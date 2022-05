Akcesoria do komputerów

Przetestowaliśmy stojak pod monitor X1-3D Black marki Arctic. Chcieliśmy przekonać się jak tego typu akcesoria sprawdzają się na co dzień. W teorii mają poprawić ergonomię pracy oraz zaoszczędzić nieco miejsca na biurku. Koniecznie przeczytajcie jak wygląda to w praktyce.

Ergonomiczny uchwyt do monitora Arctic X1-3D

Aby formalności stało się zadość, zaczniemy od tego co w opakowaniu. Poza samym uchwytem znajdziemy w nim osiem śrub, cztery podkładki, trzy klucze imbusowe, klips do porządkowania kabli oraz rzep, którego zadaniem jest także schludna organizacja przewodów.

Warto dodać, że producent zaleca, by grubość blatu, do którego zamocowany może być uchwyt nie była mniejsza niż 2, a większa niż 5,5 centymetra. W przypadku cieńszego blatu należy zastosować wzmocnienie. Co więcej, takie wzmocnienie zapewnić trzeba też w przypadku biurek ze strukturą plastra miodu lub warstwową, czyli takich, które wykonane są z tektury. Płyta usztywniająca ma zapobiegać uszkodzeniom biurka.

Uchwyt waży 3,5 kilograma. Należy pamiętać, że monitory także nie należą do najlżejszych. 27-calowe ważną około 5 kilogramów, więc nie powinno dziwić, że producent zaleca stosowanie wzmocnień.

Warto przy tej okazji dodać, że maksymalna waga monitora, który zamocować można na X1-3D to 10 kilogramów, a długość jego przekątnej nie może przekraczać 40 cali lub 43 w przypadku ultraszerokich wyświetlaczy.

Zastosowane materiały oraz wymiary

Uchwyt wykonany został ze stali oraz stopu aluminium i cynku, które wykończone są czarnym, matowym lakierem. Kolor jest uniwersalny i do wszystkiego pasuje, a dzięki temu uchwyt prawie w ogóle nie rzuca się w oczy po zamontowaniu. To dobrze, ponieważ nie trzeba martwić się, że zaburzy to design naszego miejsca pracy.

Pierwsza część ramienia, która obraca się o 360 stopni sięga 30 centymetrów ponad blat. Wysokość drugiej części można regulować. Pozwala ona na ustawienie centralnej części monitora na maksymalnym poziomie 52 centymetrów.

W przypadku maksymalnego opuszczenia ramienia, środek monitora jest na wysokości 20 centymetrów, a jego dolna krawędź znajduje się tuż ponad biurkiem.

Zakres regulacji

Zakres regulacji jest duży. Regulować można wysokość, nachylenie (+/- 15 stopni) oraz odległość monitora od użytkownika. Co więcej, ekran ustawić można w dowolnej orientacji – pionowej, poziomej oraz każdej innej, chociaż chyba tylko te dwie wymienione mają sens.

Całość działa płynnie. Uchwyt jest solidny, dzięki czemu monitor przypadkowo nie zmieni swojego położenia. Do regulacji pozycji używać trzeba raczej obu rąk, szczególnie w przypadku większych monitorów. Konstrukcja jest sztywna. Nie ma mowy o tym, żeby monitor zmienił położenie pod wpływem własnego ciężaru.

Uchwyt wyposażony jest w sprężynę gazową, która zapewnia bezstopniowy zakres regulacji. Co więcej, możliwe jest także dostosowanie jej siły. Przydaje się to szczególnie wtedy, gdy mamy ciężki monitor. Należy wtedy zdecydowanie zwiększyć jej siłę.

Standard VESA

Co ważne, uchwyt kompatybilny jest z monitorami, w których zastosowano standard VESA 75 oraz VESA 100, czyli takich w których rozstaw otworów montażowych wynosi 75 lub 100 cm zarówno w pionie jak i w poziomie.

Montaż

Zamontowanie uchwytu do biurka nie jest skomplikowane. Wystarczy przyczepić wspomniany na początku rzep, a następnie przykręcić zacisk do blatu.

Równie łatwy jest montaż monitora. Należy jednak zwrócić uwagę na odległość między płytką montażową, a płaszczyzną monitora. Jeśli tylna obudowa nie jest płaska, to prawdopodobnie należy zastosować dłuższe śruby oraz podkładki. Zależy to jednak od modelu monitora i powinno być za każdym razem zweryfikowane przed rozpoczęciem montażu.

Organizacja kabli

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość ukrycia kabli w ramionach uchwytu. Służy do tego klips, który montuje się w górnym ramieniu. Dolna część uchwytu posiada plastikowy panel, po którego ściągnięciu możliwe jest ukrycie kabla. Na poziomie blatu znajduje się rzep, który również pomaga w tym, by przewody były schludnie ułożone.

Czy warto kupić uchwyt do monitora Arctic X1-3D?

Jeśli jesteś osobą, która dużo czasu spędza przed monitorem to zdecydowanie tak. Uchwyt daje ogromne możliwości związane z ustawieniem pozycji monitora. Dzięki dużemu zakresowi regulacji sprawdzi się wśród osób, które pracują zarówno na siedząco jak i na stojąco.

Ramię pozwala na znacznie większą swobodę w ustawieniu pozycji niż podstawki, które są częścią monitora. Co więcej, dzięki uchwytowi eliminuje się konieczność używania takiej podstawki, co pozwala zaoszczędzić sporą ilość miejsca na biurku.

Każdy tego typu uchwyt nie jest fascynującym akcesorium. Ma on porostu spełniać swoją funkcję, umożliwiając swobodną i pewną regulację usytuowania monitora w miejscy pracy i taki jest właśnie Arctic X1-3D.

Schematy: arctic.de