Technics EAH-AZ60M2. Plusem jest także świetnie działający ANC z funkcją przepuszczania dźwięków na życzenie, a także akumulator zapewniający ok. 7 godz. działania (a z etui czas ten wydłuża się do ok. 25 godz.). Na dobrą sprawę te słuchawki mają tylko jedną wadę i to nie dla każdego. Ich konstrukcja sprawia mianowicie, że z niektórych uszu po prostu zdarza im się wypadać. Jeśli masz więc taką możliwość, dobrym pomysłem może być przymiarka przed zakupem. Tak czy inaczej, Technics EAH-AZ60M2 to w mojej subiektywnej ocenie najlepsze słuchawki TWS za mniej więcej 500/600 zł.



Źródło: technics.com

Sennheiser Momentum True Wireless 4 - słuchawki TWS klasy premium

Z Sennheiserem jest podobnie, jak z Marshallem - produkty tych firm zawsze są jakieś i zawsze celują w konkretnych odbiorców. Szczęśliwie jednak, nawet jak ktoś się z marką jakoś szczególnie nie utożsamia, to z Sennheiser Momentum True Wireless 4 i tak będzie więcej niż zadowolony! Stylistycznie jest tu bardzo charakternie i elegancko, a dźwiękowo bez zarzutu. Słuchawki grają szczegółowo, aż do najwyższych ustawień głośności, wyciągając ze słuchanych utworów bardzo dużo detalu. Plusem jest też system personalizacji brzmienia dopasowujący pracę słuchawek do preferencji słuchacza. Do tego niezły czas pracy, dobre rozmowy telefoniczne i bardzo solidne ANC, i mamy świetne słuchawki, dźwiękowo i jakościowo romansujące z najlepszymi modelami dostępnymi na rynku. Doskonała propozycja do 900 zł, ot co!



Źródło: sennheiser.pl

Google Pixel Buds Pro 2 - topowe słuchawki dla Androida

Google Pixel Buds Pro 2 na łamach benchmarka testował Miron i nie mógł się ich nachwalić, aż doszedł do wątku dotyczącego ceny tych “doków”. Zacznijmy więc od minusów. Po pierwsze, są to słuchawki drogie. Po drugie, pełnię możliwości pokazują sparowane z telefonami serii Pixel od Google. I tyle. Z plusów zaś: wyglądają świetnie, grają świetnie: czysto i dynamicznie, mają bardzo, bardzo dobre ANC, bardzo dobrą baterię i są diabelnie wygodne. To słuchawki kompletne, dla oddanego fana rozwiązań od Google z pękatym portfelem, jedyne słuszne, podobnie jak AirPodsy Pro są jedynym właściwym wyborem dla majętnych miłośników sprzętu od Apple. Innymi słowy, Google Pixel Buds Pro 2 nie są może najlepszymi słuchawkami za nieco ponad 1000 zł, ale są to najlepsze TWS-y dla pikselowych wojowników.



Źródło: blog.google.pl

Sony WF-1000XM5 – najlepsze słuchawki bezprzewodowe do 1000 złotych

Mając do dyspozycji 1000 złotych, naturalnym wyborem będą słuchawki Sony WF-1000XM5. To model topowy pod wieloma względami. Przede wszystkim oferuje jeden z najlepszych systemów ANC na rynku, doceniany (i raz po raz ulepszany) od lat. Wyśmienita jak na tak małe słuchawki jest również jakość dźwięku – w każdym paśmie częstotliwości można liczyć na naturalne brzmienie. Do jakości rozmów głosowych również trudno się przyczepić – zarówno jeśli chodzi o odsłuch, jak i to, co my mówimy. Tak jak możesz przeczytać w naszej recenzji tego modelu, minus na dobrą sprawę jest jeden, ale za to dość poważny. Jest nim cena – jeśli chcesz wydać tysiaka, na pewno nie będziesz żałować, ale z drugiej strony dużo tańszy model (jak choćby wspomniany nieco wcześniej Technics EAH-AZ60M2) wcale nie musi być dużo gorszy.



Źródło: sony.pl

Marshall Słuchawki Motif II ANC TWS - słuchawki TWS uznanej marki

Marshall Słuchawki Motif II to bez dwóch zdań słuchawki JAKIEŚ! Stylistycznie nie da się ich pomylić z żadnymi innymi, są mocno charakterystyczne i tym, którym na designie zależy, którzy lubią dopasować się do styku konkretnej marki, będzie taka estetyka odpowiadała. Dźwiękowo zaś, jak to u Marshalla, jest bardzo dobrze, ale w nie jakoś wybitnie. Producenci tej klasy tak już mają, że lubią oferować świetny, ale nie “prześwietny” sprzęt, by zawsze był sens dopłacenia do czegoś innego. Do rzeczy jednak! Dźwiękowo jest bardzo dobrze, pod kątem ANC tylko dobrze (w tej cenie), pod względem rozmów telefonicznych - poprawnie. Czasy pracy na baterii na plus, obsługa również, podobnie jak i przyjemne dodatki, jak wykrywanie czy słuchawki są w uchu, czy nie są w uchu. Czy to najlepsza opcja z perspektywy relacji ceny do jakości? Nie. Są to jednak słuchawki, które przemawiają do ludzi designem i dźwiękiem, i jako takie mają całkiem szerokie grono odbiorców.



Źródło: marshall.com

SoundCore Space A40 - świetnie wycenione słuchawki

Jestem fanem produktów SoundCore, więc cieszy mnie, że SoundCore Space A40 zasługują na miejsce w tym rankingu. To słuchawki ze wszech miar poprawne, niczym wybitnym się nie wyróżniające, ale bardzo solidne i uczciwie wyceniane. Do plusów zaliczyć trzeba dobre ANC i długi czas pracy, naturalnie dynamiczną reprodukcję dźwięku z, co całkiem ciekawe, niedominującym basem oraz możliwość dość wygodnego dopasowania sobie profilu pracy tych słuchawek do własnych preferencji. Dobrze sprawdzają się podczas rozmów telefonicznych, ogarniają kodeki, których byśmy w tej cenie wymagali i mają potencjał na potanienie w bliskiej przyszłości - jak zejdą poniżej 300 zł, to sam je sobie kupię, jako zapas, a dziś postrzegam je jako świetną propozycję za kwotę do 400 zł.



Źródło: amazon.pl

Edifier NeoBuds Pro 2 - słuchawki ze świetnym stosunkiem ceny do jakości

Edifier NeoBuds Pro 2 testowałem niegdyś i, co tu dużo gadać, to jedno z moich większych zaskoczeń 2023 roku i to właśnie dlatego zasługują na to, by znaleźć się w rankingu słuchawek TWS na 2025 rok. Siła sentymentu… A poważnie, gdy staniały nieco, w cenie w okolicach 400 zł to doskonałe słuchawki! Grają świetnie, są wygodne w obsłudze (jak się ich człowiek nauczy), świetnie się przez nie rozmawia, mają bardzo dobre ANC i niestety tylko przyzwoity tryb Ambient oraz całkiem udaną symulację dźwięku przestrzennego. Wyglądają świetnie, ale mocno, hm, “technokratycznie”, przez co może nie każdemu podejdą. Koniec końców jednak, obok Technics EAH-AZ60M2 i Huawei FreeBuds 5i to słuchawki z najlepszym stosunkiem ceny do jakości w rankingu na 2025 rok.



Źródło: sklep.edifier-polska.pl

Jabra Elite 10 - solidne słuchawki TWS

Jabra to od lat synonim jakości w świecie słuchawek wszelakich i Elite 10 jest tego niezbitym dowodem. Dlaczego jednak w rankingu nie ma Jabra Elite 10 2 Gen? Cóż, uznałem, że tańszy model będzie bardziej konkurencyjny. Jabra Elite 10 to doceniona konstrukcja. Słuchawki grają bardzo dobrze, radzą sobie śpiewająco podczas rozmów, oferują bardzo dobre ANC i rozpoznają ruchy głowy, ale trzeba lubić ten efekt, bo to nie dla każdego i nie zawsze się ta rzecz przydaje. Do tego wygoda, minimalistyczna estetyka i przyjemna obsługa - te cechy sprawiają, że Jabra Elite 10 to nie najmłodsze słuchawki na rynku, ale ciągle będące bardzo solidną i godną uwagi propozycją.



Źródło: jabra.com

Najlepsze słuchawki bezprzewodowe TWS - subiektywna opinia

Pytanie na koniec - co wybrałbym dla siebie? Co lepsze - czy ? Co wybrać - czy? Ach moi drodzy,to są bardzo trudne pytania… Na które potrafię udzielić prostej odpowiedzi. Czysto subiektywnej, więc i prostej. Stawiam na Technics EAH-AZ60M2 - testowałem je i w ciągu kilku ostatnich lat nie natrafiłem na słuchawki, które bardziej by mi odpowiadały swoim profilem dźwiękowym, kształtem, subiektywnie pojmowaną jakością dźwięku. Grają czysto, ale nie referencyjnie, czyli utwory nie brzmią w nich tak, jak artyści sobie to zaplanowali - miast tego dźwięk jest w oczywisty sposób upiększany. Do tego potrafią “przybasowić”, a przy tym nie dudnią. Co ważne, nie grają tak dobrze, jak Google Pixel Buds Pro 2, ani tak czysto, referencyjnie wręcz, jak najlepsze chyba “doki” na rynku, czyli Sony WF-1000XM5, które do moich preferencji nie przystawały.

Także no, mój wybór znacie. Ewentualnie, chcąc parę złotych zaoszczędzić, poszedłbym w Edifier NeoBuds Pro 2 - bawiłem się nimi i uważam, że w okolicach 400 zł są to absolutnie doskonałe słuchawki. Napiszę więcej, gdybym miał 1000 zł na słuchawki, ale jakoś szalenie nie zależałoby mi na tym, by cały ten 1000 zł upłynnić, kupiłbym te Edifiery, a za resztę pojechał na weekend do Jastarni i byłbym nader szczęśliwy!